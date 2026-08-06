Zametací stroj KM 100/120 R Bp Pack 2SB
Nulové emisie, ideálne pre prašné interiéry-zametací stroj KM 100/120 R Bp Pack s pojazdom, 240 Ah batériou, vstavanou nabíjačkou, hydraulickým vyprázdňovaním nádoby a dvomi bočnými kefami.
Mimoriadne robustný a pohodlný, s nulovými emisiami: náš zametací stroj KM 100/120 R Bp Pack s pojazdom. Vybavený výkonnou 240 Ah batériou a zodpovedajúcou vstavanou nabíjačkou pre až štyri hodiny nepretržitého používania – dokonca a najmä v obzvlášť prašných interiéroch. Aby sa predišlo akémukoľvek poškodeniu zariadenia alebo samotného stroja, má zametací stroj otočnú bočnú kefu, ktorej rýchlosť je možné kedykoľvek nastaviť podľa množstva zametaného prachu. Plávajúca valcová kefa zaisťuje vynikajúce výsledky čistenia, osvedčený kruhový filtračný systém so šiestimi štvorcovými metrami filtračnej plochy a automatickým čistením umožňuje zametanie bez prachu za každých okolností, veľká nádoba na odpad umožňuje dlhé čistenie a hydraulické vyprázdňovanie nádoby je ideálne na pohodlnú likvidáciu. Medzi užívateľsky príjemné funkcie patrí nastaviteľné sedadlo vodiča, veľmi dobrý prehľad a ovládacie prvky, ktoré sú prehľadné a ľahko dosiahnuteľné. Ľahko udržiavateľný KM 100/120 R je možné podľa individuálnych potrieb dodatočne vybaviť voliteľnou ochrannou strechou alebo držiakom vysávača.
Vlastnosti a výhody
Vysoká produktivita
- Vynikajúci výsledok zametania vďaka systému plávajúcich valcových kief.
- Veľká kapacita nádob na odpad (120 l) pre dlhodobé a nepretržité používanie.
- Robustná konštrukcia a osvedčené komponenty pre niekoľko prestojov stroja.
Pohodlná a bezpečná prevádzka
- Vysoký jazdný komfort a hydraulické vyprázdňovanie kontajnerov až do výšky 152 cm.
- Jednoduchá obsluha a jasné a ergonomické usporiadanie ovládacích prvkov.
- Logické pripojenie funkcií na zabránenie prevádzkovým chybám.
Veľké filtračná plocha s automatickým oklepom
- Automatické čistenie filtra v päťminútových intervaloch a po vypnutí.
- Účinné čistenie filtračnej plochy s rozlohou 6 m² zdvojnásobuje životnosť.
- Prakticky bezprašné, nepretržité zametanie bez ohľadu na objem nečistôt.
Jednoduchá údržba a veľmi jednoduchý servis
- Všetky dôležité komponenty sa dajú ľahko skontrolovať a vymeniť bez potreby náradia.
- Koncepcia inteligentnej kapoty pre veľmi jednoduchý prístup ku všetkým komponentom stroja.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pohon pojazdu
|jednosmerný motor
|Pohon - výkon (V)
|24
|Druh pohonu
|Elektricky
|Max. plošný výkon (m²/h)
|6000
|Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami (m²/h)
|7620
|Pracovná šírka (mm)
|730
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|1000
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|1270
|Kapacita batérie (Ah)
|240
|Napätie batérie (V)
|24
|Životnosť batérie (h)
|3,5
|Nádoba na nečistoty (l)
|120
|Schopnosť stúpania (%)
|12
|Pracovná rýchlosť (km/h)
|6
|Filtračná plocha (m²)
|6
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|748
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|750,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1807 x 1290 x 1500
Balenie obsahuje
- Polyesterový valcový filter
- Kolesá so vzduchom plnenými pneumatikami
Výbava
- Manuálny oklep filtra
- Automatický oklep filtra
- Hlavný zametací valec plávajúco uložený
- Servoriadenie
- Regulácia sacieho prúdu
- Klapka na veľké nečistoty
- Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
- Pohon pojazdu vpred
- Pohon pojazdu vzad
- Odsávanie
- Hydr. výškové vyprázdňovanie
- Vonkajšie použitie
- Použitie v interiéri
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Funkcia zametania, vypínateľná
- Bočná metla, automaticky výkyvná
- Možnosť upevnenia Home Base
Oblasti využitia
- Na rýchle udržiavacie čistenie v parkovacích domoch a na parkoviskách
- Hodí sa aj pre remeselné podniky, školy, čerpacie stanice alebo autopredajne
- Ideálne sa hodí aj pre logistickú oblasť, napríklad na čistenie skladových hál.