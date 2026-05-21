Zametací stroj KM 100/120 R Bp
Pohodlný, vysoko produktívny zametací stroj s odsávaním KM 100/120 R Bp napájaný z batérie s hydraulickým vyprázdňovaním nádob, s nulovými emisiami – ideálny pre prašné interiéry.
Vybavený plávajúcou valcovou kefou pre vynikajúce výsledky zametania, náš batériový zametací stroj KM 100/120 R Bp s nulovými emisiami je perfektnou voľbou pre rozšírené čistiace aplikácie, najmä vo veľmi prašných vnútorných priestoroch. Otočná bočná kefa zabraňuje poškodeniu stroja a nábytku a rýchlosť bočnej kefy sa dá prispôsobiť množstvu prachu. Osvedčený systém okrúhlych filtrov so šiestimi metrami štvorcovými filtračnej plochy a automatickým čistením umožňuje bezprašné zametanie za každých okolností, dokonca aj keď je veľa prachu, a hydraulické vyprázdňovanie nádob umožňuje pohodlnú likvidáciu odpadu zozbieraného vo veľkej nádobe na odpad. Všetky ovládacie prvky sú ľahko dostupné a tiež veľmi prehľadné, pričom nastaviteľné sedadlo vodiča umožňuje veľmi dobrý prehľad. Všetky diely vyžadujúce údržbu sú ľahko prístupné a filter a valcovú kefu je možné vymeniť aj bez potreby použitia nástrojov. KM 100/120 R môže byť tiež vybavený voliteľnou ochrannou strechou alebo držiakom vákua, ktorý vyhovuje individuálnym potrebám. Batéria a nabíjačka batérií nie sú súčasťou balenia a je potrebné ich objednať samostatne.
Vlastnosti a výhody
Vysoká produktivitaVynikajúci výsledok zametania vďaka systému plávajúcich valcových kief. Veľká kapacita nádob na odpad (120 l) pre dlhodobé a nepretržité používanie. Robustná konštrukcia a osvedčené komponenty pre niekoľko prestojov stroja.
Pohodlná a bezpečná prevádzkaVysoký jazdný komfort a hydraulické vyprázdňovanie kontajnerov až do výšky 152 cm. Jednoduchá obsluha a jasné a ergonomické usporiadanie ovládacích prvkov. Logické pripojenie funkcií na zabránenie prevádzkovým chybám.
Veľké filtračná plocha s automatickým oklepomAutomatické čistenie filtra v päťminútových intervaloch a po vypnutí. Účinné čistenie filtračnej plochy s rozlohou 6 m² zdvojnásobuje životnosť. Prakticky bezprašné, nepretržité zametanie bez ohľadu na objem nečistôt.
Jednoduchá údržba a veľmi jednoduchý servis
- Všetky dôležité komponenty sa dajú ľahko skontrolovať a vymeniť bez potreby náradia.
- Koncepcia inteligentnej kapoty pre veľmi jednoduchý prístup ku všetkým komponentom stroja.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pohon pojazdu
|jednosmerný motor
|Pohon - výkon (V)
|24
|Druh pohonu
|Elektricky
|Max. plošný výkon (m²/h)
|6000
|Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami (m²/h)
|7620
|Pracovná šírka (mm)
|730
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|1000
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|1270
|Napätie batérie (V)
|24
|Nádoba na nečistoty (l)
|120
|Schopnosť stúpania (%)
|12
|Pracovná rýchlosť (km/h)
|6
|Filtračná plocha (m²)
|6
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|498
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|500,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1700 x 1195 x 1370
Balenie obsahuje
- Polyesterový valcový filter
- Kolesá so vzduchom plnenými pneumatikami
Výbava
- Manuálny oklep filtra
- Automatický oklep filtra
- Hlavný zametací valec plávajúco uložený
- Servoriadenie
- Regulácia sacieho prúdu
- Klapka na veľké nečistoty
- Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
- Pohon pojazdu vpred
- Pohon pojazdu vzad
- Odsávanie
- Hydr. výškové vyprázdňovanie
- Vonkajšie použitie
- Použitie v interiéri
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Funkcia zametania, vypínateľná
- Bočná metla, automaticky výkyvná
- Možnosť upevnenia Home Base
Oblasti využitia
- Na rýchle udržiavacie čistenie v parkovacích domoch a na parkoviskách
- Hodí sa aj pre remeselné podniky, školy, čerpacie stanice alebo autopredajne
- Ideálne sa hodí aj pre logistickú oblasť, napríklad na čistenie skladových hál.