Zametací stroj KM 70/20 C 2SB Go!Further
KM 70/20 C 2SB Go!Further je ručne vedený zametací stroj v limitovanej edícii na vnútorné aj vonkajšie použitie, vyrobený z viac ako 30 % recyklovaného plastu¹⁾ s kliešťami na nečistoty.
Limitovaná edícia ručne vedeného zametacieho stroja KM 70/20 C Go!Further v čiernej farbe, vyrobená z viac ako 30 percent recyklovaného plastu¹⁾ a s exkluzívnym príslušenstvom, efektívne čistí vnútorné aj vonkajšie povrchy pomocou dvoch bočných kief a zametacieho valca. V kombinácii s ručným pohonom sa čistenie stáva jednoduchým a efektívnym: plošný výkon KM 70/20 C 2SB Go!Further je 9-krát vyšší ako u bežnej metly. Zametací valec je možné nastaviť v šiestich stupňoch a v kombinácii s plynule nastaviteľnými bočnými kefami dosahuje optimálny výsledok čistenia na rôznych podlahách. Integrovaný filter robí zametanie prakticky bezprašným. Výškovo nastaviteľná rukoväť zaisťuje ergonomickú prácu. Systém Home Base umožňuje pohodlné prenášanie ďalšieho príslušenstva, ako je vedro alebo zberač odpadkov. To znamená, že okrem prachu a nečistôt je možné v jednom kroku zbierať a likvidovať aj odpad. Po dokončení práce je možné KM 70/20 C 2SB Go!Further vďaka parkovacej polohe uskladniť úsporným spôsobom. Kliešte na nečistoty sú súčasťou dodávky.
Vlastnosti a výhody
Zametací valec a bočná metla plynule prestaviteľnéPostupne nastaviteľný prítlak pre optimálne výsledky zametania. Úprava prítlačného tlaku znižuje opotrebovanie zametacieho valca. Na ochranu a dlhšiu životnosť štetín možno zametací valec a bočnú kefu úplne odbremeniť.
Prachový filterPrachový filter účinne čistí odpadový vzduch a zabraňuje vyletovaniu prachu počas zametania. Filtračný systém je ľahko prístupný, takže výmena filtra je rýchla.
Prvky udržateľnostiNevyžaduje sa žiadna dodatočná energia: manuálny pohon umožňuje použitie kedykoľvek a kdekoľvek.
Systém Home Base
- Pohodlné uloženie doplnkového vybavenia, ako sú vedrá a zberače odpadu.
- Príslušenstvo môžete mať vždy po ruke vďaka vrecku na odkladanie umiestnené na rukoväti stroja.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|ručne
|Max. plošný výkon (m²/h)
|3920
|Pracovná šírka (mm)
|480
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|700
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|980
|Objem nádrže brutto/netto (l)
|45 / 20
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|23,9
|Hmotnosť, pohotovostná (kg)
|22
|Hmotnosť balenia (kg)
|27,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|989 / 800 / 416
¹⁾ Iba zariadenie, všetky plastové diely bez príslušenstva.
Balenie obsahuje
- Filter na jemný prach
- Kliešte na nečistoty
Výbava
- Pohon zametania manuálny
- Hlavný zametací valec nastaviteľný
- Držadlo na posúvanie, sklápacie
- Princíp lopatky na zametanie
- Vonkajšie použitie
- Použitie v interiéri
Oblasti využitia
- Na čistenie výrobných, skladových a logistických hál, ako aj nakladacích plôch
- Na čistenie parkovísk, parkovacích domov a čerpacích staníc
- Na čistenie plôch napríklad na školských dvoroch a v komunálnej oblasti
- Ideálne sa hodí aj pre menšie remeselné prevádzky a poľnohospodárstvo
Príslušenstvo
Zametací stroj KM 70/20 C 2SB Go!Further náhradný diel
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