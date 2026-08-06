Zametací stroj KM 85/50 R Bp Pack

Zametací stroj s odsávaním KM 85/50 R Bp Pack je sériovo vybavený batériou a nabíjačkou, presviedča vysokým plošným výkonom. Jednoducho ovládateľný a kompaktný základný model.

Náš základný model KM 85/50 R Bp Pack presviedča vynikajúcou výbavou pre zametací stroj s odsávaním so sediacou obsluhou tejto cenovej triedy. Batéria a nabíjačka patria do štandardnej výbavy, rovnako ako výkyvná bočná metla, veľký prachový filter pre bezprašnú prácu alebo zvonku viditeľný ukazovateľ opotrebenia hlavného zametacieho valca. Veľmi kompaktná konštrukcia tohto stroja zabezpečuje vysokú mieru obratnosti, čo umožňuje hlavne použitie v úzkych a zastavaných priestoroch. Navyše presviedča vysokým plošným výkonom vo vnútorných a vonkajších priestoroch a extrémne jednoduchou obsluhou. Údržba, ako napríklad výmena hlavného zametacieho valca, je možná bez náradia. Plávajúco uložený valec sa nikdy nemusí donastavovať, no aj napriek tomu bezo zvyšku odstráni špinu aj z nerovnej podlahy. Vďaka doširoka sa otvárajúcej kapote je prístup do vnútra stroja jednoduchý a zvládne sa bez použitia náradia. Prachový filter čistí obsluha pohodlne zo svojho sedadla. Komfortné je aj prevážanie prídavných čistiacich pomôcok vďaka nášmu systému Home Base.

Vlastnosti a výhody
Zameták Zametací stroj KM 85/50 R Bp Pack: Inteligentný koncept nádob﻿﻿
Inteligentný koncept nádob﻿﻿
2 nádoby pre jednoduché vyberanie a vyprázdňovanie nečistôt. Nádoby na nečistoty bez hrán umožňujú vyprázdňovanie bezo zvyšku. Kolieska na nádobe zjednodušujú manipuláciu pri vyprázdňovaní.﻿
Zameták Zametací stroj KM 85/50 R Bp Pack: Výkonný filtračný systém
Výkonný filtračný systém
Plochý skladaný filter z polyesteru. Efektívne čistenie pomocou dvojitej stierky. Pohodlne zo stanovišťa obsluhy. Prístup k filtru bez náradia cez doširoka sa otvárajúcu kapotu.﻿
Zameták Zametací stroj KM 85/50 R Bp Pack: Premyslená ergonómia pre vysoký komfort na pracovisku﻿﻿
Premyslená ergonómia pre vysoký komfort na pracovisku﻿﻿
Prehľadné a ergonomické usporiadanie ovládacích prvkov. Prestavovanie sedadla vodiča bez náradia. Výškovo prestaviteľný volant.﻿
Integrovaný systém Home Base a odkladacie plochy﻿﻿
  • Praktické držiaky na jednoduché prevážanie ďalších čistiacich pomôcok.
  • Na jednoduché vozenie na stroji, napr. klieští na veľké nečistoty, metly a alebo prídavnej nádrže.
  • Veľká odkladacia plocha na zadnej časti stroja.﻿
Ukazovateľ opotrebenia hlavného zametacieho valca
  • Dá sa jednoducho a pohodlne vidieť zvonku.
  • Presné určenie času výmeny.
Výkyvná bočná metla
  • Chráni bočnú metlu pred poškodením.
  • Spoľahlivé a odolné vyhotovenie.
  • Znižuje náklady na servis a údržbu.
Kompaktná konštrukcia pre maximálnu mobilitu
  • Veľmi dobrá manévrovateľnosť stroja.
  • Obzvlášť sa hodí na zastavané a úzke priestory.
  • Prejde cez normálne otvory dverí (90 cm).
Regulácia otáčok bočnej metly
  • Na prispôsobenie otáčok bočnej kefy príslušnému druhu a množstvu špiny.
  • Znižuje prípadnú prašnosť.
Výkyvne uložený hlavný zametací valec
  • Nie je potrebné donastavovanie pri opotrebení.
  • Vynikajúce zbieranie špiny aj pri nerovnej podlahe.
Koncept jednoduchej obsluhy
  • Zametací valec a bočné metly dajú zapínať a vypínať pohodlne pomocou nožného pedála.
  • Jazda dopredu a dozadu sa pohodlne nastavuje pomocou prepínača.
  • Regulácia sacieho prúdu na zametanie mokrých plôch.
Špecifikácie

Technické údaje

Pohon pojazdu jednosmerný motor
Pohon - výkon (V/W) 24 / 1000
Druh pohonu Elektricky
Max. plošný výkon (m²/h) 5100
Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami (m²/h) 6510
Pracovná šírka (mm) 615
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm) 850
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm) 1085
Kapacita batérie (Ah) 115
Napätie batérie (V) 24
Životnosť batérie (h) max. 2,5
Nádoba na nečistoty (l) 50
Schopnosť stúpania (%) 12
Pracovná rýchlosť (km/h) 6
Filtračná plocha (m²) 2,3
Náklad (kg) max. 90
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 218
Hmotnosť, pohotovostná (kg) 230
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 220
Rozmery (d x š x v) (mm) 1350 x 940 x 1170

Balenie obsahuje

  • Kolesá so vzduchom plnenými pneumatikami

Výbava

  • Manuálny oklep filtra
  • Mechanické čistenie filtra
  • Hlavný zametací valec plávajúco uložený
  • Regulácia sacieho prúdu
  • Klapka na veľké nečistoty
  • Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
  • Pohon pojazdu vpred
  • Pohon pojazdu vzad
  • Odsávanie
  • Vonkajšie použitie
  • Použitie v interiéri
  • Otáčky bočnej kefy, nastaviteľné
  • Indikátor batérie
  • Počítadlo prevádzkových hodín
  • Nádoba na nečistoty, mobilná
  • Funkcia zametania, vypínateľná
  • Bočná metla, automaticky výkyvná
  • Automatické donastavovanie opotrebenia hlavného zametacieho valca
  • Multifunkčný displej
  • Možnosť upevnenia Home Base

Video

Oblasti využitia
  • Vynikajúco sa hodí na čistenie výrobných, skladových a menších logistických hál
  • Na rýchle udržiavacie čistenie v parkovacích domoch a na parkoviskách
  • Aj pre menšie objekty, ak sú (malé) remeselné podniky, školské dvory, čerpacie stanice alebo autopredajne
Príslušenstvo