LBB 1060/36 Bp Pack

Vďaka pohodlnému noseniu na chrbte umožňuje náš akumulátorový batohový fukár na lístie LBB 1060/36 Bp Pack prácu takmer bez námahy. Je výkonný a tichý, ideálny na veľké plochy.

Náš akumulátorový batohový fukár na lístie LBB 1060/36 Bp Pack je najvýkonnejší a súčasne najtichší vo svojej triede. Nosí sa pohodlne a ergonomicky na chrbte, vďaka dúchadlu s pružinovým uložením pracuje takmer bez vibrácií, čím umožňuje dlhé pracovné intervaly bez námahy. Jeho vysoké hodnoty rýchlosti vzduchu a prietoku vzduchu predurčujú tento výkonný stroj hlavne na rýchle čistenie veľkých plôch – a to bez problémov aj v oblastiach citlivých na hluk, ako sú obytné zóny, okolie škôl, nemocníc a podobných zariadení.

Vlastnosti a výhody
Fukár LBB 1060/36 Bp Pack: Plynulo regulovateľné otáčky a tlačidlo turbo
Plynulo regulovateľné otáčky a tlačidlo turbo
Optimalizované nastavenie rýchlosti fúkania a zvýšenie výkonu v prípade potreby. Maximálna kontrola pri odstraňovaní odolného lístia a nečistôt.
Fukár LBB 1060/36 Bp Pack: Dlhá prevádzka
Dlhá prevádzka
2 priehradky na batérie pre mimoriadne dlhé použitie. Perfektné pre profesionálne použitie.
Fukár LBB 1060/36 Bp Pack: Pohodlný prenosný systém
Pohodlný prenosný systém
Pohodlná práca vďaka polstrovaným ramenným popruhom. Premyslený ergonomický koncept pre dlhšiu prácu.
Pružinový ventilátor
  • Znižuje vibrácie a umožňuje prácu bez únavy.
  • Chráni zdravie používateľa.
Výnimočne vysoký výkon
  • Najvýkonnejší akumulátorový batohový fúkač lístia vo svojej triede.
  • Vysoká rýchlosť vzduchu a prietok vzduchu pre najlepšie výsledky pri čistení.
Bezuhlíkový motor
  • Minimálne náklady na údržbu a vysoká životnosť.
  • Nízka tvorba tepla a vysoká efektívnosť.
Extrémne nízka hladina hluku
  • Ideálne pre prácu v oblastiach citlivých na hluk a v noci.
  • Nižšie zaťaženie človeka a životného prostredia.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
  • Rýchla výmena batérie na iné prístroje podľa potreby.
  • Zvyšuje produktivitu a bezpečnosť pri práci.
Žiadna emisia škodlivín a CO2
  • Chráni životné prostredie a zdravie používateľa.
Až o 90 percent nižšie prevádzkové a údržbové náklady v porovnaní s benzínovými prístrojmi
  • Mimoriadne ekonomické, pretože nie sú nutné náklady na benzín.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 36 V batériová platforma
Prietok vzduchu (m³/h) 1060
Rýchlosť vzduchu (m/s) max. 65
Fúkacia sila (N) 19
Regulácia otáčok variabilná
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 36
Kapacita (Ah) 6
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 30 (6,0 Ah) / max. 40 (7,5 Ah)
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V) 100 - 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz) 50 - 60
Dĺžka kábla nabíjačky batérie (m) 1,2
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 8,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 14,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 1600 x 500 x 460

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria je súčasťou balenia
  • Štandardná dýza s kovovou škrabkou

Výbava

  • Batéria: Batéria - 36 V / 6,0 Ah Battery Power+ (1 kus)
  • Nabíjačka: Rýchlonabíjačka - 36 V Battery Power+ (1 kus)
Fukár LBB 1060/36 Bp Pack
Fukár LBB 1060/36 Bp Pack

Video

Oblasti využitia
  • Na čistenie väčších plôch a odstránenie väčšieho množstva ľahkého odpadu
  • Na odstránenie lístia, zeleného odpadu, nečistôt a odpadu
  • Ideálne pre prácu v oblastiach citlivých na hluk a v noci
Príslušenstvo
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