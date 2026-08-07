LT 380/36 Bp
Ideálna pre ťažko dostupné miesta, ale aj pre rovné plochy: naša výkonná akumulátorová strunová kosačka LT 380/36 Bp vás presvedčí maximálnou flexibilitou a pohodlným ovládaním.
Špecialitou našej akumulátorovej strunovej kosačky LT 380/36 Bp sú oblasti, ktoré sú ťažko dostupné, napríklad pod parkovými lavičkami, okolo dopravných značiek, stĺpikov pri cestách alebo dokonca pri obrubníkoch. Ale aj na svahoch a na väčších plochách vás tento model presvedčí ako alternatíva ku motorovým kosačkám na benzínový pohon a na rozdiel od nich je možné ho bez problémov používať aj v oblastiach citlivých na hluk. Model LT 380/36 Bp má veľkú šírku rezu a výdrž, pracuje bez výfukových plynov a s nízkymi vibráciami a tiež sa vyznačuje ergonomicky nastaviteľnou rukoväťou a optimálnym rozložením hmotnosti. Preto je možné dlhé pracovné nasadenie bez únavy.
Vlastnosti a výhody
Ergonomická guľatá rukoväťUmožňuje pohodlnú prácu. Individuálne nastavenie pre každého používateľa.
Robustná hlava strunovej kosačkyJednoduché dopĺňanie struny tlačením hlavy na zem. Pohodlné, jednoduché navliekanie struny.
Variabilné otáčkyUmožňuje nastavenie pre dané použitie. Predlžuje prevádzku.
Pohodlný ramenný popruh
- Umožňuje pohodlné pracovné polohy pre prácu bez únavy.
- Vyvážená konštrukcia.
Bezuhlíkový motor
- Minimálne náklady na údržbu a vysoká životnosť.
- Nízka tvorba tepla a vysoká efektívnosť.
Okamžite pripravené na použitie vďaka lítium-iónovej technológii
- Spustenie stlačením tlačidla.
- Samostatné, bezpečné a bez kábla.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
- Rýchla výmena batérie na iné prístroje podľa potreby.
- Zvyšuje produktivitu a bezpečnosť pri práci.
Žiadna emisia škodlivín a CO2
- Chráni životné prostredie a zdravie používateľa.
Výrazne nižšie vibrácie v porovnaní s benzínovými strojmi
- Neunavujúca práca dlhý čas.
- Chráni zdravie používateľa.
Až o 90 percent nižšie prevádzkové a údržbové náklady v porovnaní s benzínovými prístrojmi
- Mimoriadne ekonomické, pretože nie sú nutné náklady na benzín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Priemer struny (mm)
|1,6
|Podávanie struny
|Krokovacia automatika
|Geometria struny
|okrúhly tvar, s priehlbinami
|Regulácia rýchlosti
|Áno
|Otáčky (rpm)
|Úroveň 1: 4600 / Úroveň 2: 5600
|Rezný nástroj
|Hlavica so strunou
|Priemer rezného kruhu (cm)
|38
|Napätie (V)
|36
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 35 (6,0 Ah) / max. 45 (7,5 Ah)
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1780 x 360 x 250
Balenie obsahuje
- Prídavná rukoväť
- Ramenný popruh
- Inbusový kľúč
- Závitová cievka
Video
Oblasti využitia
- Na kosenie trávy na ťažko dostupných miestach
- Na kosenie trávy okolo dopravných značiek, stromov alebo pod lavičkami v parkoch
- Na použitie v strmom teréne
- Vhodné aj pre vysokú a pevnú trávu
Príslušenstvo
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