Zametací stroj KM 90/60 R Bp Pack

Robustný a kompaktný zametací stroj KM 90/60 R Bp Pack s odsávaním s automatickým systémom čistenia okrúhleho filtra, výkonnými 180 Ah batériami a integrovanou nabíjačkou batérií.

Náš batériový zametací stroj KM 90/60 R Bp Pack s odsávaním zaujme otočnou bočnou kefou, agilnou manipuláciou a vysokou manévrovateľnosťou počas čistiacich aplikácií vo vnútorných a vonkajších priestoroch, ako sú parkoviská, logistické centrá a výrobné haly. Bez emisií. 180 Ah batérie s dlhou výdržou, ktoré sa dajú pohodlne nabíjať priamo na stroji, zaručujú dlhé aplikácie. Náš KM 90/60 R Bp je vďaka operačnému systému EASY hračkou na ovládanie a obsahuje praktickú oblasť na vyzdvihnutie a sadu na pripojenie Home Base, vďaka čomu je prenášanie ďalšieho čistiacich náradia bezproblémové. Jedinečný, automatický a vysoko účinný systém čistenia okrúhleho filtra umožňuje bezprašnú prácu bez straty nasávania.

Vlastnosti a výhody
Zameták Zametací stroj KM 90/60 R Bp Pack: Veľké filtračná plocha s automatickým oklepom
Veľké filtračná plocha s automatickým oklepom
Po každom odstavení stroja sa filter automaticky očistí - pre bezprašné zametanie a dlhé pracovné intervaly. Oklep filtra je možné aktivovať aj manuálne. Výmena filtra bez náradia.
Zameták Zametací stroj KM 90/60 R Bp Pack: Koncept obsluhy Easy-Operation
Koncept obsluhy Easy-Operation
Logické a zrozumiteľné. Všetky ovládacie prvky sú prehľadne usporiadané a jednoducho prístupné.
Zameták Zametací stroj KM 90/60 R Bp Pack: Homebase pre väčšiu flexibilitu
Homebase pre väčšiu flexibilitu
Rôzne praktické prípojky pre ďalšie príslušenstvo. Jednoduché vezenie napr. klieští na špinu, metly alebo prídavnej nádoby na vozíku.
Robustná, kompaktná konštrukcia s Pick-up plochou
  • Pre dlhú životnosť a spoľahlivosť.
  • Bezpečnosť a obratnosť
  • Ďalšie komponenty, ako sú rezervné kanistre alebo manuálne čistiace nástroje, je možné bezpečne upevniť a prepravovať na palube.
Špecifikácie

Technické údaje

Pohon pojazdu jednosmerný motor
Pohon - výkon (kW) 1,2
Druh pohonu Elektricky
Max. plošný výkon (m²/h) 5400
Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami (m²/h) 6900
Pracovná šírka (mm) 615
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm) 900
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm) 1150
Kapacita batérie (Ah) 180
Napätie batérie (V) 24
Životnosť batérie (h) max. 2,5
Nádoba na nečistoty (l) 60
Schopnosť stúpania (%) 12
Pracovná rýchlosť (km/h) 6
Filtračná plocha (m²) 4
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 335
Hmotnosť, pohotovostná (kg) 330
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 336
Rozmery (d x š x v) (mm) 1695 x 1060 x 1260

Balenie obsahuje

  • Polyesterový valcový filter
  • Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky

Výbava

  • Manuálny oklep filtra
  • Automatický oklep filtra
  • Hlavný zametací valec plávajúco uložený
  • Regulácia sacieho prúdu
  • Klapka na veľké nečistoty
  • Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
  • Pohon pojazdu vpred
  • Pohon pojazdu vzad
  • Odsávanie
  • Vonkajšie použitie
  • Použitie v interiéri
  • Indikátor batérie
  • Počítadlo prevádzkových hodín
  • Funkcia zametania, vypínateľná
  • Bočná metla, riadená pneumaticky
  • Možnosť upevnenia Home Base
Zameták Zametací stroj KM 90/60 R Bp Pack
Zameták Zametací stroj KM 90/60 R Bp Pack

Video

Oblasti využitia
  • Logistické centrá
  • Parkovací dom
  • Skladové budovy a iné vnútorné priestory
  • Hotelové komplexy
  • Výrobné haly
  • Menšie parky a parkoviská
Príslušenstvo