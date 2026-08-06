Zametací stroj KM 90/60 R Bp
Veľmi agilný, obratný a kompaktný: Náš zametací stroj KM 90/60 R Bp so sediacou obsluhou a odsávaním presviedča dokonalou manipuláciou a automatickým systémom čistenia kruhového filtra.
Logistické centrá, parkoviská a výrobné haly sú typickými oblasťami použitia nášho robustného batériového zametacieho stroja KM 90/60 R Bp so sediacou obsluhou s otočnou bočnou kefou. Manévrovateľný stroj zvládne ešte užšie priestory vďaka vynikajúcej manipulácii a vysokým požiadavkám na čistenie bez námahy. Jedinečný, automatický a vysoko účinný systém okrúhleho čistenia filtra pre bezprašnú prácu bez straty nasávania je v tomto ohľade obzvlášť užitočný. Prenášanie ďalšieho čistiacich nástrokov nie je komplikované vďaka praktickej oblasti na vyzdvihnutie a sade na pripojenie Home Base, zatiaľ čo náš operačný systém EASY veľmi uľahčuje obsluhu KM 90/60 R Bp.
Vlastnosti a výhody
Robustná, kompaktná konštrukcia s Pick-up plochouPre dlhú životnosť a spoľahlivosť. Bezpečnosť a obratnosť Ďalšie komponenty, ako sú rezervné kanistre alebo manuálne čistiace nástroje, je možné bezpečne upevniť a prepravovať na palube.
Koncept obsluhy Easy-OperationLogické a zrozumiteľné. Všetky ovládacie prvky sú prehľadne usporiadané a jednoducho prístupné.
Veľké filtračná plocha s automatickým oklepomPo každom odstavení stroja sa filter automaticky očistí - pre bezprašné zametanie a dlhé pracovné intervaly. Oklep filtra je možné aktivovať aj manuálne. Výmena filtra bez náradia.
Homebase pre väčšiu flexibilitu
- Rôzne praktické prípojky pre ďalšie príslušenstvo.
- Jednoduché vezenie napr. klieští na špinu, metly alebo prídavnej nádoby na vozíku.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pohon pojazdu
|jednosmerný motor
|Pohon - výkon (kW)
|1,2
|Druh pohonu
|Elektricky
|Max. plošný výkon (m²/h)
|5400
|Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami (m²/h)
|6900
|Pracovná šírka (mm)
|615
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|900
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|1150
|Životnosť batérie (h)
|max. 2,5
|Nádoba na nečistoty (l)
|60
|Schopnosť stúpania (%)
|12
|Pracovná rýchlosť (km/h)
|6
|Filtračná plocha (m²)
|4
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|205
|Hmotnosť, pohotovostná (kg)
|330
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|206
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Balenie obsahuje
- Polyesterový valcový filter
Výbava
- Manuálny oklep filtra
- Automatický oklep filtra
- Hlavný zametací valec plávajúco uložený
- Regulácia sacieho prúdu
- Klapka na veľké nečistoty
- Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
- Pohon pojazdu vpred
- Pohon pojazdu vzad
- Odsávanie
- Vonkajšie použitie
- Použitie v interiéri
- Indikátor batérie
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Funkcia zametania, vypínateľná
- Bočná metla, riadená pneumaticky
- Možnosť upevnenia Home Base
Video
Oblasti využitia
- Logistické centrá
- Parkovací dom
- Skladové budovy a iné vnútorné priestory
- Hotelové komplexy
- Výrobné haly
- Menšie parky a parkoviská