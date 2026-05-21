Zametací stroj KM 100/120 R Bp

Pohodlný, vysoko produktívny zametací stroj s odsávaním KM 100/120 R Bp napájaný z batérie s hydraulickým vyprázdňovaním nádob, s nulovými emisiami – ideálny pre prašné interiéry.

Vybavený plávajúcou valcovou kefou pre vynikajúce výsledky zametania, náš batériový zametací stroj KM 100/120 R Bp s nulovými emisiami je perfektnou voľbou pre rozšírené čistiace aplikácie, najmä vo veľmi prašných vnútorných priestoroch. Otočná bočná kefa zabraňuje poškodeniu stroja a nábytku a rýchlosť bočnej kefy sa dá prispôsobiť množstvu prachu. Osvedčený systém okrúhlych filtrov so šiestimi metrami štvorcovými filtračnej plochy a automatickým čistením umožňuje bezprašné zametanie za každých okolností, dokonca aj keď je veľa prachu, a hydraulické vyprázdňovanie nádob umožňuje pohodlnú likvidáciu odpadu zozbieraného vo veľkej nádobe na odpad. Všetky ovládacie prvky sú ľahko dostupné a tiež veľmi prehľadné, pričom nastaviteľné sedadlo vodiča umožňuje veľmi dobrý prehľad. Všetky diely vyžadujúce údržbu sú ľahko prístupné a filter a valcovú kefu je možné vymeniť aj bez potreby použitia nástrojov. KM 100/120 R môže byť tiež vybavený voliteľnou ochrannou strechou alebo držiakom vákua, ktorý vyhovuje individuálnym potrebám. Batéria a nabíjačka batérií nie sú súčasťou balenia a je potrebné ich objednať samostatne.

Vlastnosti a výhody
Vysoká produktivita
Vynikajúci výsledok zametania vďaka systému plávajúcich valcových kief. Veľká kapacita nádob na odpad (120 l) pre dlhodobé a nepretržité používanie. Robustná konštrukcia a osvedčené komponenty pre niekoľko prestojov stroja.
Pohodlná a bezpečná prevádzka
Vysoký jazdný komfort a hydraulické vyprázdňovanie kontajnerov až do výšky 152 cm. Jednoduchá obsluha a jasné a ergonomické usporiadanie ovládacích prvkov. Logické pripojenie funkcií na zabránenie prevádzkovým chybám.
Veľké filtračná plocha s automatickým oklepom
Automatické čistenie filtra v päťminútových intervaloch a po vypnutí. Účinné čistenie filtračnej plochy s rozlohou 6 m² zdvojnásobuje životnosť. Prakticky bezprašné, nepretržité zametanie bez ohľadu na objem nečistôt.
Jednoduchá údržba a veľmi jednoduchý servis
  • Všetky dôležité komponenty sa dajú ľahko skontrolovať a vymeniť bez potreby náradia.
  • Koncepcia inteligentnej kapoty pre veľmi jednoduchý prístup ku všetkým komponentom stroja.
Špecifikácie

Technické údaje

Pohon pojazdu jednosmerný motor
Pohon - výkon (V) 24
Druh pohonu Elektricky
Max. plošný výkon (m²/h) 6000
Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami (m²/h) 7620
Pracovná šírka (mm) 730
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm) 1000
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm) 1270
Napätie batérie (V) 24
Nádoba na nečistoty (l) 120
Schopnosť stúpania (%) 12
Pracovná rýchlosť (km/h) 6
Filtračná plocha (m²) 6
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 498
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 500,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 1700 x 1195 x 1370

Balenie obsahuje

  • Polyesterový valcový filter
  • Kolesá so vzduchom plnenými pneumatikami

Výbava

  • Manuálny oklep filtra
  • Automatický oklep filtra
  • Hlavný zametací valec plávajúco uložený
  • Servoriadenie
  • Regulácia sacieho prúdu
  • Klapka na veľké nečistoty
  • Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
  • Pohon pojazdu vpred
  • Pohon pojazdu vzad
  • Odsávanie
  • Hydr. výškové vyprázdňovanie
  • Vonkajšie použitie
  • Použitie v interiéri
  • Počítadlo prevádzkových hodín
  • Funkcia zametania, vypínateľná
  • Bočná metla, automaticky výkyvná
  • Možnosť upevnenia Home Base
Oblasti využitia
  • Na rýchle udržiavacie čistenie v parkovacích domoch a na parkoviskách
  • Hodí sa aj pre remeselné podniky, školy, čerpacie stanice alebo autopredajne
  • Ideálne sa hodí aj pre logistickú oblasť, napríklad na čistenie skladových hál.
Príslušenstvo