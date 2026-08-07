MT 36 Bp

Náš akumulátorový univerzálny prístroj MT 36 Bp je hnacia jednotka, na ktorú je možné nainštalovať tyčové nožnice na živý plot až po odvetvovač. Rôzne práce iba s jedným prístrojom.

Rýchla a ľahká výmena nástroja, pohodlná a bezpečná manipulácia: Náš výkonný akumulátorový prístroj MT 36 Bp robí to, čo sľubuje. Vyvinutý na zvládnutie širokej škály úloh s rôznymi vymeniteľnými prídavnými zariadeniami, zaujme vysokokvalitnými komponentmi ako je výkonný motor bez kief a pevný oceľový hriadeľ. Bez emisií, nízka hlučnosť a obzvlášť tichá prevádzka – to všetko uľahčuje prácu používateľovi, chráni životné prostredie a výrazne znižuje prevádzkové a údržbové náklady v porovnaní s benzínovými zariadeniami.

Vlastnosti a výhody
Multitool MT 36 Bp: Pohodlná rýchlospojka
Pohodlná rýchlospojka
Jednoduchá, rýchlejšia výmena nadstavcov bez náradia. Jednoducho prenosný a ľahko uskladniteľný.
Multitool MT 36 Bp: Ergonomická guľatá rukoväť
Ergonomická guľatá rukoväť
Umožňuje pohodlnú prácu. Individuálne nastavenie pre každého používateľa.
Multitool MT 36 Bp: Variabilné otáčky
Variabilné otáčky
Umožňuje nastavenie pre dané použitie. Predlžuje prevádzku.
Pevný oceľový hriadeľ s tichým chodom
  • Robustná konštrukcia.
  • Odolné komponenty.
Výkonný motor s vysokým krútiacim momentom
  • Výkonný ako benzínový motor s výhodami akumulátorového prístroja.
Bezuhlíkový motor
  • Minimálne náklady na údržbu a vysoká životnosť.
  • Nízka tvorba tepla a vysoká efektívnosť.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
  • Rýchla výmena batérie na iné prístroje podľa potreby.
  • Zvyšuje produktivitu a bezpečnosť pri práci.
Žiadna emisia škodlivín a CO2
  • Chráni životné prostredie a zdravie používateľa.
Výrazne nižšie vibrácie v porovnaní s benzínovými strojmi
  • Neunavujúca práca dlhý čas.
  • Chráni zdravie používateľa.
Až o 90 percent nižšie prevádzkové a údržbové náklady v porovnaní s benzínovými prístrojmi
  • Mimoriadne ekonomické, pretože nie sú nutné náklady na benzín.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 36 V batériová platforma
Otáčky (rpm) 7800 / 6800
Napätie (V) 36
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 951 x 197 x 188

Balenie obsahuje

  • Pogumovaná guľatá rukoväť
  • Ramenný popruh
  • Rýchlospojka
Multitool MT 36 Bp
Multitool MT 36 Bp
Multitool MT 36 Bp
Oblasti využitia
  • Na použitie s MT HT 550/36 na prerezávanie vysokých kríkov, porastov a živých plotov
  • Na použitie s MT CS 250/36 na bezpečné rezanie konárov zo stromov
  • Výkonná pohonná jednotka pre MT HT 550/36 a MT CS 250/36
Príslušenstvo
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