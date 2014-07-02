Zametací stroj KM 150/500 R Bp Pack
Plne hydraulický priemyselný zametací stroj s robustnými rozmermi na najťažšie použitie napr. v stavebnom a hutníckom priemysle, v zlievarniach alebo iných podnikoch s vysokým výskytom špiny.
KM 150/500 R Bp Pack s pohonom na batérie so zadným náhonom na tri kolesá pracuje potichu a bez emisií. Vďaka zametaniu na princípe lopatky na smeti sa spoľahlivo pozbiera jemná aj veľká špina. Pri prepravnej jazde sa nádoba na odpad automaticky uzavrie. Zametací valec sa automaticky prispôsobí nerovnostiam a vymieňa a rýchlo a bez náradia. Novo koncipovaný systém zametania znižuje opotrebenie. Dva vodorovne zabudované ploché skladané filtre sa aj pri silnej prašnosti postarajú o čistý vzduch. Oklep filtra sa vykoná stlačením tlačidla pomocou maximálne efektívneho duálneho stierača. Filter je optimálne prístupný a vymieňa sa bez náradia. Základné funkcie sa vďaka konceptu EASY Operation ovládajú pohodlne pomocou otočného gombíka.
Vlastnosti a výhody
Výkonný filtračný systémPlochý skladaný filter s filtračnou plochou 7 m². Efektívne čistenie pomocou dvojitej stierky.
Komfortné pracoviskoVšetky ovládacie prvky sú prehľadne usporiadané a jednoducho prístupné. Všetky ukazovatele v zornom poli.
Príkladná jednoduchá obsluha, údržba a servisNajjednoduchšia technika s osvedčenými komponentmi: plne hydraulický pohon, elektrika namiesto elektroniky. Ľahký prístup do motorového priestoru pre rýchlu a jednoduchú údržbu. Výmena hlavného zametacieho valca a plochého skladaného filtra bez náradia.
Štvorkolesový podvozok na objednávku.
- Zlepšuje trakciu na mazľavom povrchu a neschodnom teréne.
- Zvyšuje pohodlie a bezpečnosť jazdy.
- Chráni citlivé podlahy pomocou malého tlaku na plochu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Elektricky
|Pohon pojazdu
|jednosmerný motor
|Pohon - výkon (V/kW)
|48 / 10
|Max. plošný výkon (m²/h)
|12000
|Pracovná šírka (mm)
|1200
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|1500
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|1800
|Kapacita batérie (Ah)
|700
|Napätie batérie (V)
|48
|Životnosť batérie (h)
|max. 2,5
|Nádoba na nečistoty (l)
|500
|Schopnosť stúpania (%)
|12
|Pracovná rýchlosť (km/h)
|8
|Filtračná plocha (m²)
|7
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|2690
|Hmotnosť, pohotovostná (kg)
|2690
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|2439 x 1720 x 2197
Balenie obsahuje
- Kolesá, celogumené
Výbava
- Manuálny oklep filtra
- Hlavný zametací valec nastaviteľný
- Servoriadenie
- Princíp lopatky na zametanie
- Pohon pojazdu vpred
- Pohon pojazdu vzad
- Odsávanie
- Hydr. výškové vyprázdňovanie
- Vonkajšie použitie
- Použitie v interiéri
- Indikátor batérie
- Počítadlo prevádzkových hodín
Video
Oblasti využitia
- Pre priemysel (zlievarne, cementárne), logistické centrá a sklady, parkovacie domy a plochy, stavebníctvo a letiská.