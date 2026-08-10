Zametací stroj KM 125/130 R D

Nový koncept zametania a špeciálna bočná metla na zametanie v zákrutách (na objednávku) vám šetria čas. Oklep filtra Tact a učiaci systém dopĺňajú rôznorodé vybavenie tohto zametacieho stroja s odsávaním so sediacou obsluhou.

Prečo vymetať kúty ručne, ak to ide inak? Zametací stroj s odsávaním so sediacou obsluhou KM 125/130 R D s elektrohydraulickým výškovým vyprázdňovaním a bočnou metlou na zametanie v zákrutách (na objednávku) vyčistí kúty iba pri jednom prejazde. A aj štandardná verzia presviedča svojím konceptom zametania pri čistení kútov v porovnaní s inými strojmi skrátením náročnosti na polovicu. Hlavný zametací valec je uložený medzi zadnými kolesami a umožňuje bezpečný prejazd vyšších prekážok, zatiaľ čo náš „učiaci systém“ pri opotrebení automaticky prispôsobí výšku hlavného zametacieho valca a zaručí tak trvalé najlepšie výsledky zametania. Stlačením gombíka je možné nastaviť tri prítlaky, aby sa zvládli rôzne stupne znečistenia podlahy. Ďalšie patenty a inovácie vám umožnia bezprašnú prácu (oklep filtra Tact) a definovanie rôznych užívateľských práv (systém Kärcher Intelligent Key). Multifunkčný displej vedie v 28 jazykoch zrozumiteľne cez menu a poskytuje okrem iného spoľahlivé informácie o opotrebení zametacieho valca alebo aktivovanom prítlaku zametacieho valca.

Vlastnosti a výhody
Špeciálna bočná metla na zametanie v zákrutách (na objednávku)
  • Už žiadne namáhavé ručné zametanie
  • Čisté zametanie kútov iba počas jednej jazdy.
  • Úspora nákladov, pretože nie je potrebné ručné predčistenie príp. sa ušetria viacnásobné prejazdy strojom.
Moderný, vysoko efektívny a automatický oklep filtra Tact
  • Trvalo čisté póry pre optimálny výsledok čistenia
  • Automatické čistenie
  • Filtračné prvky s 4-násobnou výkonnosťou
Učiaci systém
  • Автоматическая коррекция роликовой щетки
  • Tri prítlaky nastaviteľné stlačením gombíka.
  • Nižšie opotrebenie v režime Eco
Kärcher Intelligent Key
  • Programovateľný v 28 rôznych jazykoch
  • Udeľovanie užívateľských práv pre nastavenia stroja
  • Stroj je možné pohnúť iba pomocou Kärcher Intelligent Key
Zametací valec na zadnej náprave
  • Lepšie zvládnutie vyšších schodíkov
  • Pohodlný prístup k zametaciemu valcu, výmena zametacieho valca za menej ako 5 minút
  • Kontrola zametacieho valca v priebehu niekoľkých sekúnd.
Ovládací panel
  • Zobrazenie údajov o stroji na displeji (napr. ukazovateľ opotrebenia hlavného zametacieho valca)
  • Farebné kódovanie
  • Prepínač Easy Operation pre spustenie stroja, prepravnú jazdu a zametanie
Koncept Power Plus
  • Prebytočná energia sa pri jazde prenáša do batérie.
  • Pri jazde do kopca sa vyvolá prídavný výkon pre motor
Špecifikácie

Technické údaje

Pohon - výkon (kW) 6,5
Druh pohonu Nafta
Max. plošný výkon (m²/h) 10000
Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami (m²/h) 13600
Pracovná šírka (mm) 880
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm) 1250
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm) 1700
Nádoba na nečistoty (l) 130
Schopnosť stúpania (%) 16
Pracovná rýchlosť (km/h) 8
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 591
Hmotnosť, pohotovostná (kg) 705
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 593
Rozmery (d x š x v) (mm) 1800 x 1500 x 1450
Zameták Zametací stroj KM 125/130 R D
Zameták Zametací stroj KM 125/130 R D
Oblasti využitia
  • Parkovacie miesta
  • Výrobné zariadenia
  • Logistické priestory
  • Hotely
  • Maloobchod
  • Skladové priestory
  • Chodníky
Príslušenstvo