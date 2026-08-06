Zametací stroj KM 85/50 W Bp Pack
Ručne vedený KM 85/50 W Bp Pack má vysoký výkon a je štandardne vybavený batériou a nabíjačkou. S plávajúcim zametacím valcom a veľkým plochým skladaným filtrom.
Priemyselný zametací stroj s chodiacou obsluhou KM 85/50 W Bp Pack s kompaktným dizajnom presviedča vynikajúcou výbavou už z výroby. Tak sa tento stroj napríklad sériovo dodáva a kotúčovou brzdou, batériou a príslušnou nabíjačkou. Veľký plochý skladaný filter s maximálne efektívnym čistením pomocou duálnej stierky umožňuje takmer bezprašnú prácu, zatiaľ čo plávajúco uložený zametací valec podáva aj pri nepriaznivých podlahových pomeroch a veľkých množstvách špiny vynikajúce výsledky čistenia. Používatelia profitujú hlavne z veľmi komfortného a intuitívneho konceptu obsluhy s pohonom dopredu aj dozadu jednoduchým tlačením alebo ťahaním madla, ako aj zo zmysluplných detailov, ako je systém Kärcher Home-Base na prenášanie ďalších čistiacich pomôcok. Odolný stroj s výkyvnou bočnou metlou a dvojplášťovým rámom sa vynikajúco hodí na tvrdé používanie. Jednoduchá výmena hlavného zametacieho valca a filtra bez náradia, či vysoký plošný výkon až do 4725 m²/h (s alternatívnou bočnou metlou) tiež spĺňajú vysoké požiadavky priemyselného prostredia.
Vlastnosti a výhody
Pohon dopredu a dozadu pomocou tlačenia rukoväteIntuitívne, jednoduché a užívateľsky príjemné ovládanie. Maximálna manévrovateľnosť stroja. Štandardná kotúčová brzda pre bezpečné spomalenie za každých okolností.
Výkyvne uložený hlavný zametací valecVynikajúce zbieranie špiny aj pri nerovnej podlahe. Nie je potrebné nastavenie opotrebenia. Efektívne a rýchle čistenie.
Robustný a spoľahlivý pre náročné aplikácieRobustný, dvojstenný otočný rám. Vybočujúca bočná kefa zabráni poškodeniu. Veľké kolesá pre vyšší komfort obsluhy.
Výkonný filtračný systém
- Veľký plochý skladaný filter s celkovou filtračnou plochou 2,3 m².
- Umývateľný polyesterový filter.
- Vynikajúce čistenie vďaka dvojitej škrabke a vodorovnej montážnej polohe.
Výmena hlavného zametacieho valca a filtra bez použitia náradia
- Jednoduchá a rýchla výmena v prípade opotrebenia.
- Rýchle kontrola hlavného zametacieho valca, ak sú pásky a fólie namotané.
- Prístup k filtru z čistej strany, žiadny kontakt s prachom a nečistotami.
Kompaktná konštrukcia pre maximálnu mobilitu
- Veľmi dobrá manévrovateľnosť stroja.
- Ideálne v úzkych a zastavaných priestoroch.
- Prejde cez normálne otvory dverí (90 cm).
Integrovaný systém Home Base a odkladacie plochy
- Veľmi praktické pripojenie na prenášanie ďalšieho upratovacieho príslušenstva.
- Na jednoduché prenášanie, napríklad klieští na nečistoty, kief alebo utierok.
- Úložný priestor pre menšie náradie.
Koncept jednoduchej obsluhy
- Zametací valec a bočnú kefu je možné pohodlne zapnúť a vypnúť.
- Pohodlný pohyb vpred a vzad pomocou rukoväte.
- Regulácia sacieho prúdu na zametanie mokrých plôch.
Veľká nádoba na odpad
- Pohlcuje veľké množstvo nečistôt a umožňuje tak dlhé pracovné činnosti.
- Jednoduché odstránenie a bezpečné vyprázdnenie odpadu.
- Kolieska na nádobe zjednodušujú manipuláciu pri vyprázdňovaní.
Batéria a nabíjačka batérie sú súčasťou balenia
- Vysoko výkonná batéria s dlhou výdržou a dlhou dobou prevádzky.
- Práca bez hluku a bez emisií.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Elektricky
|Pohon
|jednosmerný motor
|Pohon - výkon (V/W)
|24 / 912
|Max. plošný výkon (m²/h)
|3825
|Pracovná šírka (mm)
|615
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|850
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|1050
|Nádoba na nečistoty (l)
|50
|Schopnosť stúpania (%)
|15
|Pracovná rýchlosť (km/h)
|4,5
|Filtračná plocha (m²)
|2,3
|battery compartment size (mm)
|362 / 348 / 290
|Životnosť batérie (h)
|max. 2,5
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|214
|Hmotnosť, pohotovostná (kg)
|226
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|224,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1550 x 1100 x 1066
Balenie obsahuje
- Plochý skladaný filter: z polyesteru
Výbava
- Manuálny oklep filtra
- Pohon pojazdu vpred
- Pohon pojazdu vzad
- Hlavný zametací valec plávajúco uložený
- Nádoba na nečistoty, mobilná
- Klapka na veľké nečistoty
- Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
- Odsávanie
- Trakčný pohon
- Vonkajšie použitie
- Použitie v interiéri
- Indikátor batérie
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Regulácia sacieho prúdu
- Bočná metla, zdvíhateľná / nastaviteľná
Video
Oblasti využitia
- Na čistenie výrobných, skladových a logistických hál, ako aj nakladacích plôch
- Na čistenie parkovísk, parkovacích domov a čerpacích staníc
- Na čistenie plôch napríklad na školských dvoroch a v komunálnej oblasti
- Ideálne sa hodí aj pre menšie remeselné prevádzky a poľnohospodárstvo