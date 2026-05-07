Zametací stroj KM 100/120 R G

Všestranný zametací stroj KM 100/120 R G s pojazdom, pohodlným hydraulickým vyprázdňovaním nádoby, účinným systémom kruhového filtra s automatickým čistením pre prakticky bezprašné zametanie.

Či už pracujete vo veľmi prašných vonkajších priestoroch alebo dobre vetraných vnútorných priestoroch: Robustný zametací stroj KM 100/120 R G s pojazdom od spoločnosti Kärcher presviedča svojou všestrannosťou, vynikajúcimi výsledkami zametania a množstvom možností, ktoré je možné prispôsobiť individuálnym požiadavkám zákazníka. Vďaka plávajúcej valcovej kefe si bez námahy poradí so širokou škálou textúr podláh, zatiaľ čo veľká kapacita odpadovej nádoby 120 litrov, otočná bočná kefa a pracovná rýchlosť 7 km/h zaisťujú komplexné a rýchle zametanie bez poškodenia okolitého zariadenia alebo samotného stroja. Používatelia ťažia z jednoduchého a ergonomického ovládania, pohodlného a automatického vysokého vyprázdňovania nádoby (až 152 cm) a vynikajúceho výhľadu na miesta, ktoré sa majú čistiť. Osvedčený systém kruhového filtra s filtračnou plochou 6 m² umožňuje nepretržité zametanie prakticky bez prachu – automatické čistenie filtra zdvojnásobuje životnosť filtra a chráni zdravie užívateľa bez ohľadu na množstvo nečistôt. Okrem toho voliteľné prídavné súpravy umožňujú ešte viac prispôsobiť vybavenie tak, aby vyhovovalo prakticky všetkým požiadavkám zákazníkov.

Vlastnosti a výhody
Vysoká produktivita
Vynikajúci výsledok zametania vďaka systému plávajúcich valcových kief. Veľká kapacita nádob na odpad (120 l) pre dlhodobé a nepretržité používanie. Robustná konštrukcia a osvedčené komponenty pre niekoľko prestojov stroja.
Pohodlná a bezpečná prevádzka
Vysoký jazdný komfort a hydraulické vyprázdňovanie kontajnerov až do výšky 152 cm. Jednoduchá obsluha a jasné a ergonomické usporiadanie ovládacích prvkov. Logické pripojenie funkcií na zabránenie prevádzkovým chybám.
Veľká filtračná plocha s automatickým čistením filtra
Automatické čistenie filtra v päťminútových intervaloch a po vypnutí. Účinné čistenie filtračnej plochy s rozlohou 6 m² zdvojnásobuje životnosť. Prakticky bezprašné, nepretržité zametanie bez ohľadu na objem nečistôt.
Jednoduchá údržba a veľmi jednoduchý servis
  • Všetky dôležité komponenty sa dajú ľahko skontrolovať a vymeniť bez potreby náradia.
  • Koncepcia inteligentnej kapoty pre veľmi jednoduchý prístup ku všetkým komponentom stroja.
Špecifikácie

Technické údaje

Pohon pojazdu hydraulický
Pohon - výkon (kW) 6,3
Druh pohonu benzín
Max. plošný výkon (m²/h) 7000
Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami (m²/h) 8890
Pracovná šírka (mm) 730
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm) 1000
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm) 1270
Nádoba na nečistoty (l) 120
Schopnosť stúpania (%) 18
Pracovná rýchlosť (km/h) 7
Filtračná plocha (m²) 6
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 572,9
Hmotnosť, pohotovostná (kg) 570
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 575
Rozmery (d x š x v) (mm) 1700 x 1195 x 1370

Balenie obsahuje

  • Polyesterový valcový filter
  • Kolesá so vzduchom plnenými pneumatikami

Výbava

  • Manuálny oklep filtra
  • Automatický oklep filtra
  • Hlavný zametací valec plávajúco uložený
  • Servoriadenie
  • Regulácia sacieho prúdu
  • Klapka na veľké nečistoty
  • Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
  • Pohon pojazdu vpred
  • Pohon pojazdu vzad
  • Odsávanie
  • Hydr. výškové vyprázdňovanie
  • Vonkajšie použitie
  • Počítadlo prevádzkových hodín
  • Funkcia zametania, vypínateľná
  • Katalyzátor
  • Bočná metla, automaticky výkyvná
  • Bočná metla, riadená pneumaticky
  • Možnosť upevnenia Home Base
Oblasti využitia
  • Na rýchle udržiavacie čistenie v parkovacích domoch a na parkoviskách
  • Hodí sa aj pre remeselné podniky, školy, čerpacie stanice alebo autopredajne
  • Hodí sa aj na použitie vo vonkajších skladoch, v nakladacích priestoroch a na stavbách
Príslušenstvo