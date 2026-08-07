LM 530/36 Bp

Robustná, spoľahlivá, s prvotriednymi výsledkami pri starostlivosti o trávnik: aku kosačka LM 530/36 Bp s oceľovým krytom. Univerzálne použitie, tichá prevádzka bez výfukových plynov.

Rovnako výkonný ako benzínový motor, ale tichší, bez emisií as výrazne nižšími nákladmi na prevádzku a údržbu: Naša akumulátorová kosačka na trávu LM 530/36 Bp vás nadchne rozsiahlym vybavením a funkčnosťou, ako aj robustnou konštrukciou. Kolesá s guľkovými ložiskami a variabilné rýchlosti jazdy zabezpečujú vysokú obratnosť a plynulú a pohodlnú manipuláciu. Inteligentné automatické otáčky sa prispôsobia podmienkam trávnika, a tým pomáhajú chrániť akumulátor a zvýšiť dosah, zatiaľ čo centrálne nastavenie výšky kosenia zaručuje konzistentné výsledky kosenia. Pokosená tráva sa buď zbiera, mulčuje alebo rozmetáva.

Vlastnosti a výhody
Kosačka na trávu LM 530/36 Bp: Centrálne nastavenie výšky rezu
Centrálne nastavenie výšky rezu
Jednoduché a pohodlné nastavenie vhodnej výšky rezu. Presné nastavenie výšky rezu pre požadované použitie.
Kosačka na trávu LM 530/36 Bp: Variabilný samočinný pohon
Variabilný samočinný pohon
Možnosť individuálneho nastavenia pre potreby používateľa pomocou posuvného regulátora. Šetrí energiu a uľavuje.
Kosačka na trávu LM 530/36 Bp: Inteligentné automatické otáčky
Inteligentné automatické otáčky
Optimálna rezná rýchlosť pri konštantne dobrom reznom výkone. Chráni akumulátor a zvyšuje dosah.
Oceľový kryt
  • Veľmi robustná konštrukcia.
  • Odolné komponenty.
Univerzálne použitie s funkciou 3 v 1
  • Tráva sa buď zbiera, mulčuje alebo rozmetá.
Bezuhlíkový motor
  • Minimálne náklady na údržbu a vysoká životnosť.
  • Nízka tvorba tepla a vysoká efektívnosť.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
  • Rýchla výmena batérie na iné prístroje podľa potreby.
  • Zvyšuje produktivitu a bezpečnosť pri práci.
Značne nižší hluk v porovnaní s benzínovými kosačkami na trávu
  • Ideálne pre prácu v oblastiach citlivých na hluk a v noci.
  • Nižšie zaťaženie človeka a životného prostredia.
Bez vibrácií a emisií v porovnaní s benzínovými kosačkami na trávu
  • Neunavujúca práca dlhý čas.
  • Chráni životné prostredie a zdravie používateľa.
Až o 90 percent nižšie prevádzkové a údržbové náklady v porovnaní s benzínovými prístrojmi
  • Mimoriadne ekonomické, pretože nie sú nutné náklady na benzín.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 36 V batériová platforma
Šírka rezu (mm) 530
Výška rezu (mm) 30 - 110
Otáčky (rpm) 3100
Rýchlosť jazdy (km/h) 2 - 5
Materiál krytu Oceľ
Objem zberného koša na trávu (l) 70
Materiál zberného koša na trávu Látka
Hladina akustického výkonu (dB(A)) 95
Hodnota vibrácií (m/s²) 0,8
Napätie (V) 36
Výkon na jedno nabitie batérie (m²) max. 600 (6,0 Ah) / max. 750 (7,5 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 40 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah)
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 32
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 38
Rozmery (d x š x v) (mm) 1580 x 550 x 1130

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Pohon zadných kolies
  • Mulčovacia súprava
  • Kôš na trávu
  • Nôž
Kosačka na trávu LM 530/36 Bp
Kosačka na trávu LM 530/36 Bp
Kosačka na trávu LM 530/36 Bp

Video

Oblasti využitia
  • Na kosenie malých až stredne veľkých trávnatých plôch
  • Umožňuje kosenie so zberným vakom, bočným vyhadzovaním alebo mulčovaním
Príslušenstvo
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