Starter set - utěrky SC

Vysoce kvalitní startovací sada utěrek pro parní čištění obsahuje dvě univerzální utěrky na čištění podlah, brusný kryt pro ruční trysku a leštící utěrku.

Startovací sada utěrek pro dokonalou čistotu při parním čištění. Dvě utěrky na čištění podlah se speciální smyčkovou strukturou tkaniny nabízejí obzvláště dobré zachycení nečistot, bez námahy vyčistíte i rohy a hrany. Vysoká propustnost páry hadříků na čištění podlah zajišťuje vynikající a hygienické výsledky čištění. Lze je snadno a rychle připevnit k podlahové hubici EasyFix pomocí systému háčků a smyček a sejmout bez jakéhokoli kontaktu se špínou. Pomocí brusného návleku na ruční hubici snadno odstraníte i odolný vodní kámen a zbytky mýdla a díky leštícímu hadříku se zrcadla a další hladké povrchy budou lesknout jako nové.

Charakteristické znaky a výhody
prémiové mikrovlákno
  • Speciální struktura smyček v tkanině utěrek na čištění podlah zajišťuje obzvláště dobré zachycení nečistot.
  • Lze prát v pračce na 60 °C. Nepoužívejte aviváže.
Komfortní upínací systém
  • Jednoduché upevnění utěrky na podlahu na podlahovou hubici pouhým zatlačením.
  • Žádné sklouzávání podlahové utěrky při čištění.
Nožní pedál na utěrku na podlahu
  • Žádný kontakt s nečistotami při výměně utěrky: jednoduše stačí sešlápnout nožní pedál a podlahovou hubici vytáhnout nahoru.
  • Oblast použití (např. oddělení kuchyně a koupelny) lze zaznamenat do pole na patní klapce.
Utěrka na podlahu přesahuje na všech stranách podlahové hubice
  • Pro bezproblémové čištění rohů, hran a jiných těžko přístupných míst.
Utěrka pro ruční hubici s abrazivními a měkkými mikrovlákny
  • Optimální rozpouštění vápenných usazenin a zbytků mýdla díky abrazivním vláknům.
Utěrka na leštění z vysoce kvalitních mikrovláken
  • Výsledek čištění bez šmouh.
  • Velmi dobrá savost.
Specifikace

Technické údaje

Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 345 x 115 x 10
Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • Sprchové kouty/vany
  • Umyvadla
  • Armatury
  • Zrcadla
  • Obkladové dlaždice