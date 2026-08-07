LT 380/36 Bp

Ideálna pre ťažko dostupné miesta, ale aj pre rovné plochy: naša výkonná akumulátorová strunová kosačka LT 380/36 Bp vás presvedčí maximálnou flexibilitou a pohodlným ovládaním.

Špecialitou našej akumulátorovej strunovej kosačky LT 380/36 Bp sú oblasti, ktoré sú ťažko dostupné, napríklad pod parkovými lavičkami, okolo dopravných značiek, stĺpikov pri cestách alebo dokonca pri obrubníkoch. Ale aj na svahoch a na väčších plochách vás tento model presvedčí ako alternatíva ku motorovým kosačkám na benzínový pohon a na rozdiel od nich je možné ho bez problémov používať aj v oblastiach citlivých na hluk. Model LT 380/36 Bp má veľkú šírku rezu a výdrž, pracuje bez výfukových plynov a s nízkymi vibráciami a tiež sa vyznačuje ergonomicky nastaviteľnou rukoväťou a optimálnym rozložením hmotnosti. Preto je možné dlhé pracovné nasadenie bez únavy.

Vlastnosti a výhody
Zastrihávač trávnika LT 380/36 Bp: Ergonomická guľatá rukoväť
Ergonomická guľatá rukoväť
Umožňuje pohodlnú prácu. Individuálne nastavenie pre každého používateľa.
Zastrihávač trávnika LT 380/36 Bp: Robustná hlava strunovej kosačky
Robustná hlava strunovej kosačky
Jednoduché dopĺňanie struny tlačením hlavy na zem. Pohodlné, jednoduché navliekanie struny.
Zastrihávač trávnika LT 380/36 Bp: Variabilné otáčky
Variabilné otáčky
Umožňuje nastavenie pre dané použitie. Predlžuje prevádzku.
Pohodlný ramenný popruh
  • Umožňuje pohodlné pracovné polohy pre prácu bez únavy.
  • Vyvážená konštrukcia.
Bezuhlíkový motor
  • Minimálne náklady na údržbu a vysoká životnosť.
  • Nízka tvorba tepla a vysoká efektívnosť.
Okamžite pripravené na použitie vďaka lítium-iónovej technológii
  • Spustenie stlačením tlačidla.
  • Samostatné, bezpečné a bez kábla.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
  • Rýchla výmena batérie na iné prístroje podľa potreby.
  • Zvyšuje produktivitu a bezpečnosť pri práci.
Žiadna emisia škodlivín a CO2
  • Chráni životné prostredie a zdravie používateľa.
Výrazne nižšie vibrácie v porovnaní s benzínovými strojmi
  • Neunavujúca práca dlhý čas.
  • Chráni zdravie používateľa.
Až o 90 percent nižšie prevádzkové a údržbové náklady v porovnaní s benzínovými prístrojmi
  • Mimoriadne ekonomické, pretože nie sú nutné náklady na benzín.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 36 V batériová platforma
Priemer struny (mm) 1,6
Podávanie struny Krokovacia automatika
Geometria struny okrúhly tvar, s priehlbinami
Regulácia rýchlosti Áno
Otáčky (rpm) Úroveň 1: 4600 / Úroveň 2: 5600
Rezný nástroj Hlavica so strunou
Priemer rezného kruhu (cm) 38
Napätie (V) 36
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 35 (6,0 Ah) / max. 45 (7,5 Ah)
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 1780 x 360 x 250

Balenie obsahuje

  • Prídavná rukoväť
  • Ramenný popruh
  • Inbusový kľúč
  • Závitová cievka
Zastrihávač trávnika LT 380/36 Bp
Zastrihávač trávnika LT 380/36 Bp
Zastrihávač trávnika LT 380/36 Bp

Video

Oblasti využitia
  • Na kosenie trávy na ťažko dostupných miestach
  • Na kosenie trávy okolo dopravných značiek, stromov alebo pod lavičkami v parkoch
  • Na použitie v strmom teréne
  • Vhodné aj pre vysokú a pevnú trávu
Príslušenstvo
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