Reťazová píla CS 400/36 Bp
Akumulátorová reťazová píla CS 400/36 Bp je ergonomická, má znížený prenos vibrácií do ruky, pracuje úplne bez výfukových plynov a zaujme vás vysokým výkonom pri každodennej náročnej práci.
Výkonná pri každodennej ťažkej práci pri údržbe nehnuteľností, v záhradníctve a pri čistení po nepriaznivom počasí, pri menších lesníckych činnostiach alebo pri skrášľovacích prácach v parkoch a mestských častiach: robustná akumulátorová reťazová píla CS 400/36 Bp od spoločnosti Kärcher. Dokonale vyvážená, ergonomická, s nízkymi vibráciami. Pracuje úplne bez výfukových plynov. je tichšia ako benzínové stroj, presvedčí vás aj pri porovnaní s výrazne nižšími prevádzkovými a údržbovými nákladmi.
Vlastnosti a výhody
Mechanická reťazová brzdaOkamžité zastavenie reťaze pri spätnom náraze.
Automatické mazanie reťazeOptimálne mazanie reťaze pre dlhú životnosť. Znižuje náklady na údržbu.
Integrovaná olejová nádrž s priehľadným okienkomJednoduchá viditeľnosť a odčítateľnosť hladiny. Veko olejovej nádrže je istené proti strate.
Integrovaný kombinovaný kľúč
- Umožňuje rýchle napnutie reťaze.
- Jednoduchá výmena reťaze a lišty.
Rýchlo a silne
- Vysoká rýchlosť reťaze 23 m/s zabezpečuje rýchle a presné rezy.
- Výkonná ako benzínová, aj pri tvrdom dreve.
Bezuhlíkový motor
- Minimálne náklady na údržbu a vysoká životnosť.
- Nízka tvorba tepla a vysoká efektívnosť.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
- Rýchla výmena batérie na iné prístroje podľa potreby.
- Zvyšuje produktivitu a bezpečnosť pri práci.
Žiadna emisia škodlivín a CO2
- Chráni životné prostredie a zdravie používateľa.
Výrazne nižšie vibrácie v porovnaní s benzínovými strojmi
- Neunavujúca práca dlhý čas.
- Chráni zdravie používateľa.
Až o 90 percent nižšie prevádzkové a údržbové náklady v porovnaní s benzínovými prístrojmi
- Mimoriadne ekonomické, pretože nie sú nutné náklady na benzín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Vodiaca lišta (mm)
|400
|Rýchlosť reťaze (m/s)
|23
|Rozteč reťaze
|3/8″
|Hrúbka hnacích článkov
|1,3 mm / 0,050"
|Počet hnacích článkov
|56
|Kapacita olejovej nádrže (ml)
|160
|Vibrácie predná rukoväť (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²)
|3
|Vibrácie, zadná rukoväť (ΔK = 1,5 m/s²) (m/s²)
|3,4
|Pohon
|Bezuhlíkový motor
|Napätie (V)
|36
|Výkon na jedno nabitie batérie (Rezy)
|max. 170 (6,0 Ah) / max. 230 (7,5 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 25 (6,0 Ah) / max. 30 (7,5 Ah)
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|904 x 217 x 261
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Vodiaca lišta
- Pílová reťaz
- Ochrana reťaze
- Automatické mazanie reťaze
- Reťazová brzda
- Ukazovateľ hladiny oleja
Video
Oblasti využitia
- Ideálne na starostlivosť o zelené plochy, v záhradníctve a pre menšie práce s palivovým drevom
- Pre upratovanie po nepriaznivom počasí a rúbanie menších až stredne veľkých stromov
- Pre starostlivosť o stromy a strihanie v parkoch a vnútorných mestských častiach
- Pre prácu s drevom ako je rezanie alebo skracovanie hranolov
- Možnosť použitia v uzavretých priestoroch
Príslušenstvo
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