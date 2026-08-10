Sada utěrek - kulatý kartáč

Dva prémiové návleky z mikrovlákna na velký kulatý kartáč pro lepší odstranění nečistot a oslnivé výsledky při použití velkého kulatého kartáče.

Ještě účinněji uvolňuje a zachycuje nečistoty a mastnotu.Ideální pro obzvláště silné a odolné nečistoty v koupelnách a kuchyních. Bez námahy odstraní i silné znečištění na varné desce.

Charakteristické znaky a výhody
prémiové mikrovlákno
Specifikace

Technické údaje

Barva bílý
Rozměry (D x Š x V) (mm) 120 x 120 x 15
Oblasti použití
  • Pracovní plochy v kuchyni
  • Umyvadla/výlevky
  • Varné desky
  • Sprchové kouty/vany
  • Lednička (uvnitř /vně)
  • Vnitřní stěny skříní, zásuvky
  • Odsavače par
  • Ušlechtilá ocel