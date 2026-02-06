Zametací stroj KM 105/180 R Bp Classic

Náš plne hydraulický priemyselný zametací stroj s pohonom na batérie KM 105/180 R Bp Classic presviedča odolnou kompaktnosťou a hodí sa na použitie vo vnútorných a vonkajších priestoroch.

Hodí sa na veľmi veľké množstvá prachu a hrubých nečistôt, bez námahy je však použiteľný aj v zastavanom interiéri: Náš priemyselný zametací stroj s pohonom na batérie KM 105/180 R Bp Classic presviedča flexibilnými možnosťami použitia. Pohon pojazdu ako aj pohony zametacieho valca a bočnej metly sú vyvinuté plne hydraulicky a tým aj veľmi odolne. Z kombinácie s ďalšími kvalitnými komponentmi a celogumeným obutím obutia vyplývajú nízke náklady na údržbu a dlhá životnosť stroja. Sériovo je zabudovaný výkonný systém vreckových filtrov, ktorý sa čistí v krátkych časových intervaloch pomocou automatického oklepu filtra a bez problémov si poradí aj extra prašnými podmienkami. Alternatívne je k dispozícii aj systém s plochým skladaným filtrom nenáročný na použitie alebo osvedčený systém s valcovým filtrom. Tento zosúladený koncept KM 105/180 R Bp Classic dopĺňa jednoduché intuitívne ovládanie pomocou páčok, komfortné výškové vyprázdňovanie nádoby a obzvlášť jednoduchá možnosť údržby.

Vlastnosti a výhody
Pevná konštrukcia stroja pre bezpečnú prácu﻿﻿
  • Plne hydraulický pohon pojazdu ako aj pohon hlavného zametacieho valca a bočnej metly.
  • Predlžuje životnosť komponentov a stroja.
  • Sériový maják zvyšuje bezpečnosť pre používateľa a okolie.﻿
Princíp lopatky na zametanie
  • Zaručuje dobré výsledky čistenia aj pri jemných nečistotách.
  • Jednoduché zbieranie veľkých nečistôt.
  • Nízka prašnosť.
Príkladná jednoduchá obsluha, údržba a servis﻿﻿
  • Intuitívna obsluha pomocou páčok.
  • Jednoduchá výmena hlavného zametacieho valca a filtra bez náradia.
  • Dobrý prístup k všetkým relevantným komponentom.
Výkonný systém vreckových filtrov.
  • Efektívne minimalizuje tvorbu prachu pri zametaní.
  • Alternatívne v predaji aj s plochým skladaným filtrom alebo valcovým filtrom.
  • Maximálne efektívny oklep pre dlhú životnosť.
Automatický oklep filtra
  • Pravidelné čistenie predlžuje životnosť filtra.
  • Znižuje prašnosť aj za extrémnych podmienok.﻿
  • Spoľahlivé fungovanie pri všetkých dostupných filtračných systémoch.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Elektricky
Pohon pojazdu jednosmerný motor
Pohon - výkon (V/kW) 36 / 2,5
Max. plošný výkon (m²/h) 6300
Pracovná šírka (mm) 780
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm) 1050
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm) 1300
Kapacita batérie (Ah) 240
Napätie batérie (V) 36
Životnosť batérie (h) max. 2,5
Nádoba na nečistoty (l) 180
Schopnosť stúpania (%) 14
Pracovná rýchlosť (km/h) 6
Filtračná plocha (m²) 5,2
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 530
Hmotnosť, pohotovostná (kg) 850
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 530
Rozmery (d x š x v) (mm) 1847 x 1065 x 1388

Balenie obsahuje

  • Vreckový filter
  • Kolesá, celogumené

Výbava

  • Manuálny oklep filtra
  • Automatický oklep filtra
  • Hlavný zametací valec nastaviteľný
  • Hlavný zametací valec plávajúco uložený
  • Regulácia sacieho prúdu
  • Princíp lopatky na zametanie
  • Pohon pojazdu vpred
  • Pohon pojazdu vzad
  • Odsávanie
  • Hydr. výškové vyprázdňovanie
  • Vonkajšie použitie
  • Použitie v interiéri
  • Indikátor batérie
  • Počítadlo prevádzkových hodín
  • Funkcia zametania, vypínateľná
  • Bočná metla, automaticky výkyvná
Zameták Zametací stroj KM 105/180 R Bp Classic
Oblasti využitia
  • Ideálne sa hodí na použitie v (otvorených) výrobných, skladových a logistických halách
  • Hodí sa aj na použitie vo vonkajších skladoch, v nakladacích priestoroch a na stavbách
  • Na použitie v kovopriemysle a stavebníctve ako aj v halách ťažkého priemyslu.
Príslušenstvo