LB 930/36 Bp

Rýchle, dôkladné a predovšetkým aj tiché odstránenie lístia a iných nečistôt, to sú prednosti nášho akumulátorového fúkača lístia LB 930/36 Bp. Pritom pracuje úplne bez emisií.

Výkonný, ekonomický a ekologický: Náš akumulátorový fúkač lístia LB 930/36 Bp vás určite presvedčí. Okamžite odstraňuje listy, zvyšky odpadu a iné nečistoty – najmä na ťažko dostupných miestach. Je tak tichý, že je možné ho ľahko použiť v oblastiach citlivých na hluk, napríklad v obytných zónach alebo v blízkosti škôl, nemocníc alebo dokonca v noci. Okrem toho nevypúšťa žiadne znečisťujúce látky ani iné látky poškodzujúce klímu, je veľmi pohodlný pri používaní a je presvedčivý iba s minimálnymi prevádzkovými a údržbovými nákladmi.

Vlastnosti a výhody
Fukár LB 930/36 Bp: Kovová škrabka
Kovová škrabka
Odstránenie lepivých zvyškov a nečistôt. Chráni koniec fúkacej rúry pred poškodením.
Fukár LB 930/36 Bp: Vysokorýchlostná hubica
Vysokorýchlostná hubica
Koncentruje výkon fúkania na malú oblasť. Suverénne uvoľní aj vlhké lístie a nečistoty.
Fukár LB 930/36 Bp: Plynulo regulovateľné otáčky a tlačidlo turbo
Plynulo regulovateľné otáčky a tlačidlo turbo
Optimalizované nastavenie rýchlosti fúkania a zvýšenie výkonu v prípade potreby. Maximálna kontrola pri odstraňovaní odolného lístia a nečistôt.
Pohodlný ramenný popruh
  • Umožňuje pohodlné pracovné polohy pre prácu bez únavy.
  • Vyvážená konštrukcia.
Až o 50 percent tichší ako benzínové stroje
  • Ideálne pre prácu v oblastiach citlivých na hluk a v noci.
  • Nižšie zaťaženie človeka a životného prostredia.
Bezuhlíkový motor
  • Minimálne náklady na údržbu a vysoká životnosť.
  • Nízka tvorba tepla a vysoká efektívnosť.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
  • Rýchla výmena batérie na iné prístroje podľa potreby.
  • Zvyšuje produktivitu a bezpečnosť pri práci.
Žiadna emisia škodlivín a CO2
  • Chráni životné prostredie a zdravie používateľa.
Výrazne nižšie vibrácie v porovnaní s benzínovými strojmi
  • Neunavujúca práca dlhý čas.
  • Chráni zdravie používateľa.
Až o 90 percent nižšie prevádzkové a údržbové náklady v porovnaní s benzínovými prístrojmi
  • Mimoriadne ekonomické, pretože nie sú nutné náklady na benzín.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 36 V batériová platforma
Prietok vzduchu (m³/h) 930
Rýchlosť vzduchu (m/s) max. 60
Fúkacia sila (N) 14
Napätie (V) 36
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 40 (6,0 Ah) / max. 50 (7,5 Ah)
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5
Rozmery (d x š x v) (mm) 916 x 177 x 325

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Štandardná dýza s kovovou škrabkou
  • Vysokorýchlostná hubica
  • Ramenný popruh
Fukár LB 930/36 Bp
Fukár LB 930/36 Bp
Fukár LB 930/36 Bp

Video

Oblasti využitia
  • Na čistenie menších až stredne veľkých plôch a odstránenie ľahkého odpadu
  • Na odstránenie nečistôt na ťažko prístupných miestach
  • Na odstránenie lístia, zeleného odpadu, nečistôt a odpadu
  • Ideálne pre prácu v oblastiach citlivých na hluk a v noci
Príslušenstvo
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