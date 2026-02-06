Zametací stroj KM 105/180 R Bp Classic
Náš plne hydraulický priemyselný zametací stroj s pohonom na batérie KM 105/180 R Bp Classic presviedča odolnou kompaktnosťou a hodí sa na použitie vo vnútorných a vonkajších priestoroch.
Hodí sa na veľmi veľké množstvá prachu a hrubých nečistôt, bez námahy je však použiteľný aj v zastavanom interiéri: Náš priemyselný zametací stroj s pohonom na batérie KM 105/180 R Bp Classic presviedča flexibilnými možnosťami použitia. Pohon pojazdu ako aj pohony zametacieho valca a bočnej metly sú vyvinuté plne hydraulicky a tým aj veľmi odolne. Z kombinácie s ďalšími kvalitnými komponentmi a celogumeným obutím obutia vyplývajú nízke náklady na údržbu a dlhá životnosť stroja. Sériovo je zabudovaný výkonný systém vreckových filtrov, ktorý sa čistí v krátkych časových intervaloch pomocou automatického oklepu filtra a bez problémov si poradí aj extra prašnými podmienkami. Alternatívne je k dispozícii aj systém s plochým skladaným filtrom nenáročný na použitie alebo osvedčený systém s valcovým filtrom. Tento zosúladený koncept KM 105/180 R Bp Classic dopĺňa jednoduché intuitívne ovládanie pomocou páčok, komfortné výškové vyprázdňovanie nádoby a obzvlášť jednoduchá možnosť údržby.
Vlastnosti a výhody
Pevná konštrukcia stroja pre bezpečnú prácu
- Plne hydraulický pohon pojazdu ako aj pohon hlavného zametacieho valca a bočnej metly.
- Predlžuje životnosť komponentov a stroja.
- Sériový maják zvyšuje bezpečnosť pre používateľa a okolie.
Princíp lopatky na zametanie
- Zaručuje dobré výsledky čistenia aj pri jemných nečistotách.
- Jednoduché zbieranie veľkých nečistôt.
- Nízka prašnosť.
Príkladná jednoduchá obsluha, údržba a servis
- Intuitívna obsluha pomocou páčok.
- Jednoduchá výmena hlavného zametacieho valca a filtra bez náradia.
- Dobrý prístup k všetkým relevantným komponentom.
Výkonný systém vreckových filtrov.
- Efektívne minimalizuje tvorbu prachu pri zametaní.
- Alternatívne v predaji aj s plochým skladaným filtrom alebo valcovým filtrom.
- Maximálne efektívny oklep pre dlhú životnosť.
Automatický oklep filtra
- Pravidelné čistenie predlžuje životnosť filtra.
- Znižuje prašnosť aj za extrémnych podmienok.
- Spoľahlivé fungovanie pri všetkých dostupných filtračných systémoch.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Elektricky
|Pohon pojazdu
|jednosmerný motor
|Pohon - výkon (V/kW)
|36 / 2,5
|Max. plošný výkon (m²/h)
|6300
|Pracovná šírka (mm)
|780
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|1050
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|1300
|Kapacita batérie (Ah)
|240
|Napätie batérie (V)
|36
|Životnosť batérie (h)
|max. 2,5
|Nádoba na nečistoty (l)
|180
|Schopnosť stúpania (%)
|14
|Pracovná rýchlosť (km/h)
|6
|Filtračná plocha (m²)
|5,2
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|530
|Hmotnosť, pohotovostná (kg)
|850
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|530
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1847 x 1065 x 1388
Balenie obsahuje
- Vreckový filter
- Kolesá, celogumené
Výbava
- Manuálny oklep filtra
- Automatický oklep filtra
- Hlavný zametací valec nastaviteľný
- Hlavný zametací valec plávajúco uložený
- Regulácia sacieho prúdu
- Princíp lopatky na zametanie
- Pohon pojazdu vpred
- Pohon pojazdu vzad
- Odsávanie
- Hydr. výškové vyprázdňovanie
- Vonkajšie použitie
- Použitie v interiéri
- Indikátor batérie
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Funkcia zametania, vypínateľná
- Bočná metla, automaticky výkyvná
Oblasti využitia
- Ideálne sa hodí na použitie v (otvorených) výrobných, skladových a logistických halách
- Hodí sa aj na použitie vo vonkajších skladoch, v nakladacích priestoroch a na stavbách
- Na použitie v kovopriemysle a stavebníctve ako aj v halách ťažkého priemyslu.