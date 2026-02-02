Prášek pro odstranění vodního kamene, 6x17g, 17g

Účině zbavuje parní čističe a jiné teplovodní přístroje jako například rychlovarné konvice nebo kávovary vápenných usazenin – pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu energie.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (g) 6 x 17
Jednotka balení (Kusy) 15
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 205 x 125 x 20
Oblasti použití
  • Odvápňovač pro parní čistič Kärcher
  • Odvápňovač pro kávovary, rychlovarné konvice apod.