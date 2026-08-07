LM 530/36 Bp
Robustná, spoľahlivá, s prvotriednymi výsledkami pri starostlivosti o trávnik: aku kosačka LM 530/36 Bp s oceľovým krytom. Univerzálne použitie, tichá prevádzka bez výfukových plynov.
Rovnako výkonný ako benzínový motor, ale tichší, bez emisií as výrazne nižšími nákladmi na prevádzku a údržbu: Naša akumulátorová kosačka na trávu LM 530/36 Bp vás nadchne rozsiahlym vybavením a funkčnosťou, ako aj robustnou konštrukciou. Kolesá s guľkovými ložiskami a variabilné rýchlosti jazdy zabezpečujú vysokú obratnosť a plynulú a pohodlnú manipuláciu. Inteligentné automatické otáčky sa prispôsobia podmienkam trávnika, a tým pomáhajú chrániť akumulátor a zvýšiť dosah, zatiaľ čo centrálne nastavenie výšky kosenia zaručuje konzistentné výsledky kosenia. Pokosená tráva sa buď zbiera, mulčuje alebo rozmetáva.
Vlastnosti a výhody
Centrálne nastavenie výšky rezuJednoduché a pohodlné nastavenie vhodnej výšky rezu. Presné nastavenie výšky rezu pre požadované použitie.
Variabilný samočinný pohonMožnosť individuálneho nastavenia pre potreby používateľa pomocou posuvného regulátora. Šetrí energiu a uľavuje.
Inteligentné automatické otáčkyOptimálna rezná rýchlosť pri konštantne dobrom reznom výkone. Chráni akumulátor a zvyšuje dosah.
Oceľový kryt
- Veľmi robustná konštrukcia.
- Odolné komponenty.
Univerzálne použitie s funkciou 3 v 1
- Tráva sa buď zbiera, mulčuje alebo rozmetá.
Bezuhlíkový motor
- Minimálne náklady na údržbu a vysoká životnosť.
- Nízka tvorba tepla a vysoká efektívnosť.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
- Rýchla výmena batérie na iné prístroje podľa potreby.
- Zvyšuje produktivitu a bezpečnosť pri práci.
Značne nižší hluk v porovnaní s benzínovými kosačkami na trávu
- Ideálne pre prácu v oblastiach citlivých na hluk a v noci.
- Nižšie zaťaženie človeka a životného prostredia.
Bez vibrácií a emisií v porovnaní s benzínovými kosačkami na trávu
- Neunavujúca práca dlhý čas.
- Chráni životné prostredie a zdravie používateľa.
Až o 90 percent nižšie prevádzkové a údržbové náklady v porovnaní s benzínovými prístrojmi
- Mimoriadne ekonomické, pretože nie sú nutné náklady na benzín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Šírka rezu (mm)
|530
|Výška rezu (mm)
|30 - 110
|Otáčky (rpm)
|3100
|Rýchlosť jazdy (km/h)
|2 - 5
|Materiál krytu
|Oceľ
|Objem zberného koša na trávu (l)
|70
|Materiál zberného koša na trávu
|Látka
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|95
|Hodnota vibrácií (m/s²)
|0,8
|Napätie (V)
|36
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|max. 600 (6,0 Ah) / max. 750 (7,5 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 40 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah)
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|32
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|38
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1580 x 550 x 1130
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Pohon zadných kolies
- Mulčovacia súprava
- Kôš na trávu
- Nôž
Video
Oblasti využitia
- Na kosenie malých až stredne veľkých trávnatých plôch
- Umožňuje kosenie so zberným vakom, bočným vyhadzovaním alebo mulčovaním
Príslušenstvo
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