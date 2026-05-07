Zametací stroj KM 70/15 C Classic

Kompaktný ručný zametací stroj KM 70/15 C Classic je vždy pripravený na účinné zametanie malých plôch. Môže byť použitý vo vnútorných priestoroch a vonkajších priestoroch.

S kompaktným ručným zametacím strojom KM 70/15 C Classic sa dajú ľahko a pohodlne vyčistiť všetky vnútorné aj vonkajšie priestory. Pri čistení plôch s rozlohou 100 metrov štvorcových a viac je to oveľa efektívnejšie ako metla. Jeho nízka hmotnosť a nízky valivý odpor kolies uľahčujú manévrovanie a prepravu. Zametací valec je poháňaný ľavým kolesom, čo zaisťuje spoľahlivý transport odpadu do zametacie nádoby. Bočná kefa je určená na zametanie hrán a rohov. Pri čistení otvorených priestorov ho možno zložiť, aby sa znížilo nežiaduce vytváranie prachu. Bočná kefa sa dá nastaviť, aby sa predišlo opotrebovaniu. Pri výmene kefy nie sú potrebné žiadne nástroje. Nádobu na odpad je možné okamžite vybrať a vyprázdniť. Predná časť nádoby je tvarovaná tak, že ju možno v prípade potreby položiť vo vzpriamenej polohe. Sklápacia rukoväť sa dá prispôsobiť výške operátora a dá sa úplne sklopiť pre priestorovo úsporné skladovanie KM 70/15 C Classic.

Vlastnosti a výhody
Nízka hmotnosť
Dobrá manévrovateľnosť Jednoduchá preprava, dokonca aj po schodoch hore alebo dole.
Veľká nádoba na nečistoty
Jednoduchá manipulácia a vyprázdňovanie pomocou ergonomickej rúčky na nádobe. Nádoba na odpad je samonosná.
Nastaviteľná bočná kefa
Zabezpečuje optimálne zametanie hrán a rohov. Prítlak bočnej kefy sa prispôsobuje pre efektívne čistenie rôznych povrchov. Dá sa zložiť na čistenie otvorených priestorov, aby sa znížilo rozptýlenie prachu.
Nastaviteľné držadlo na posúvanie stroja
  • Extrémne ergonomické.
  • Parkovacia poloha vďaka funkcii sklápania, ktorá šetrí miesto.
Pohon hlavného zametacieho valca
  • Hlavný zametací valec poháňaný transportnými kolesami.
  • Rovnomerný výsledok zametania.
Bočnú kefu je možné vymeniť bez náradia
  • Minimálne náklady na údržbu.
  • Žiadne prestoje stroja v dôsledku servisných prác.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu ručne
Max. plošný výkon (m²/h) 2800
Pracovná šírka (mm) 480
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm) 700
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 12,8
Hmotnosť balenia (kg) 16,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 1198 / 818 / 1003

Výbava

  • Pohon zametania manuálny
  • Držadlo na posúvanie, sklápacie
  • Princíp lopatky na zametanie
  • Vonkajšie použitie
  • Použitie v interiéri

Oblasti využitia
  • Menšie parky a parkoviská
  • Chodníky
  • Hotel
  • Výrobné zariadenia
  • Aj na zametanie v poľnohospodárskych podnikoch, na dvoroch a v maštaliach
Príslušenstvo
Zametací stroj KM 70/15 C Classic náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher.