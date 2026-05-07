Zametací stroj KM 70/15 C Classic
Kompaktný ručný zametací stroj KM 70/15 C Classic je vždy pripravený na účinné zametanie malých plôch. Môže byť použitý vo vnútorných priestoroch a vonkajších priestoroch.
S kompaktným ručným zametacím strojom KM 70/15 C Classic sa dajú ľahko a pohodlne vyčistiť všetky vnútorné aj vonkajšie priestory. Pri čistení plôch s rozlohou 100 metrov štvorcových a viac je to oveľa efektívnejšie ako metla. Jeho nízka hmotnosť a nízky valivý odpor kolies uľahčujú manévrovanie a prepravu. Zametací valec je poháňaný ľavým kolesom, čo zaisťuje spoľahlivý transport odpadu do zametacie nádoby. Bočná kefa je určená na zametanie hrán a rohov. Pri čistení otvorených priestorov ho možno zložiť, aby sa znížilo nežiaduce vytváranie prachu. Bočná kefa sa dá nastaviť, aby sa predišlo opotrebovaniu. Pri výmene kefy nie sú potrebné žiadne nástroje. Nádobu na odpad je možné okamžite vybrať a vyprázdniť. Predná časť nádoby je tvarovaná tak, že ju možno v prípade potreby položiť vo vzpriamenej polohe. Sklápacia rukoväť sa dá prispôsobiť výške operátora a dá sa úplne sklopiť pre priestorovo úsporné skladovanie KM 70/15 C Classic.
Vlastnosti a výhody
Nízka hmotnosťDobrá manévrovateľnosť Jednoduchá preprava, dokonca aj po schodoch hore alebo dole.
Veľká nádoba na nečistotyJednoduchá manipulácia a vyprázdňovanie pomocou ergonomickej rúčky na nádobe. Nádoba na odpad je samonosná.
Nastaviteľná bočná kefaZabezpečuje optimálne zametanie hrán a rohov. Prítlak bočnej kefy sa prispôsobuje pre efektívne čistenie rôznych povrchov. Dá sa zložiť na čistenie otvorených priestorov, aby sa znížilo rozptýlenie prachu.
Nastaviteľné držadlo na posúvanie stroja
- Extrémne ergonomické.
- Parkovacia poloha vďaka funkcii sklápania, ktorá šetrí miesto.
Pohon hlavného zametacieho valca
- Hlavný zametací valec poháňaný transportnými kolesami.
- Rovnomerný výsledok zametania.
Bočnú kefu je možné vymeniť bez náradia
- Minimálne náklady na údržbu.
- Žiadne prestoje stroja v dôsledku servisných prác.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|ručne
|Max. plošný výkon (m²/h)
|2800
|Pracovná šírka (mm)
|480
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|700
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|12,8
|Hmotnosť balenia (kg)
|16,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1198 / 818 / 1003
Výbava
- Pohon zametania manuálny
- Držadlo na posúvanie, sklápacie
- Princíp lopatky na zametanie
- Vonkajšie použitie
- Použitie v interiéri
Video
Oblasti využitia
- Menšie parky a parkoviská
- Chodníky
- Hotel
- Výrobné zariadenia
- Aj na zametanie v poľnohospodárskych podnikoch, na dvoroch a v maštaliach
Príslušenstvo
Zametací stroj KM 70/15 C Classic náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher