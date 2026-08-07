Postrekovač SPB 15/36 Bp

Či už ide o zavlažovanie, ochranu rastlín alebo čistiace práce: Robustný, akumulátorový tlakový postrekovač SPB 15/36 Bp umožňuje pohodlnú prácu bez únavy.

Či už v záhradníctve a krajinnej úprave, v poľnohospodárstve pri pestovaní zeleniny, ovocia alebo vína: náš tlakový postrekovač na chrbát SPB 15/36 Bp je všestranný, ľahko ovládateľný a obzvlášť výkonný s pracovným tlakom až 6 barov. Je vybavený veľkoryso dimenzovanou 15-litrovou nádržou a je rovnako vhodný na zavlažovanie, ako aj na aplikáciu pesticídov alebo na čistenie povrchov a dokonca aj na odstraňovanie tapiet. Pohodlný nosný systém zaisťuje výnimočne ergonomickú prácu bez únavy vďaka extra polstrovaným ramenným popruhom a hrudnému a bedrovému popruhu. Výkonná, vymeniteľná batéria nie je súčasťou dodávky, ale je k dispozícii v rôznych kapacitách podľa individuálnych potrieb - pričom nízka spotreba energie umožňuje hodiny používania v akejkoľvek situácii. Vysokokvalitné materiály, ako je nerezová striekacia tyč s 2 rôznymi tryskami a robustná konštrukcia s oceľovým rámom zaisťujú dlhú životnosť. Poznámka: Pri používaní dezinfekčných prostriedkov a pesticídov je bezpodmienečne nutné dodržiavať pokyny príslušného výrobcu.

Vlastnosti a výhody
Postrekovač SPB 15/36 Bp: Variabilný pracovný tlak
Variabilný pracovný tlak
Pracovný tlak je možné variabilne nastaviť medzi 1 a 6 bar pomocou ovládacieho gombíka.
Postrekovač SPB 15/36 Bp: Veľká nádrž
Veľká nádrž
15-litrová nádrž na dávkovanie veľkých objemov tekutín.
Postrekovač SPB 15/36 Bp: Nízka spotreba energie
Nízka spotreba energie
Umožňuje hodiny používania bez výmeny batérie.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 36 V batériová platforma
Pracovný tlak (bar) 0,8 - 6,2
Prietok (l/min) 0,5 - 1,8
Objem nádrže na vodu (l) 15
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 450 (6,0 Ah) / max. 560 (7,5 Ah)
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 6,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 9
Rozmery (d x š x v) (mm) 356 x 310 x 589

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Tryska s kužeľovým prúdom
  • Tryska s plochým prúdom
  • Filtre: Nádoba
  • Filter hadice
Postrekovač SPB 15/36 Bp

Video

Oblasti využitia
  • Zalievanie rastlín
  • Aplikácia tekutých hnojív
  • Aplikácia tekutých pesticídov
Príslušenstvo
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