DB 145, rotační tryska Full Control pro K 4 - K 5
Výkonná rotační tryska střední třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 4 a K 5. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.
Rotační tryska s rotujícím bodovým paprskem pro všechny vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 4 a K 5 odstraní bez námahy také atmosferické nečistoty. Tak lze povrchům porostlých mechem a znečištěných povětrnostními vlivy opět vrátit jejich čistotu a lesk. Navíc přesvědčí rotační tryska velkým plošným výkonem.
Charakteristické znaky a výhody
Rotující bodový paprsek
Silné čištění s vysokým tlakem
- Cílené čištění odolných nečistot
O 100 % vyšší čisticí výkon ve srovnání se standardní plochou tryskou Kärcher.
Bajonetový uzávěr
- Obzvláště uživatelsky přívětivý
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|450 x 41 x 41
Pro starší pistole do roku výroby 2010 (Pistole M, 96, 97): je nezbytný adaptér M (2.643-950.0).
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Vozidla
- Ulpívající nečistoty
- Zahradní zíďky a kamenné zdi
- Mech