Zařízení pro mokrý ostřik s regulací množství (bez trysek)

S regulací množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.

Snadné odstraňování nátěrů, rzi a vodního kamene: Tryskací zařízení pro mokré tryskání Kärcher s regulací průtoku pro přidání tryskacího abraziva do vysokotlakého paprsku. Tryskací zařízení pro mokré tryskání je připojeno k trysce (nahrazuje vysokotlakou trysku).

Specifikace

Technické údaje

Připojovací závit M22 x 1,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 4
Příslušenství
Náhradní díly Zařízení pro mokrý ostřik s regulací množství (bez trysek)

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

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