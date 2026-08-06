Zametací stroj KM 90/60 R Bp

Veľmi agilný, obratný a kompaktný: Náš zametací stroj KM 90/60 R Bp so sediacou obsluhou a odsávaním presviedča dokonalou manipuláciou a automatickým systémom čistenia kruhového filtra.

Logistické centrá, parkoviská a výrobné haly sú typickými oblasťami použitia nášho robustného batériového zametacieho stroja KM 90/60 R Bp so sediacou obsluhou s otočnou bočnou kefou. Manévrovateľný stroj zvládne ešte užšie priestory vďaka vynikajúcej manipulácii a vysokým požiadavkám na čistenie bez námahy. Jedinečný, automatický a vysoko účinný systém okrúhleho čistenia filtra pre bezprašnú prácu bez straty nasávania je v tomto ohľade obzvlášť užitočný. Prenášanie ďalšieho čistiacich nástrokov nie je komplikované vďaka praktickej oblasti na vyzdvihnutie a sade na pripojenie Home Base, zatiaľ čo náš operačný systém EASY veľmi uľahčuje obsluhu KM 90/60 R Bp.

Vlastnosti a výhody
Zameták Zametací stroj KM 90/60 R Bp: Robustná, kompaktná konštrukcia s Pick-up plochou
Robustná, kompaktná konštrukcia s Pick-up plochou
Pre dlhú životnosť a spoľahlivosť. Bezpečnosť a obratnosť Ďalšie komponenty, ako sú rezervné kanistre alebo manuálne čistiace nástroje, je možné bezpečne upevniť a prepravovať na palube.
Zameták Zametací stroj KM 90/60 R Bp: Koncept obsluhy Easy-Operation
Koncept obsluhy Easy-Operation
Logické a zrozumiteľné. Všetky ovládacie prvky sú prehľadne usporiadané a jednoducho prístupné.
Zameták Zametací stroj KM 90/60 R Bp: Veľké filtračná plocha s automatickým oklepom
Veľké filtračná plocha s automatickým oklepom
Po každom odstavení stroja sa filter automaticky očistí - pre bezprašné zametanie a dlhé pracovné intervaly. Oklep filtra je možné aktivovať aj manuálne. Výmena filtra bez náradia.
Homebase pre väčšiu flexibilitu
  • Rôzne praktické prípojky pre ďalšie príslušenstvo.
  • Jednoduché vezenie napr. klieští na špinu, metly alebo prídavnej nádoby na vozíku.
Špecifikácie

Technické údaje

Pohon pojazdu jednosmerný motor
Pohon - výkon (kW) 1,2
Druh pohonu Elektricky
Max. plošný výkon (m²/h) 5400
Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami (m²/h) 6900
Pracovná šírka (mm) 615
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm) 900
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm) 1150
Životnosť batérie (h) max. 2,5
Nádoba na nečistoty (l) 60
Schopnosť stúpania (%) 12
Pracovná rýchlosť (km/h) 6
Filtračná plocha (m²) 4
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 205
Hmotnosť, pohotovostná (kg) 330
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 206
Rozmery (d x š x v) (mm) 1695 x 1060 x 1260

Balenie obsahuje

  • Polyesterový valcový filter

Výbava

  • Manuálny oklep filtra
  • Automatický oklep filtra
  • Hlavný zametací valec plávajúco uložený
  • Regulácia sacieho prúdu
  • Klapka na veľké nečistoty
  • Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
  • Pohon pojazdu vpred
  • Pohon pojazdu vzad
  • Odsávanie
  • Vonkajšie použitie
  • Použitie v interiéri
  • Indikátor batérie
  • Počítadlo prevádzkových hodín
  • Funkcia zametania, vypínateľná
  • Bočná metla, riadená pneumaticky
  • Možnosť upevnenia Home Base
Zameták Zametací stroj KM 90/60 R Bp
Zameták Zametací stroj KM 90/60 R Bp

Video

Oblasti využitia
  • Logistické centrá
  • Parkovací dom
  • Skladové budovy a iné vnútorné priestory
  • Hotelové komplexy
  • Výrobné haly
  • Menšie parky a parkoviská
Príslušenstvo