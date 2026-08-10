Starter set - utěrky SC
Vysoce kvalitní startovací sada utěrek pro parní čištění obsahuje dvě univerzální utěrky na čištění podlah, brusný kryt pro ruční trysku a leštící utěrku.
Startovací sada utěrek pro dokonalou čistotu při parním čištění. Dvě utěrky na čištění podlah se speciální smyčkovou strukturou tkaniny nabízejí obzvláště dobré zachycení nečistot, bez námahy vyčistíte i rohy a hrany. Vysoká propustnost páry hadříků na čištění podlah zajišťuje vynikající a hygienické výsledky čištění. Lze je snadno a rychle připevnit k podlahové hubici EasyFix pomocí systému háčků a smyček a sejmout bez jakéhokoli kontaktu se špínou. Pomocí brusného návleku na ruční hubici snadno odstraníte i odolný vodní kámen a zbytky mýdla a díky leštícímu hadříku se zrcadla a další hladké povrchy budou lesknout jako nové.
Charakteristické znaky a výhody
prémiové mikrovlákno
- Speciální struktura smyček v tkanině utěrek na čištění podlah zajišťuje obzvláště dobré zachycení nečistot.
- Lze prát v pračce na 60 °C. Nepoužívejte aviváže.
Komfortní upínací systém
- Jednoduché upevnění utěrky na podlahu na podlahovou hubici pouhým zatlačením.
- Žádné sklouzávání podlahové utěrky při čištění.
Nožní pedál na utěrku na podlahu
- Žádný kontakt s nečistotami při výměně utěrky: jednoduše stačí sešlápnout nožní pedál a podlahovou hubici vytáhnout nahoru.
- Oblast použití (např. oddělení kuchyně a koupelny) lze zaznamenat do pole na patní klapce.
Utěrka na podlahu přesahuje na všech stranách podlahové hubice
- Pro bezproblémové čištění rohů, hran a jiných těžko přístupných míst.
Utěrka pro ruční hubici s abrazivními a měkkými mikrovlákny
- Optimální rozpouštění vápenných usazenin a zbytků mýdla díky abrazivním vláknům.
Utěrka na leštění z vysoce kvalitních mikrovláken
- Výsledek čištění bez šmouh.
- Velmi dobrá savost.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Sprchové kouty/vany
- Umyvadla
- Armatury
- Zrcadla
- Obkladové dlaždice