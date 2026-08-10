LBB 1060/36 Bp Pack
Vďaka pohodlnému noseniu na chrbte umožňuje náš akumulátorový batohový fukár na lístie LBB 1060/36 Bp Pack prácu takmer bez námahy. Je výkonný a tichý, ideálny na veľké plochy.
Náš akumulátorový batohový fukár na lístie LBB 1060/36 Bp Pack je najvýkonnejší a súčasne najtichší vo svojej triede. Nosí sa pohodlne a ergonomicky na chrbte, vďaka dúchadlu s pružinovým uložením pracuje takmer bez vibrácií, čím umožňuje dlhé pracovné intervaly bez námahy. Jeho vysoké hodnoty rýchlosti vzduchu a prietoku vzduchu predurčujú tento výkonný stroj hlavne na rýchle čistenie veľkých plôch – a to bez problémov aj v oblastiach citlivých na hluk, ako sú obytné zóny, okolie škôl, nemocníc a podobných zariadení.
Vlastnosti a výhody
Plynulo regulovateľné otáčky a tlačidlo turboOptimalizované nastavenie rýchlosti fúkania a zvýšenie výkonu v prípade potreby. Maximálna kontrola pri odstraňovaní odolného lístia a nečistôt.
Dlhá prevádzka2 priehradky na batérie pre mimoriadne dlhé použitie. Perfektné pre profesionálne použitie.
Pohodlný prenosný systémPohodlná práca vďaka polstrovaným ramenným popruhom. Premyslený ergonomický koncept pre dlhšiu prácu.
Pružinový ventilátor
- Znižuje vibrácie a umožňuje prácu bez únavy.
- Chráni zdravie používateľa.
Výnimočne vysoký výkon
- Najvýkonnejší akumulátorový batohový fúkač lístia vo svojej triede.
- Vysoká rýchlosť vzduchu a prietok vzduchu pre najlepšie výsledky pri čistení.
Bezuhlíkový motor
- Minimálne náklady na údržbu a vysoká životnosť.
- Nízka tvorba tepla a vysoká efektívnosť.
Extrémne nízka hladina hluku
- Ideálne pre prácu v oblastiach citlivých na hluk a v noci.
- Nižšie zaťaženie človeka a životného prostredia.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
- Rýchla výmena batérie na iné prístroje podľa potreby.
- Zvyšuje produktivitu a bezpečnosť pri práci.
Žiadna emisia škodlivín a CO2
- Chráni životné prostredie a zdravie používateľa.
Až o 90 percent nižšie prevádzkové a údržbové náklady v porovnaní s benzínovými prístrojmi
- Mimoriadne ekonomické, pretože nie sú nutné náklady na benzín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Prietok vzduchu (m³/h)
|1060
|Rýchlosť vzduchu (m/s)
|max. 65
|Fúkacia sila (N)
|19
|Regulácia otáčok
|variabilná
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|36
|Kapacita (Ah)
|6
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 30 (6,0 Ah) / max. 40 (7,5 Ah)
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50 - 60
|Dĺžka kábla nabíjačky batérie (m)
|1,2
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|8,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|14,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1600 x 500 x 460
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria je súčasťou balenia
- Štandardná dýza s kovovou škrabkou
Výbava
- Batéria: Batéria - 36 V / 6,0 Ah Battery Power+ (1 kus)
- Nabíjačka: Rýchlonabíjačka - 36 V Battery Power+ (1 kus)
Video
Oblasti využitia
- Na čistenie väčších plôch a odstránenie väčšieho množstva ľahkého odpadu
- Na odstránenie lístia, zeleného odpadu, nečistôt a odpadu
- Ideálne pre prácu v oblastiach citlivých na hluk a v noci
Príslušenstvo
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