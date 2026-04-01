Zametací stroj KM 75/40 W G
Poháňaný nízkoemisným benzínovým motorom s plynulo nastaviteľnou rýchlosťou zametania: Kompaktný a manévrovateľný tlakový zametací stroj KM 75/40 W G od spoločnosti Kärcher pre vonkajšie priestory.
Náš tlakový zametací stroj KM 75/40 W G je poháňaný spoľahlivým, nízkoemisným a výkonným benzínovým motorom Kohler s výkonom 3,3 kW, ktorý samozrejme spĺňa všetky príslušné emisné predpisy. Vďaka tomu je perfektný na rýchle a dôkladné čistenie vonkajších plôch väčších ako 600 metrov štvorcových, ako sú parkoviská, ihriská alebo iné obecné priestory. Perfektné výsledky čistenia zaisťuje princíp zametania nad hlavou s pripojiteľnou bočnou kefou, nastavenie zametacej plochy bez použitia nástrojov a hlavný zametací valec, ktorý je možné vymeniť bez potreby náradia. Silné nasávanie účinne zabraňuje rozptýleniu prachu, zatiaľ čo efektívne čistenie plochého skladaného filtra zaisťuje konštantný sací výkon. Chytrá prevádzková koncepcia EASY Operation, pohyblivá 40-litrová nádoba na odpad s pojazdovým systémom a integrovaný trakčný pohon s plynulo nastaviteľnou rýchlosťou zametania zaisťujú maximálne pohodlie užívateľa pri práci, a preto umožňujú dlhé aplikácie s veľmi kompaktným a manévrovateľným KM 75/40 WG bez únavné.
Vlastnosti a výhody
Nádoba na nečistoty s vozíkovým držadlomPohodlné vyberanie a ľahké vyprázdňovanie nádoby vďaka úchytkám. Krátke časy na likvidáciu.
Výkonný filtračný systém s mechanickým oklepom filtraFilter s plochou 1,8 m² pre dlhé pracovné intervaly. Dlhotrvajúci vďaka umývateľnému polyesterovému materiálu. Mechanický oklep filtra s ergonomickým držadlom.
Jednoduchá údržbaVýmena filtra a zametacieho valca bez náradia pre flexibilnú údržbu nezávislú od miesta.
Koncept obsluhy Easy-Operation
- Jednoduché a pohodlné ovládanie vďaka logickému usporiadaniu všetkých ovládacích prvkov.
- Jednotné symboly pre všetky stroje značky Kärcher.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|benzín
|Pohon
|Štvortaktný motor
|Výrobca motora
|Kohler
|Pohon - výkon (W)
|3300
|Max. plošný výkon (m²/h)
|3375
|Pracovná šírka (mm)
|550
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|750
|Nádoba na nečistoty (l)
|40
|Schopnosť stúpania (%)
|15
|Pracovná rýchlosť (km/h)
|4,5
|Filtračná plocha (m²)
|1,8
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|84,9
|Hmotnosť, pohotovostná (kg)
|84
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|94,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Balenie obsahuje
- Plochý skladaný filter: z polyesteru
Výbava
- Manuálny oklep filtra
- Pohon pojazdu vpred
- Hlavný zametací valec nastaviteľný
- Nádoba na nečistoty, mobilná
- Klapka na veľké nečistoty
- Držadlo na posúvanie, sklápacie
- Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
- Odsávanie
- Trakčný pohon
- Vonkajšie použitie
- Regulácia sacieho prúdu
- Bočná metla, zdvíhateľná / nastaviteľná
Oblasti využitia
- Na čistenie parkovísk, parkovacích domov a čerpacích staníc
- Na čistenie plôch napríklad na školských dvoroch a v komunálnej oblasti
- Ideálne sa hodí aj pre menšie remeselné prevádzky a poľnohospodárstvo