Sada utěrek - kulatý kartáč
Dva prémiové návleky z mikrovlákna na velký kulatý kartáč pro lepší odstranění nečistot a oslnivé výsledky při použití velkého kulatého kartáče.
Ještě účinněji uvolňuje a zachycuje nečistoty a mastnotu.Ideální pro obzvláště silné a odolné nečistoty v koupelnách a kuchyních. Bez námahy odstraní i silné znečištění na varné desce.
Charakteristické znaky a výhody
prémiové mikrovlákno
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|120 x 120 x 15
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
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Oblasti použití
- Pracovní plochy v kuchyni
- Umyvadla/výlevky
- Varné desky
- Sprchové kouty/vany
- Lednička (uvnitř /vně)
- Vnitřní stěny skříní, zásuvky
- Odsavače par
- Ušlechtilá ocel