Zametací stroj KM 100/120 R Bp Pack
Nulové emisie, ideálne pre prašné interiéry: zametací stroj KM 100/120 R Bp Pack so sediacou obsluhou s výkonnou batériou 240 Ah, vstavanou nabíjačkou a hydraulickým vyprázdňovaním nádob.
KM 100/120 R Bp je mimoriadne robustný zametací stroj so sediacou obsluhou strednej veľkosti. Jeho batériový pohon ho robí obzvlášť vhodným na použitie v interiéri. Batéria s kapacitou 240 Ah poskytuje dostatok energie na štyri hodiny rôznych čistiacich úloh. Vďaka plávajúcej valcovej kefe dosahuje vynikajúce výsledky zametania, a to aj pri maximálnej pracovnej rýchlosti 6 km/h. Bočné kefy sa dajú sklopiť, aby chránili nábytok a samotný stroj. Veľkú nádobu na odpad je možné hydraulicky zdvihnúť až do výšky 1,52 metra, aby sa nečistoty mohli vyhodiť do rôznych typov nádob. Osvedčený kruhový filtračný systém s veľkou filtračnou plochou a automatickým čistením filtra zabraňuje víreniu prachu počas zametania. Sedadlo vodiča je možné nastaviť tak, aby vyhovovalo obsluhe, takže má vždy jasný výhľad na bočnú kefu a pracovnú oblasť. Všetky ovládacie prvky sú prehľadne usporiadané a ľahko dostupné. Časti potrebné na údržbu sú tiež ľahko prístupné, bez potreby použitia náradia na demontáž filtra alebo zametacieho valca. Ďalšie príslušenstvo, ako napríklad ochranná strieška alebo držiak na vysávač, robí z KM 100/120 R skutočne všestranného pomocníka. Súčasťou balenia je batéria a nabíjačka.
Vlastnosti a výhody
Vysoká produktivitaVynikajúci výsledok zametania vďaka systému plávajúcich valcových kief. Veľká kapacita nádob na odpad (120 l) pre dlhodobé a nepretržité používanie. Robustná konštrukcia a osvedčené komponenty pre niekoľko prestojov stroja.
Pohodlná a bezpečná prevádzkaVysoký jazdný komfort a hydraulické vyprázdňovanie kontajnerov až do výšky 152 cm. Jednoduchá obsluha a jasné a ergonomické usporiadanie ovládacích prvkov. Logické pripojenie funkcií na zabránenie prevádzkovým chybám.
Veľké filtračná plocha s automatickým oklepomAutomatické čistenie filtra v päťminútových intervaloch a po vypnutí. Účinné čistenie filtračnej plochy s rozlohou 6 m² zdvojnásobuje životnosť. Prakticky bezprašné, nepretržité zametanie bez ohľadu na objem nečistôt.
Jednoduchá údržba a veľmi jednoduchý servis
- Všetky dôležité komponenty sa dajú ľahko skontrolovať a vymeniť bez potreby náradia.
- Koncepcia inteligentnej kapoty pre veľmi jednoduchý prístup ku všetkým komponentom stroja.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pohon pojazdu
|jednosmerný motor
|Pohon - výkon (V)
|24
|Druh pohonu
|Elektricky
|Max. plošný výkon (m²/h)
|6000
|Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami (m²/h)
|7620
|Pracovná šírka (mm)
|730
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|1000
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|1270
|Kapacita batérie (Ah)
|240
|Napätie batérie (V)
|24
|Životnosť batérie (h)
|3,5
|Nádoba na nečistoty (l)
|120
|Schopnosť stúpania (%)
|12
|Pracovná rýchlosť (km/h)
|6
|Filtračná plocha (m²)
|6
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|748
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|750,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
Balenie obsahuje
- Polyesterový valcový filter
- Kolesá so vzduchom plnenými pneumatikami
Výbava
- Manuálny oklep filtra
- Automatický oklep filtra
- Hlavný zametací valec plávajúco uložený
- Servoriadenie
- Regulácia sacieho prúdu
- Klapka na veľké nečistoty
- Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
- Pohon pojazdu vpred
- Pohon pojazdu vzad
- Odsávanie
- Hydr. výškové vyprázdňovanie
- Vonkajšie použitie
- Použitie v interiéri
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Funkcia zametania, vypínateľná
- Bočná metla, automaticky výkyvná
- Možnosť upevnenia Home Base
Video
Oblasti využitia
- Na rýchle udržiavacie čistenie v parkovacích domoch a na parkoviskách
- Hodí sa aj pre remeselné podniky, školy, čerpacie stanice alebo autopredajne
- Ideálne sa hodí aj pre logistickú oblasť, napríklad na čistenie skladových hál.