Zametací stroj KM 100/120 R Bp Pack 4SB
Zametací stroj KM 100/120 R Bp Pack 4SB je bez emisií s hydraulickým vyprázdňovaním vysokých kontajnerov, okrúhlym filtračným systémom a extra veľkou prácou vďaka 4 bočným kefám.
Zametacie stroje so sediacou obsluhou KM 100/120 R Bp Pack 4 SB sú extrémne robustné stredne veľké zametacie stroje so sediacou obsluhou pre rôzne čistiace úlohy s vysokým vyprázdňovaním kontajnerov pre vnútorné a vonkajšie priestory. So štyrmi bočnými kefami sa maximálny plošný výkon zdvojnásobí. Veľkorysá pracovná šírka umožňuje zametanie až po okraj, dokonca aj na padajúcich hranách. Bezpečnosť zaisťuje veľký bočný previs priestorovo úsporných výsuvných bočných kefiek. Plávajúca valcová kefa zaisťuje vynikajúci výsledok čistenia aj pri maximálnej pracovnej rýchlosti 6 km/h. Veľká nádobu na odpad je možné hydraulicky zdvihnúť až do výšky 1,5 metra pre pohodlnú likvidáciu nečistôt do kontajnera. Osvedčený okrúhly filtračný systém s veľkou plochou filtra (6 m²) a automatickým čistením filtra umožňuje neustále bezprašné zametanie a poskytuje spoľahlivú čistotu. Sedadlo vodiča zametacieho stroja so sediacou obsluhou možno ergonomicky nastaviť pre dobrý výhľad dookola. Všetky ovládacie prvky sú prehľadne usporiadané a ľahko prístupné. Časti súvisiace s údržbou, ako je filter a valcová kefa, sú ľahko prístupné a dajú sa odstrániť bez použitia nástrojov.
Vlastnosti a výhody
Vysoká produktivitaVynikajúci výsledok zametania vďaka systému plávajúcich valcových kief. Veľká kapacita nádob na odpad (120 l) pre dlhodobé a nepretržité používanie. Robustná konštrukcia a osvedčené komponenty pre niekoľko prestojov stroja.
Extra veľká pracovná šírkaZdvojnásobí výkon plochy. Bezpečné zametanie na padajúcich hranách vďaka veľkému bočnému previsu. Výsuvné bočné kefy umožňujú jazdu úzkymi priestormi.
Veľké filtračná plocha s automatickým oklepomAutomatické čistenie filtra v päťminútových intervaloch a po vypnutí. Účinné čistenie filtračnej plochy s rozlohou 6 m² zdvojnásobuje životnosť. Prakticky bezprašné, nepretržité zametanie bez ohľadu na objem nečistôt.
Veľká filtračná plocha
Jednoduchá údržba a veľmi jednoduchý servis
- Všetky dôležité komponenty sa dajú ľahko skontrolovať a vymeniť bez potreby náradia.
- Koncepcia inteligentnej kapoty pre veľmi jednoduchý prístup ku všetkým komponentom stroja.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pohon pojazdu
|jednosmerný motor
|Pohon - výkon (V)
|24
|Druh pohonu
|Elektricky
|Max. plošný výkon (m²/h)
|13800
|Pracovná šírka (mm)
|730
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|1000
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|1270
|Kapacita batérie (Ah)
|240
|Napätie batérie (V)
|24
|Životnosť batérie (h)
|3
|Nádoba na nečistoty (l)
|120
|Schopnosť stúpania (%)
|12
|Pracovná rýchlosť (km/h)
|6
|Filtračná plocha (m²)
|6
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|985
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|987
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
Balenie obsahuje
- Polyesterový valcový filter
- Kolesá so vzduchom plnenými pneumatikami
Výbava
- Manuálny oklep filtra
- Automatický oklep filtra
- Hlavný zametací valec plávajúco uložený
- Servoriadenie
- Regulácia sacieho prúdu
- Klapka na veľké nečistoty
- Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
- Pohon pojazdu vpred
- Pohon pojazdu vzad
- Odsávanie
- Hydr. výškové vyprázdňovanie
- Vonkajšie použitie
- Použitie v interiéri
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Funkcia zametania, vypínateľná
- Bočná metla, automaticky výkyvná
- Možnosť upevnenia Home Base
Oblasti využitia
- Perfektne sa hodí na čistenie vlakových nástupíšť
- Ideálne sa hodí aj pre logistickú oblasť, napríklad na čistenie skladových hál
- Na rýchle udržiavacie čistenie v parkovacích domoch a na parkoviskách