Zametací stroj KM 85/50 R Bp Pack
Zametací stroj s odsávaním KM 85/50 R Bp Pack je sériovo vybavený batériou a nabíjačkou, presviedča vysokým plošným výkonom. Jednoducho ovládateľný a kompaktný základný model.
Náš základný model KM 85/50 R Bp Pack presviedča vynikajúcou výbavou pre zametací stroj s odsávaním so sediacou obsluhou tejto cenovej triedy. Batéria a nabíjačka patria do štandardnej výbavy, rovnako ako výkyvná bočná metla, veľký prachový filter pre bezprašnú prácu alebo zvonku viditeľný ukazovateľ opotrebenia hlavného zametacieho valca. Veľmi kompaktná konštrukcia tohto stroja zabezpečuje vysokú mieru obratnosti, čo umožňuje hlavne použitie v úzkych a zastavaných priestoroch. Navyše presviedča vysokým plošným výkonom vo vnútorných a vonkajších priestoroch a extrémne jednoduchou obsluhou. Údržba, ako napríklad výmena hlavného zametacieho valca, je možná bez náradia. Plávajúco uložený valec sa nikdy nemusí donastavovať, no aj napriek tomu bezo zvyšku odstráni špinu aj z nerovnej podlahy. Vďaka doširoka sa otvárajúcej kapote je prístup do vnútra stroja jednoduchý a zvládne sa bez použitia náradia. Prachový filter čistí obsluha pohodlne zo svojho sedadla. Komfortné je aj prevážanie prídavných čistiacich pomôcok vďaka nášmu systému Home Base.
Vlastnosti a výhody
Inteligentný koncept nádob2 nádoby pre jednoduché vyberanie a vyprázdňovanie nečistôt. Nádoby na nečistoty bez hrán umožňujú vyprázdňovanie bezo zvyšku. Kolieska na nádobe zjednodušujú manipuláciu pri vyprázdňovaní.
Výkonný filtračný systémPlochý skladaný filter z polyesteru. Efektívne čistenie pomocou dvojitej stierky. Pohodlne zo stanovišťa obsluhy. Prístup k filtru bez náradia cez doširoka sa otvárajúcu kapotu.
Premyslená ergonómia pre vysoký komfort na pracoviskuPrehľadné a ergonomické usporiadanie ovládacích prvkov. Prestavovanie sedadla vodiča bez náradia. Výškovo prestaviteľný volant.
Integrovaný systém Home Base a odkladacie plochy
- Praktické držiaky na jednoduché prevážanie ďalších čistiacich pomôcok.
- Na jednoduché vozenie na stroji, napr. klieští na veľké nečistoty, metly a alebo prídavnej nádrže.
- Veľká odkladacia plocha na zadnej časti stroja.
Ukazovateľ opotrebenia hlavného zametacieho valca
- Dá sa jednoducho a pohodlne vidieť zvonku.
- Presné určenie času výmeny.
Výkyvná bočná metla
- Chráni bočnú metlu pred poškodením.
- Spoľahlivé a odolné vyhotovenie.
- Znižuje náklady na servis a údržbu.
Kompaktná konštrukcia pre maximálnu mobilitu
- Veľmi dobrá manévrovateľnosť stroja.
- Obzvlášť sa hodí na zastavané a úzke priestory.
- Prejde cez normálne otvory dverí (90 cm).
Regulácia otáčok bočnej metly
- Na prispôsobenie otáčok bočnej kefy príslušnému druhu a množstvu špiny.
- Znižuje prípadnú prašnosť.
Výkyvne uložený hlavný zametací valec
- Nie je potrebné donastavovanie pri opotrebení.
- Vynikajúce zbieranie špiny aj pri nerovnej podlahe.
Koncept jednoduchej obsluhy
- Zametací valec a bočné metly dajú zapínať a vypínať pohodlne pomocou nožného pedála.
- Jazda dopredu a dozadu sa pohodlne nastavuje pomocou prepínača.
- Regulácia sacieho prúdu na zametanie mokrých plôch.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pohon pojazdu
|jednosmerný motor
|Pohon - výkon (V/W)
|24 / 1000
|Druh pohonu
|Elektricky
|Max. plošný výkon (m²/h)
|5100
|Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami (m²/h)
|6510
|Pracovná šírka (mm)
|615
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|850
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|1085
|Kapacita batérie (Ah)
|115
|Napätie batérie (V)
|24
|Životnosť batérie (h)
|max. 2,5
|Nádoba na nečistoty (l)
|50
|Schopnosť stúpania (%)
|12
|Pracovná rýchlosť (km/h)
|6
|Filtračná plocha (m²)
|2,3
|Náklad (kg)
|max. 90
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|218
|Hmotnosť, pohotovostná (kg)
|230
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|220
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Balenie obsahuje
- Kolesá so vzduchom plnenými pneumatikami
Výbava
- Manuálny oklep filtra
- Mechanické čistenie filtra
- Hlavný zametací valec plávajúco uložený
- Regulácia sacieho prúdu
- Klapka na veľké nečistoty
- Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
- Pohon pojazdu vpred
- Pohon pojazdu vzad
- Odsávanie
- Vonkajšie použitie
- Použitie v interiéri
- Otáčky bočnej kefy, nastaviteľné
- Indikátor batérie
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Nádoba na nečistoty, mobilná
- Funkcia zametania, vypínateľná
- Bočná metla, automaticky výkyvná
- Automatické donastavovanie opotrebenia hlavného zametacieho valca
- Multifunkčný displej
- Možnosť upevnenia Home Base
Video
Oblasti využitia
- Vynikajúco sa hodí na čistenie výrobných, skladových a menších logistických hál
- Na rýchle udržiavacie čistenie v parkovacích domoch a na parkoviskách
- Aj pre menšie objekty, ak sú (malé) remeselné podniky, školské dvory, čerpacie stanice alebo autopredajne