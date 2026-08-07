HT 650/36 Bp
Akumulátorové nožnice na živý plot HT 350/36 Bp majú ergonomický tvar presne do ruky, sú vybavené otočnou rukoväťou pre prácu, ktorá nenamáha kĺby a presvedčia vás presným a čistým rezom.
Laserom rezané a obojstranné diamantom brúsené nože našich akumulátorových nožníc na živý plot HT 650/36 Bp robia z praktického, ľahkého prístroja bez emisií ideálneho spoločníka pri tvarovaní a prerezávaní živých plotov a kríkov. Dvojstupňová regulácia rýchlosti rezania umožňuje ľahké prispôsobenie sa danej úlohe, zatiaľ čo integrovaný antiblokovací systém účinne bráni prerušeniu práce a zvyšuje bezpečnosť pre používateľa. Otočná rukoväť umožňuje rezanie bočných strán živých plotov bez poškodenia kĺbov. Inovatívny nosný systém, ktorý je k dispozícii samostatne, výrazne zvyšuje pohodlie, a tým aj dĺžku používania bez únavy.
Vlastnosti a výhody
Ergonomická, otočná rukoväťNastaviteľná zadná rukoväť na pohodlné strihanie bočných strán živých plotov. Chráni kĺby a znižuje únavu.
Ochrana proti prerezaniu a ochrana vedeniaOchrana proti prerezaniu a zasiahnutiu pôsobí preventívne proti poškodeniu a zvyšuje bezpečnosť. Predchádza poškodeniu noža pri práci v blízkosti prekážok.
Dve rezné rýchlosti2 rezné rýchlosti pre optimálne strihanie v každej situácii.
Oko pre ramenný popruh
- Pohodlná práca bez únavy vďaka rovnomernému rozloženiu hmotnosti.
- Neobmedzuje voľnosť pohybu používateľa.
Obojstranný laserom rezaný a diamantom brúsený nôž
- Presné strihanie s perfektnou kvalitou.
- Aj hrubšie konáre strihá silnu a bez námahy.
Bezuhlíkový motor
- Minimálne náklady na údržbu a vysoká životnosť.
- Nízka tvorba tepla a vysoká efektívnosť.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
- Rýchla výmena batérie na iné prístroje podľa potreby.
- Zvyšuje produktivitu a bezpečnosť pri práci.
Žiadna emisia škodlivín a CO2
- Chráni životné prostredie a zdravie používateľa.
Výrazne nižšie vibrácie v porovnaní s benzínovými strojmi
- Neunavujúca práca dlhý čas.
- Chráni zdravie používateľa.
Až o 90 percent nižšie prevádzkové a údržbové náklady v porovnaní s benzínovými prístrojmi
- Mimoriadne ekonomické, pretože nie sú nutné náklady na benzín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Dĺžka rezu (mm)
|650
|Vzdialenosť zubov (mm)
|33
|Regulácia rýchlosti
|Áno
|Stupne rýchlosti
|2
|Typ rezacej čepele
|Laserom vyrezané, diamantom brúsené
|Rýchlosť noža (Rezy za minútu)
|Úroveň 1: 2800 / Úroveň 2: 3200
|Napätie (V)
|36
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 80 (6,0 Ah) / max. 100 (7,5 Ah)
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1130 x 270 x 230
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Ochrana noža
- Ochrana rezu
- Ochrana vedenia
- Rukoväť: otočný
- Antiblokovací systém
- Závesné oko
Oblasti využitia
- Pre rezanie a tvarovanie živých plotov, kríkov a porastov
- Ideálne pre použitie na verejných miestach, na pozemkoch a v záhradách
Príslušenstvo
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