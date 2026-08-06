Zametací stroj KM 90/60 R Bp Pack
Robustný a kompaktný zametací stroj KM 90/60 R Bp Pack s odsávaním s automatickým systémom čistenia okrúhleho filtra, výkonnými 180 Ah batériami a integrovanou nabíjačkou batérií.
Náš batériový zametací stroj KM 90/60 R Bp Pack s odsávaním zaujme otočnou bočnou kefou, agilnou manipuláciou a vysokou manévrovateľnosťou počas čistiacich aplikácií vo vnútorných a vonkajších priestoroch, ako sú parkoviská, logistické centrá a výrobné haly. Bez emisií. 180 Ah batérie s dlhou výdržou, ktoré sa dajú pohodlne nabíjať priamo na stroji, zaručujú dlhé aplikácie. Náš KM 90/60 R Bp je vďaka operačnému systému EASY hračkou na ovládanie a obsahuje praktickú oblasť na vyzdvihnutie a sadu na pripojenie Home Base, vďaka čomu je prenášanie ďalšieho čistiacich náradia bezproblémové. Jedinečný, automatický a vysoko účinný systém čistenia okrúhleho filtra umožňuje bezprašnú prácu bez straty nasávania.
Vlastnosti a výhody
Veľké filtračná plocha s automatickým oklepomPo každom odstavení stroja sa filter automaticky očistí - pre bezprašné zametanie a dlhé pracovné intervaly. Oklep filtra je možné aktivovať aj manuálne. Výmena filtra bez náradia.
Koncept obsluhy Easy-OperationLogické a zrozumiteľné. Všetky ovládacie prvky sú prehľadne usporiadané a jednoducho prístupné.
Homebase pre väčšiu flexibilituRôzne praktické prípojky pre ďalšie príslušenstvo. Jednoduché vezenie napr. klieští na špinu, metly alebo prídavnej nádoby na vozíku.
Robustná, kompaktná konštrukcia s Pick-up plochou
- Pre dlhú životnosť a spoľahlivosť.
- Bezpečnosť a obratnosť
- Ďalšie komponenty, ako sú rezervné kanistre alebo manuálne čistiace nástroje, je možné bezpečne upevniť a prepravovať na palube.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pohon pojazdu
|jednosmerný motor
|Pohon - výkon (kW)
|1,2
|Druh pohonu
|Elektricky
|Max. plošný výkon (m²/h)
|5400
|Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami (m²/h)
|6900
|Pracovná šírka (mm)
|615
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|900
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|1150
|Kapacita batérie (Ah)
|180
|Napätie batérie (V)
|24
|Životnosť batérie (h)
|max. 2,5
|Nádoba na nečistoty (l)
|60
|Schopnosť stúpania (%)
|12
|Pracovná rýchlosť (km/h)
|6
|Filtračná plocha (m²)
|4
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|335
|Hmotnosť, pohotovostná (kg)
|330
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|336
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Balenie obsahuje
- Polyesterový valcový filter
- Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky
Výbava
- Manuálny oklep filtra
- Automatický oklep filtra
- Hlavný zametací valec plávajúco uložený
- Regulácia sacieho prúdu
- Klapka na veľké nečistoty
- Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
- Pohon pojazdu vpred
- Pohon pojazdu vzad
- Odsávanie
- Vonkajšie použitie
- Použitie v interiéri
- Indikátor batérie
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Funkcia zametania, vypínateľná
- Bočná metla, riadená pneumaticky
- Možnosť upevnenia Home Base
Video
Oblasti využitia
- Logistické centrá
- Parkovací dom
- Skladové budovy a iné vnútorné priestory
- Hotelové komplexy
- Výrobné haly
- Menšie parky a parkoviská