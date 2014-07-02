Zametací stroj KM 150/500 R Bp Pack

Plne hydraulický priemyselný zametací stroj s robustnými rozmermi na najťažšie použitie napr. v stavebnom a hutníckom priemysle, v zlievarniach alebo iných podnikoch s vysokým výskytom špiny.

KM 150/500 R Bp Pack s pohonom na batérie so zadným náhonom na tri kolesá pracuje potichu a bez emisií. Vďaka zametaniu na princípe lopatky na smeti sa spoľahlivo pozbiera jemná aj veľká špina. Pri prepravnej jazde sa nádoba na odpad automaticky uzavrie. Zametací valec sa automaticky prispôsobí nerovnostiam a vymieňa a rýchlo a bez náradia. Novo koncipovaný systém zametania znižuje opotrebenie. Dva vodorovne zabudované ploché skladané filtre sa aj pri silnej prašnosti postarajú o čistý vzduch. Oklep filtra sa vykoná stlačením tlačidla pomocou maximálne efektívneho duálneho stierača. Filter je optimálne prístupný a vymieňa sa bez náradia. Základné funkcie sa vďaka konceptu EASY Operation ovládajú pohodlne pomocou otočného gombíka.

Vlastnosti a výhody
Zameták Zametací stroj KM 150/500 R Bp Pack: Výkonný filtračný systém
Výkonný filtračný systém
Plochý skladaný filter s filtračnou plochou 7 m². Efektívne čistenie pomocou dvojitej stierky.
Zameták Zametací stroj KM 150/500 R Bp Pack: Komfortné pracovisko
Komfortné pracovisko
Všetky ovládacie prvky sú prehľadne usporiadané a jednoducho prístupné. Všetky ukazovatele v zornom poli.
Zameták Zametací stroj KM 150/500 R Bp Pack: Príkladná jednoduchá obsluha, údržba a servis﻿﻿
Príkladná jednoduchá obsluha, údržba a servis﻿﻿
Najjednoduchšia technika s osvedčenými komponentmi: plne hydraulický pohon, elektrika namiesto elektroniky. Ľahký prístup do motorového priestoru pre rýchlu a jednoduchú údržbu. Výmena hlavného zametacieho valca a plochého skladaného filtra bez náradia.
Štvorkolesový podvozok na objednávku.
  • Zlepšuje trakciu na mazľavom povrchu a neschodnom teréne.
  • Zvyšuje pohodlie a bezpečnosť jazdy.
  • Chráni citlivé podlahy pomocou malého tlaku na plochu.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Elektricky
Pohon pojazdu jednosmerný motor
Pohon - výkon (V/kW) 48 / 10
Max. plošný výkon (m²/h) 12000
Pracovná šírka (mm) 1200
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm) 1500
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm) 1800
Kapacita batérie (Ah) 700
Napätie batérie (V) 48
Životnosť batérie (h) max. 2,5
Nádoba na nečistoty (l) 500
Schopnosť stúpania (%) 12
Pracovná rýchlosť (km/h) 8
Filtračná plocha (m²) 7
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 2690
Hmotnosť, pohotovostná (kg) 2690
Rozmery (d x š x v) (mm) 2439 x 1720 x 2197

Balenie obsahuje

  • Kolesá, celogumené

Výbava

  • Manuálny oklep filtra
  • Hlavný zametací valec nastaviteľný
  • Servoriadenie
  • Princíp lopatky na zametanie
  • Pohon pojazdu vpred
  • Pohon pojazdu vzad
  • Odsávanie
  • Hydr. výškové vyprázdňovanie
  • Vonkajšie použitie
  • Použitie v interiéri
  • Indikátor batérie
  • Počítadlo prevádzkových hodín
Zameták Zametací stroj KM 150/500 R Bp Pack
Zameták Zametací stroj KM 150/500 R Bp Pack
Zameták Zametací stroj KM 150/500 R Bp Pack

Video

Oblasti využitia
  • Pre priemysel (zlievarne, cementárne), logistické centrá a sklady, parkovacie domy a plochy, stavebníctvo a letiská.
Príslušenstvo