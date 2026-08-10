Zametací stroj KM 125/130 R Bp
Vďaka oklepu filtra Tact budete s týmto zametacím strojom s odsávaním so sediacou obsluhou pracovať takmer bezprašne. Učiaci systém a špeciálna bočná metla na zametanie v zákrutách (na objednávku) šetria čas a zdroje.
Ušetrite dvojmo, a síce čas a zdroje! Tento zametací stroj s odsávaním so sediacou obsluhou KM 125/130 R Bp nielenže je vybavený ekologickým elektropohonom, ale premysleným konceptom, ktorý znižuje počet zametacích jázd pri zametaní kútov na polovicu, šetrí čas a zdroje. Ak sa rozhodnete pre špeciálnu doplnkovú bočnú metlu na zametanie pri jazde do zákruty, tak na vymetenie kútov bude postačovať iba jeden prejazd strojom. Vyššie stupienky prekonáte bez rizika, pretože hlavný zametací valec je uložený medzi zadnými kolesami, zatiaľ čo tzv. „učiaci systém“ sleduje opotrebenie a valec si v prípade potreby automaticky prispôsobí výšku. Stlačením gombíka je možné nastaviť tri prítlaky, aby sa zvládli rôzne stupne znečistenia podlahy. Patentovaný oklep filtra Tact zabezpečuje bezprašnú prácu, systém Kärcher Intelligent Key umožňuje jednoduché pridelenie rôznych užívateľských práv. Dôležité parametre, ako informácie o opotrebení zametacieho valca alebo aktivovanom prítlaku poskytuje multifunkčný displej.
Vlastnosti a výhody
Špeciálna bočná metla na zametanie v zákrutách
- Už žiadne namáhavé ručné zametanie
- Čisté zametanie kútov iba počas jednej jazdy.
- Úspora nákladov, pretože nie je potrebné ručné predčistenie príp. sa ušetria viacnásobné prejazdy strojom.
Moderný, vysoko efektívny a automatický oklep filtra Tact
- Trvalo čisté póry pre optimálny výsledok čistenia
- Automatické čistenie
- Filtračné prvky s 4-násobnou výkonnosťou
Učiaci systém
- Автоматическая коррекция роликовой щетки
- Tri prítlaky nastaviteľné stlačením gombíka.
- Nižšie opotrebenie v režime Eco
Kärcher Intelligent Key
- Programovateľný v 28 rôznych jazykoch
- Udeľovanie užívateľských práv pre nastavenia stroja
- Stroj je možné pohnúť iba pomocou Kärcher Intelligent Key
Zametací valec na zadnej náprave
- Lepšie zvládnutie vyšších schodíkov
- Pohodlný prístup k zametaciemu valcu, výmena zametacieho valca za menej ako 5 minút
- Kontrola zametacieho valca v priebehu niekoľkých sekúnd.
Ovládací panel
- Zobrazenie údajov o stroji na displeji (napr. ukazovateľ opotrebenia hlavného zametacieho valca).
- Farebné kódovanie
- Prepínač Easy Operation pre spustenie stroja, prepravnú jazdu a zametanie
Špecifikácie
Technické údaje
|Pohon pojazdu
|hydraulický
|Pohon - výkon (V/kW)
|24 / 2,15
|Druh pohonu
|Batéria
|Max. plošný výkon (m²/h)
|10000
|Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami (m²/h)
|13600
|Pracovná šírka (mm)
|880
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|1250
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|1700
|Napätie batérie (V)
|24
|Životnosť batérie (h)
|max. 4
|Nádoba na nečistoty (l)
|130
|Schopnosť stúpania (%)
|12
|Pracovná rýchlosť (km/h)
|6
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|591
|Hmotnosť, pohotovostná (kg)
|840
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|593
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Balenie obsahuje
- Kolesá so vzduchom plnenými pneumatikami
- Špeciálna bočná metla na zametania v zákrutách
Výbava
- Automatický oklep filtra
- Klapka na veľké nečistoty
- Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
- Pohon pojazdu vpred
- Pohon pojazdu vzad
- Odsávanie
- Hydr. výškové vyprázdňovanie
- Vonkajšie použitie
- Použitie v interiéri
- Indikátor batérie
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Funkcia zametania, vypínateľná
- Kärcher Intelligent Key
- Automatické spúšťanie a zastavovanie
- Učiaci systém
- Automatické donastavovanie opotrebenia hlavného zametacieho valca
- Oklep filtra Tact
- Multifunkčný displej
- Individuálne jazyky/práva používateľov
- Delený koncept servisu
- Možnosť upevnenia Home Base
- Hlavný zametací valec na zadnej náprave
- Dynamic Sweeping
Video
Oblasti využitia
- Parkovacie miesta
- Výrobné zariadenia
- Logistické priestory
- Hotely
- Maloobchod
- Skladové priestory
- Chodníky