Zařízení pro mokré tryskání bez regulace průtoku (bez trysek)
Přidání postřikového prostředku do vysokotlakého proudu. Pro odstraňování nátěrů, odstraňování rzi a odvápňování. Montáž na stříkací trysku místo vysokotlaké trysky. Bez regulace průtoku vody
Snadné odstraňování nátěrů, rzi a vodního kamene: Tryskací zařízení pro mokré tryskání Kärcher s regulací průtoku pro přidání tryskacího abraziva do vysokotlakého paprsku. Tryskací zařízení pro mokré tryskání je připojeno k trysce (nahrazuje vysokotlakou trysku).
Specifikace
Technické údaje
|Připojovací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|3,3
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
- HD 10/15-4 Cage F
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/23-4 S plus
- HD 10/23-4 SX plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 1050 B
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 6/12-4 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MX Plus
- HD 7/10 CX F
- HD 7/10 CXF
- HD 7/15 G
Příslušenství
Náhradní díly Zařízení pro mokré tryskání bez regulace průtoku (bez trysek)
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