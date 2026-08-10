Sada utěrek na podlahu Power EasyFix
Dvě utěrky na čištění podlah pro důkladné a hygienické čištění tvrdých podlah se středně silným až silným znečištěním.
Sada utěrek na čištění podlah Power EasyFix obsahuje dvě vysoce kvalitní utěrky pro důkladné a hygienické čištění parním čističem. Utěrka Ultra Abrasive má vyšší podíl abrazivních vláken pro obzvláště snadné odstranění odolných nečistot. Hadřík Abrasive podporuje odstraňování nečistot abrazivními vlákny a nabízí vynikající zachycení nečistot pomocí dalších měkkých textilních částí, například při vytírání po čištění hadříkem Ultra Abrasive. Díky systému háčků a smyček lze utěrky snadno a rychle připevnit k podlahové hubici parního čističe: jednoduše přitiskněte utěrku na čištění podlahy k podlahové hubici EasyFix a je hotovo. Během práce zůstane utěrka bezpečně na svém místě. Po skončení čištění lze použitou utěrku z podlahové hubice EasyFix sejmout, aniž by došlo ke kontaktu se špínou: jednoduše sešlápněte patku na utěrce a vytáhněte podlahovou hubici nahoru a pryč od ní.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoce kvalitní směs vláken
- Optimální rozpouštění nečistot a jejich odstranění pro důkladné výsledky čištění na všech tvrdých plochách.
- Lze prát v pračce na 60 °C. Nepoužívejte aviváže.
Komfortní upínací systém
- Jednoduché upevnění utěrky na podlahu na podlahovou hubici pouhým zatlačením.
- Žádné sklouzávání podlahové utěrky při čištění.
Nožní pedál na utěrku na podlahu
- Žádný kontakt s nečistotami při výměně utěrky: jednoduše stačí sešlápnout nožní pedál a podlahovou hubici vytáhnout nahoru.
- Oblast použití (např. oddělení kuchyně a koupelny) lze zaznamenat do pole na patní klapce.
Utěrka na podlahu přesahuje na všech stranách podlahové hubice
- Pro bezproblémové čištění rohů, hran a jiných těžko přístupných míst.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|345 x 115 x 10
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Oblasti použití
- Kamenné podlahy
- Tvrdé podlahy
- Obkladové dlaždice