Zametací stroj KM 125/130 R D
Nový koncept zametania a špeciálna bočná metla na zametanie v zákrutách (na objednávku) vám šetria čas. Oklep filtra Tact a učiaci systém dopĺňajú rôznorodé vybavenie tohto zametacieho stroja s odsávaním so sediacou obsluhou.
Prečo vymetať kúty ručne, ak to ide inak? Zametací stroj s odsávaním so sediacou obsluhou KM 125/130 R D s elektrohydraulickým výškovým vyprázdňovaním a bočnou metlou na zametanie v zákrutách (na objednávku) vyčistí kúty iba pri jednom prejazde. A aj štandardná verzia presviedča svojím konceptom zametania pri čistení kútov v porovnaní s inými strojmi skrátením náročnosti na polovicu. Hlavný zametací valec je uložený medzi zadnými kolesami a umožňuje bezpečný prejazd vyšších prekážok, zatiaľ čo náš „učiaci systém“ pri opotrebení automaticky prispôsobí výšku hlavného zametacieho valca a zaručí tak trvalé najlepšie výsledky zametania. Stlačením gombíka je možné nastaviť tri prítlaky, aby sa zvládli rôzne stupne znečistenia podlahy. Ďalšie patenty a inovácie vám umožnia bezprašnú prácu (oklep filtra Tact) a definovanie rôznych užívateľských práv (systém Kärcher Intelligent Key). Multifunkčný displej vedie v 28 jazykoch zrozumiteľne cez menu a poskytuje okrem iného spoľahlivé informácie o opotrebení zametacieho valca alebo aktivovanom prítlaku zametacieho valca.
Vlastnosti a výhody
Špeciálna bočná metla na zametanie v zákrutách (na objednávku)
- Už žiadne namáhavé ručné zametanie
- Čisté zametanie kútov iba počas jednej jazdy.
- Úspora nákladov, pretože nie je potrebné ručné predčistenie príp. sa ušetria viacnásobné prejazdy strojom.
Moderný, vysoko efektívny a automatický oklep filtra Tact
- Trvalo čisté póry pre optimálny výsledok čistenia
- Automatické čistenie
- Filtračné prvky s 4-násobnou výkonnosťou
Učiaci systém
- Автоматическая коррекция роликовой щетки
- Tri prítlaky nastaviteľné stlačením gombíka.
- Nižšie opotrebenie v režime Eco
Kärcher Intelligent Key
- Programovateľný v 28 rôznych jazykoch
- Udeľovanie užívateľských práv pre nastavenia stroja
- Stroj je možné pohnúť iba pomocou Kärcher Intelligent Key
Zametací valec na zadnej náprave
- Lepšie zvládnutie vyšších schodíkov
- Pohodlný prístup k zametaciemu valcu, výmena zametacieho valca za menej ako 5 minút
- Kontrola zametacieho valca v priebehu niekoľkých sekúnd.
Ovládací panel
- Zobrazenie údajov o stroji na displeji (napr. ukazovateľ opotrebenia hlavného zametacieho valca)
- Farebné kódovanie
- Prepínač Easy Operation pre spustenie stroja, prepravnú jazdu a zametanie
Koncept Power Plus
- Prebytočná energia sa pri jazde prenáša do batérie.
- Pri jazde do kopca sa vyvolá prídavný výkon pre motor
Špecifikácie
Technické údaje
|Pohon - výkon (kW)
|6,5
|Druh pohonu
|Nafta
|Max. plošný výkon (m²/h)
|10000
|Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami (m²/h)
|13600
|Pracovná šírka (mm)
|880
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|1250
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|1700
|Nádoba na nečistoty (l)
|130
|Schopnosť stúpania (%)
|16
|Pracovná rýchlosť (km/h)
|8
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|591
|Hmotnosť, pohotovostná (kg)
|705
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|593
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Oblasti využitia
- Parkovacie miesta
- Výrobné zariadenia
- Logistické priestory
- Hotely
- Maloobchod
- Skladové priestory
- Chodníky