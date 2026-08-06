Pěnovací nástavec Advanced
Krátký, šikovný pěnovací nástavec s 1litrovou nádobou na čisticí prostředek přímo na nástavci. Díky kompaktní konstrukci velmi vhodný např. pro čištění osobních automobilů pěnou. Otočná přípojka M22x1,5 , plynulé dávkování čisticích prostředků stisknutím tlačítka přímo na nástavci, nastavitelný úhel paprsku.
Krátký, šikovný pěnový nástavec s nastavitelným úhlem stříkání s 1 litrovou nádrží na čisticí prostředek. Pěnový nástavec Kärcher je díky svému kompaktnímu designu ideální pro čištění automobilů. Další vlastnosti: Otočný konektor (M 22 x 1,5) a variabilní dávkování čisticího prostředku pomocí ovládání na trysce.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost trysky ( )
|25
|Max. tlak (bar)
|300
|Teplota (°C)
|max. 60
|Připojovací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,8
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Náhradní díly Pěnovací nástavec Advanced
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