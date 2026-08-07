MT 36 Bp
Náš akumulátorový univerzálny prístroj MT 36 Bp je hnacia jednotka, na ktorú je možné nainštalovať tyčové nožnice na živý plot až po odvetvovač. Rôzne práce iba s jedným prístrojom.
Rýchla a ľahká výmena nástroja, pohodlná a bezpečná manipulácia: Náš výkonný akumulátorový prístroj MT 36 Bp robí to, čo sľubuje. Vyvinutý na zvládnutie širokej škály úloh s rôznymi vymeniteľnými prídavnými zariadeniami, zaujme vysokokvalitnými komponentmi ako je výkonný motor bez kief a pevný oceľový hriadeľ. Bez emisií, nízka hlučnosť a obzvlášť tichá prevádzka – to všetko uľahčuje prácu používateľovi, chráni životné prostredie a výrazne znižuje prevádzkové a údržbové náklady v porovnaní s benzínovými zariadeniami.
Vlastnosti a výhody
Pohodlná rýchlospojkaJednoduchá, rýchlejšia výmena nadstavcov bez náradia. Jednoducho prenosný a ľahko uskladniteľný.
Ergonomická guľatá rukoväťUmožňuje pohodlnú prácu. Individuálne nastavenie pre každého používateľa.
Variabilné otáčkyUmožňuje nastavenie pre dané použitie. Predlžuje prevádzku.
Pevný oceľový hriadeľ s tichým chodom
- Robustná konštrukcia.
- Odolné komponenty.
Výkonný motor s vysokým krútiacim momentom
- Výkonný ako benzínový motor s výhodami akumulátorového prístroja.
Bezuhlíkový motor
- Minimálne náklady na údržbu a vysoká životnosť.
- Nízka tvorba tepla a vysoká efektívnosť.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
- Rýchla výmena batérie na iné prístroje podľa potreby.
- Zvyšuje produktivitu a bezpečnosť pri práci.
Žiadna emisia škodlivín a CO2
- Chráni životné prostredie a zdravie používateľa.
Výrazne nižšie vibrácie v porovnaní s benzínovými strojmi
- Neunavujúca práca dlhý čas.
- Chráni zdravie používateľa.
Až o 90 percent nižšie prevádzkové a údržbové náklady v porovnaní s benzínovými prístrojmi
- Mimoriadne ekonomické, pretože nie sú nutné náklady na benzín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Otáčky (rpm)
|7800 / 6800
|Napätie (V)
|36
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|951 x 197 x 188
Balenie obsahuje
- Pogumovaná guľatá rukoväť
- Ramenný popruh
- Rýchlospojka
Oblasti využitia
- Na použitie s MT HT 550/36 na prerezávanie vysokých kríkov, porastov a živých plotov
- Na použitie s MT CS 250/36 na bezpečné rezanie konárov zo stromov
- Výkonná pohonná jednotka pre MT HT 550/36 a MT CS 250/36
Príslušenstvo
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