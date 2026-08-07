LB 930/36 Bp
Rýchle, dôkladné a predovšetkým aj tiché odstránenie lístia a iných nečistôt, to sú prednosti nášho akumulátorového fúkača lístia LB 930/36 Bp. Pritom pracuje úplne bez emisií.
Výkonný, ekonomický a ekologický: Náš akumulátorový fúkač lístia LB 930/36 Bp vás určite presvedčí. Okamžite odstraňuje listy, zvyšky odpadu a iné nečistoty – najmä na ťažko dostupných miestach. Je tak tichý, že je možné ho ľahko použiť v oblastiach citlivých na hluk, napríklad v obytných zónach alebo v blízkosti škôl, nemocníc alebo dokonca v noci. Okrem toho nevypúšťa žiadne znečisťujúce látky ani iné látky poškodzujúce klímu, je veľmi pohodlný pri používaní a je presvedčivý iba s minimálnymi prevádzkovými a údržbovými nákladmi.
Vlastnosti a výhody
Kovová škrabkaOdstránenie lepivých zvyškov a nečistôt. Chráni koniec fúkacej rúry pred poškodením.
Vysokorýchlostná hubicaKoncentruje výkon fúkania na malú oblasť. Suverénne uvoľní aj vlhké lístie a nečistoty.
Plynulo regulovateľné otáčky a tlačidlo turboOptimalizované nastavenie rýchlosti fúkania a zvýšenie výkonu v prípade potreby. Maximálna kontrola pri odstraňovaní odolného lístia a nečistôt.
Pohodlný ramenný popruh
- Umožňuje pohodlné pracovné polohy pre prácu bez únavy.
- Vyvážená konštrukcia.
Až o 50 percent tichší ako benzínové stroje
- Ideálne pre prácu v oblastiach citlivých na hluk a v noci.
- Nižšie zaťaženie človeka a životného prostredia.
Bezuhlíkový motor
- Minimálne náklady na údržbu a vysoká životnosť.
- Nízka tvorba tepla a vysoká efektívnosť.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
- Rýchla výmena batérie na iné prístroje podľa potreby.
- Zvyšuje produktivitu a bezpečnosť pri práci.
Žiadna emisia škodlivín a CO2
- Chráni životné prostredie a zdravie používateľa.
Výrazne nižšie vibrácie v porovnaní s benzínovými strojmi
- Neunavujúca práca dlhý čas.
- Chráni zdravie používateľa.
Až o 90 percent nižšie prevádzkové a údržbové náklady v porovnaní s benzínovými prístrojmi
- Mimoriadne ekonomické, pretože nie sú nutné náklady na benzín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Prietok vzduchu (m³/h)
|930
|Rýchlosť vzduchu (m/s)
|max. 60
|Fúkacia sila (N)
|14
|Napätie (V)
|36
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 40 (6,0 Ah) / max. 50 (7,5 Ah)
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|916 x 177 x 325
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Štandardná dýza s kovovou škrabkou
- Vysokorýchlostná hubica
- Ramenný popruh
Video
Oblasti využitia
- Na čistenie menších až stredne veľkých plôch a odstránenie ľahkého odpadu
- Na odstránenie nečistôt na ťažko prístupných miestach
- Na odstránenie lístia, zeleného odpadu, nečistôt a odpadu
- Ideálne pre prácu v oblastiach citlivých na hluk a v noci
Príslušenstvo
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