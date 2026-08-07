Raťazová píla CS 400/36 Bp Pack

Akumulátorová reťazová píla CS 400/36 Bp je ergonomická, má znížený prenos vibrácií do ruky, pracuje úplne bez výfukových plynov a zaujme vás vysokým výkonom pri každodennej náročnej práci.

Výkonná pri každodennej ťažkej práci pri údržbe nehnuteľností, v záhradníctve a pri čistení po nepriaznivom počasí, pri menších lesníckych činnostiach alebo pri skrášľovacích prácach v parkoch a mestských častiach: robustná akumulátorová reťazová píla CS 400/36 Bp Pack od spoločnosti Kärcher. Dokonale vyvážená, ergonomická, s nízkymi vibráciami. Pracuje úplne bez výfukových plynov. je tichšia ako benzínové stroj, presvedčí vás aj pri porovnaní s výrazne nižšími prevádzkovými a údržbovými nákladmi.

Vlastnosti a výhody
Motorová píla Raťazová píla CS 400/36 Bp Pack: Mechanická reťazová brzda
Mechanická reťazová brzda
Okamžité zastavenie reťaze pri spätnom náraze.
Motorová píla Raťazová píla CS 400/36 Bp Pack: Automatické mazanie reťaze
Automatické mazanie reťaze
Optimálne mazanie reťaze pre dlhú životnosť. Znižuje náklady na údržbu.
Motorová píla Raťazová píla CS 400/36 Bp Pack: Integrovaná olejová nádrž s priehľadným okienkom
Integrovaná olejová nádrž s priehľadným okienkom
Jednoduchá viditeľnosť a odčítateľnosť hladiny. Veko olejovej nádrže je istené proti strate.
Integrovaný kombinovaný kľúč
  • Umožňuje rýchle napnutie reťaze.
  • Jednoduchá výmena reťaze a lišty.
Rýchlo a silne
  • Vysoká rýchlosť reťaze 23 m/s zabezpečuje rýchle a presné rezy.
  • Výkonná ako benzínová, aj pri tvrdom dreve.
Bezuhlíkový motor
  • Minimálne náklady na údržbu a vysoká životnosť.
  • Nízka tvorba tepla a vysoká efektívnosť.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
  • Rýchla výmena batérie na iné prístroje podľa potreby.
  • Zvyšuje produktivitu a bezpečnosť pri práci.
Žiadna emisia škodlivín a CO2
  • Chráni životné prostredie a zdravie používateľa.
Výrazne nižšie vibrácie v porovnaní s benzínovými strojmi
  • Neunavujúca práca dlhý čas.
  • Chráni zdravie používateľa.
Až o 90 percent nižšie prevádzkové a údržbové náklady v porovnaní s benzínovými prístrojmi
  • Mimoriadne ekonomické, pretože nie sú nutné náklady na benzín.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 36 V batériová platforma
Vodiaca lišta (mm) 400
Rýchlosť reťaze (m/s) 23
Rozteč reťaze 3/8″
Hrúbka hnacích článkov 1,3 mm / 0,050"
Počet hnacích článkov 56
Kapacita olejovej nádrže (ml) 160
Pohon Bezuhlíkový motor
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 36
Kapacita (Ah) 7,5
Výkon na jedno nabitie batérie (Rezy) max. 170 (6,0 Ah) / max. 230 (7,5 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 25 (6,0 Ah) / max. 30 (7,5 Ah)
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V) 100 - 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz) 50 - 60
Dĺžka kábla nabíjačky batérie (m) 1,2
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 9,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 880 x 210 x 250

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria je súčasťou balenia
  • Vodiaca lišta
  • Pílová reťaz
  • Ochrana reťaze
  • Automatické mazanie reťaze
  • Reťazová brzda
  • Ukazovateľ hladiny oleja

Výbava

  • Batéria: 36 V / 7,5 Ah Battery Power+ batéria (1 kus)
  • Nabíjačka: Rýchlonabíjačka - 36 V Battery Power+ (1 kus)
Motorová píla Raťazová píla CS 400/36 Bp Pack
Motorová píla Raťazová píla CS 400/36 Bp Pack

Video

Oblasti využitia
  • Ideálne na starostlivosť o zelené plochy, v záhradníctve a pre menšie práce s palivovým drevom
  • Pre upratovanie po nepriaznivom počasí a rúbanie menších až stredne veľkých stromov
  • Pre starostlivosť o stromy a strihanie v parkoch a vnútorných mestských častiach
  • Pre prácu s drevom ako je rezanie alebo skracovanie hranolov
  • Možnosť použitia v uzavretých priestoroch
Príslušenstvo
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