Generátor horké vody HWE 13/21-42kW

Elektrický generátor horké vody s výkonem 42 kW, který lze flexibilně instalovat k vysokotlakému čističi.

Výkonný elektrický vysokotlaký generátor horké vody, který ohřívá vodu okamžitě pod vysokým tlakem a zajišťuje konstantní teplotu. Je ideální pro stacionární vysokotlaké čističe s průtokem vody až 1300 l/h a tlakem až 210 barů, ale lze jej použít i pro mobilní vysokotlaké čističe. Instalace je rychlá a snadná. Generátor má topný výkon 42 kW a spotřebovává elektřinu pouze v případě potřeby teplé vody. Díky tomu je obzvláště šetrný k životnímu prostředí, protože na rozdíl od olejových nebo plynových hořáků nevznikají žádné výfukové plyny. Navíc nevzniká otevřený oheň, což je ideální pro použití v místech, kde nejsou povoleny hořáky. Při průtoku vody 13 l/min (800 l/h) se teplota vody zvyšuje o 45 °C. Maximální dosažitelná teplota je 95 °C při vstupní teplotě vody 50 °C. Zařízení se snadno obsluhuje a je mimořádně robustní, protože jak rám a kryt, tak i elektrická topná spirála jsou vyrobeny z nerezové oceli.

Charakteristické znaky a výhody
Generátor horké vody HWE 13/21-42kW: Vysoký elektrický topný výkon 42 kW
Vysoký elektrický topný výkon 42 kW
Generátor horké vody HWE 13/21-42kW: Vysoká flexibilita
Vysoká flexibilita
Generátor horké vody HWE 13/21-42kW: Šetrné k životnímu prostředí a uživatelsky přívětivé
Šetrné k životnímu prostředí a uživatelsky přívětivé
Maximální efektivnost při využívání energie
Maximální bezpečnost a jednoduchá obsluha
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400 - 400
Frekvence (Hz) 50 - 60
Průtok (l/h) max. 1300
Pracovní tlak (bar) max. 210
Příkon (A) 61
Topný výkon (kW) 42
Přívod vody 3/8″
Zajištění (A) 63
Teplota přívodní vody (°C) max. 70
Max. pracovní teplota (°C) max. 95
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 33,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 36,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 630 x 500 x 160

Vybavení

  • Ochrana před chodem na sucho
  • Nastavení teoloty
  • Bezpečnostní termostat
  • Rám a kryt: Ušlechtilá ocel
Generátor horké vody HWE 13/21-42kW
Generátor horké vody HWE 13/21-42kW
Oblasti použití
  • Elektrický generátor teplé vody pro provoz v interiéru bez nutnosti výfuku
  • Ve výrobních halách a dílnách, kde je potřeba teplá voda.
  • Ve vnitřních veřejných prostorách, kde je potřeba teplá voda
  • Ideální pro čištění v potravinářském průmyslu
  • Průmysl
  • Zemědělství
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HWE 13/21-42kW

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

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