Postrekovač SPB 15/36 Bp
Či už ide o zavlažovanie, ochranu rastlín alebo čistiace práce: Robustný, akumulátorový tlakový postrekovač SPB 15/36 Bp umožňuje pohodlnú prácu bez únavy.
Či už v záhradníctve a krajinnej úprave, v poľnohospodárstve pri pestovaní zeleniny, ovocia alebo vína: náš tlakový postrekovač na chrbát SPB 15/36 Bp je všestranný, ľahko ovládateľný a obzvlášť výkonný s pracovným tlakom až 6 barov. Je vybavený veľkoryso dimenzovanou 15-litrovou nádržou a je rovnako vhodný na zavlažovanie, ako aj na aplikáciu pesticídov alebo na čistenie povrchov a dokonca aj na odstraňovanie tapiet. Pohodlný nosný systém zaisťuje výnimočne ergonomickú prácu bez únavy vďaka extra polstrovaným ramenným popruhom a hrudnému a bedrovému popruhu. Výkonná, vymeniteľná batéria nie je súčasťou dodávky, ale je k dispozícii v rôznych kapacitách podľa individuálnych potrieb - pričom nízka spotreba energie umožňuje hodiny používania v akejkoľvek situácii. Vysokokvalitné materiály, ako je nerezová striekacia tyč s 2 rôznymi tryskami a robustná konštrukcia s oceľovým rámom zaisťujú dlhú životnosť. Poznámka: Pri používaní dezinfekčných prostriedkov a pesticídov je bezpodmienečne nutné dodržiavať pokyny príslušného výrobcu.
Vlastnosti a výhody
Variabilný pracovný tlakPracovný tlak je možné variabilne nastaviť medzi 1 a 6 bar pomocou ovládacieho gombíka.
Veľká nádrž15-litrová nádrž na dávkovanie veľkých objemov tekutín.
Nízka spotreba energieUmožňuje hodiny používania bez výmeny batérie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Pracovný tlak (bar)
|0,8 - 6,2
|Prietok (l/min)
|0,5 - 1,8
|Objem nádrže na vodu (l)
|15
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 450 (6,0 Ah) / max. 560 (7,5 Ah)
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|6,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|356 x 310 x 589
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Tryska s kužeľovým prúdom
- Tryska s plochým prúdom
- Filtre: Nádoba
- Filter hadice
Video
Oblasti využitia
- Zalievanie rastlín
- Aplikácia tekutých hnojív
- Aplikácia tekutých pesticídov
Príslušenstvo
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