Sada utěrek na podlahu Power EasyFix

Dvě utěrky na čištění podlah pro důkladné a hygienické čištění tvrdých podlah se středně silným až silným znečištěním.

Sada utěrek na čištění podlah Power EasyFix obsahuje dvě vysoce kvalitní utěrky pro důkladné a hygienické čištění parním čističem. Utěrka Ultra Abrasive má vyšší podíl abrazivních vláken pro obzvláště snadné odstranění odolných nečistot. Hadřík Abrasive podporuje odstraňování nečistot abrazivními vlákny a nabízí vynikající zachycení nečistot pomocí dalších měkkých textilních částí, například při vytírání po čištění hadříkem Ultra Abrasive. Díky systému háčků a smyček lze utěrky snadno a rychle připevnit k podlahové hubici parního čističe: jednoduše přitiskněte utěrku na čištění podlahy k podlahové hubici EasyFix a je hotovo. Během práce zůstane utěrka bezpečně na svém místě. Po skončení čištění lze použitou utěrku z podlahové hubice EasyFix sejmout, aniž by došlo ke kontaktu se špínou: jednoduše sešlápněte patku na utěrce a vytáhněte podlahovou hubici nahoru a pryč od ní.

Charakteristické znaky a výhody
Vysoce kvalitní směs vláken
  • Optimální rozpouštění nečistot a jejich odstranění pro důkladné výsledky čištění na všech tvrdých plochách.
  • Lze prát v pračce na 60 °C. Nepoužívejte aviváže.
Komfortní upínací systém
  • Jednoduché upevnění utěrky na podlahu na podlahovou hubici pouhým zatlačením.
  • Žádné sklouzávání podlahové utěrky při čištění.
Nožní pedál na utěrku na podlahu
  • Žádný kontakt s nečistotami při výměně utěrky: jednoduše stačí sešlápnout nožní pedál a podlahovou hubici vytáhnout nahoru.
  • Oblast použití (např. oddělení kuchyně a koupelny) lze zaznamenat do pole na patní klapce.
Utěrka na podlahu přesahuje na všech stranách podlahové hubice
  • Pro bezproblémové čištění rohů, hran a jiných těžko přístupných míst.
Specifikace

Technické údaje

Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 345 x 115 x 10
Oblasti použití
  • Kamenné podlahy
  • Tvrdé podlahy
  • Obkladové dlaždice