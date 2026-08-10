Sada - podlahová hubice EasyFix
Díky praktickému systému háčků a smyček a kompatibilní univerzální utěrce na čištění podlah můžete utěrku na sadě podlahových hubic EasyFix pro parní čističe vyměnit, aniž byste museli přijít do kontaktu se špínou.
Podlahová hubice parního čističe EasyFix se dodává s kompatibilní univerzální utěrkou na čištění podlah a zajišťuje vynikající výsledky čištění na utěsněných tvrdých podlahách - dokonce i v rozích a podél okrajů. Díky chytrému systému háčků a smyček lze univerzální podlahovou čisticí utěrku snadno a rychle upevnit na podlahovou hubici: Jednoduše přitiskněte podlahovou utěrku na podlahovou hubici EasyFix a je připravena k použití. Po skončení úklidu lze podlahovou utěrku z podlahové hubice EasyFix snadno sejmout, aniž by musela přijít do kontaktu se špínou: stačí sešlápnout patku na utěrce a vytáhnout podlahovou hubici nahoru a pryč od ní.
Charakteristické znaky a výhody
prémiové mikrovlákno
- Speciální struktura smyček v utěrce zajišťuje obzvláště dobré zachycení nečistot a důkladné výsledky čištění na všech utěsněných tvrdých površích.
- Lze prát v pračce na 60 °C. Nepoužívejte aviváže.
Komfortní upínací systém
Nožní pedál na utěrku na podlahu
- Žádný kontakt s nečistotami při výměně utěrky: jednoduše stačí sešlápnout nožní pedál a podlahovou hubici vytáhnout nahoru.
- Oblast použití (např. oddělení kuchyně a koupelny) lze zaznamenat do pole na patní klapce.
Inovativní lamelová technika
- Díky lamelové technologii je pára rovnoměrně rozváděna po čisticí ploše a na podlahovou utěrku.
Flexibilní kloub hubice
- Ergonomické a efektivní čištění pro každou výšku postavy.
- Ideální pro čištění pod nábytkem.
Utěrka na podlahu přesahuje na všech stranách podlahové hubice
- Pro čištění rohů, hran a jiných těžko přístupných míst bez námahy.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|345 x 115 x 100
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Obkladové dlaždice