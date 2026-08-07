HT 650/36 Bp

Akumulátorové nožnice na živý plot HT 350/36 Bp majú ergonomický tvar presne do ruky, sú vybavené otočnou rukoväťou pre prácu, ktorá nenamáha kĺby a presvedčia vás presným a čistým rezom.

Laserom rezané a obojstranné diamantom brúsené nože našich akumulátorových nožníc na živý plot HT 650/36 Bp robia z praktického, ľahkého prístroja bez emisií ideálneho spoločníka pri tvarovaní a prerezávaní živých plotov a kríkov. Dvojstupňová regulácia rýchlosti rezania umožňuje ľahké prispôsobenie sa danej úlohe, zatiaľ čo integrovaný antiblokovací systém účinne bráni prerušeniu práce a zvyšuje bezpečnosť pre používateľa. Otočná rukoväť umožňuje rezanie bočných strán živých plotov bez poškodenia kĺbov. Inovatívny nosný systém, ktorý je k dispozícii samostatne, výrazne zvyšuje pohodlie, a tým aj dĺžku používania bez únavy.

Vlastnosti a výhody
Nožnice na živý plot HT 650/36 Bp: Ergonomická, otočná rukoväť
Ergonomická, otočná rukoväť
Nastaviteľná zadná rukoväť na pohodlné strihanie bočných strán živých plotov. Chráni kĺby a znižuje únavu.
Nožnice na živý plot HT 650/36 Bp: Ochrana proti prerezaniu a ochrana vedenia
Ochrana proti prerezaniu a ochrana vedenia
Ochrana proti prerezaniu a zasiahnutiu pôsobí preventívne proti poškodeniu a zvyšuje bezpečnosť. Predchádza poškodeniu noža pri práci v blízkosti prekážok.
Nožnice na živý plot HT 650/36 Bp: Dve rezné rýchlosti
Dve rezné rýchlosti
2 rezné rýchlosti pre optimálne strihanie v každej situácii.
Oko pre ramenný popruh
  • Pohodlná práca bez únavy vďaka rovnomernému rozloženiu hmotnosti.
  • Neobmedzuje voľnosť pohybu používateľa.
Obojstranný laserom rezaný a diamantom brúsený nôž
  • Presné strihanie s perfektnou kvalitou.
  • Aj hrubšie konáre strihá silnu a bez námahy.
Bezuhlíkový motor
  • Minimálne náklady na údržbu a vysoká životnosť.
  • Nízka tvorba tepla a vysoká efektívnosť.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
  • Rýchla výmena batérie na iné prístroje podľa potreby.
  • Zvyšuje produktivitu a bezpečnosť pri práci.
Žiadna emisia škodlivín a CO2
  • Chráni životné prostredie a zdravie používateľa.
Výrazne nižšie vibrácie v porovnaní s benzínovými strojmi
  • Neunavujúca práca dlhý čas.
  • Chráni zdravie používateľa.
Až o 90 percent nižšie prevádzkové a údržbové náklady v porovnaní s benzínovými prístrojmi
  • Mimoriadne ekonomické, pretože nie sú nutné náklady na benzín.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 36 V batériová platforma
Dĺžka rezu (mm) 650
Vzdialenosť zubov (mm) 33
Regulácia rýchlosti Áno
Stupne rýchlosti 2
Typ rezacej čepele Laserom vyrezané, diamantom brúsené
Rýchlosť noža (Rezy za minútu) Úroveň 1: 2800 / Úroveň 2: 3200
Napätie (V) 36
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 80 (6,0 Ah) / max. 100 (7,5 Ah)
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 6,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 1130 x 270 x 230

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Ochrana noža
  • Ochrana rezu
  • Ochrana vedenia
  • Rukoväť: otočný
  • Antiblokovací systém
  • Závesné oko
Nožnice na živý plot HT 650/36 Bp
Nožnice na živý plot HT 650/36 Bp
Nožnice na živý plot HT 650/36 Bp
Oblasti využitia
  • Pre rezanie a tvarovanie živých plotov, kríkov a porastov
  • Ideálne pre použitie na verejných miestach, na pozemkoch a v záhradách
Príslušenstvo
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