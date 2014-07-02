Zařízení pro mokrý ostřik s regulací množství (bez trysek)
S regulací množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.
Snadné odstraňování nátěrů, rzi a vodního kamene: Tryskací zařízení pro mokré tryskání Kärcher s regulací průtoku pro přidání tryskacího abraziva do vysokotlakého paprsku. Tryskací zařízení pro mokré tryskání je připojeno k trysce (nahrazuje vysokotlakou trysku).
Specifikace
Technické údaje
|Připojovací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|4
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
- HD 10/15-4 Cage F
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/23-4 S plus
- HD 10/23-4 SX plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 1050 B
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 6/12-4 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MX Plus
- HD 7/10 CX F
- HD 7/10 CXF
- HD 7/15 G
Příslušenství
Náhradní díly Zařízení pro mokrý ostřik s regulací množství (bez trysek)
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
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