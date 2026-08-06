Generátor horké vody HWE 13/21-42kW
Elektrický generátor horké vody s výkonem 42 kW, který lze flexibilně instalovat k vysokotlakému čističi.
Výkonný elektrický vysokotlaký generátor horké vody, který ohřívá vodu okamžitě pod vysokým tlakem a zajišťuje konstantní teplotu. Je ideální pro stacionární vysokotlaké čističe s průtokem vody až 1300 l/h a tlakem až 210 barů, ale lze jej použít i pro mobilní vysokotlaké čističe. Instalace je rychlá a snadná. Generátor má topný výkon 42 kW a spotřebovává elektřinu pouze v případě potřeby teplé vody. Díky tomu je obzvláště šetrný k životnímu prostředí, protože na rozdíl od olejových nebo plynových hořáků nevznikají žádné výfukové plyny. Navíc nevzniká otevřený oheň, což je ideální pro použití v místech, kde nejsou povoleny hořáky. Při průtoku vody 13 l/min (800 l/h) se teplota vody zvyšuje o 45 °C. Maximální dosažitelná teplota je 95 °C při vstupní teplotě vody 50 °C. Zařízení se snadno obsluhuje a je mimořádně robustní, protože jak rám a kryt, tak i elektrická topná spirála jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoký elektrický topný výkon 42 kW
Vysoká flexibilita
Šetrné k životnímu prostředí a uživatelsky přívětivé
Maximální efektivnost při využívání energie
Maximální bezpečnost a jednoduchá obsluha
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400 - 400
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Průtok (l/h)
|max. 1300
|Pracovní tlak (bar)
|max. 210
|Příkon (A)
|61
|Topný výkon (kW)
|42
|Přívod vody
|3/8″
|Zajištění (A)
|63
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 70
|Max. pracovní teplota (°C)
|max. 95
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|33,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|36,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|630 x 500 x 160
Vybavení
- Ochrana před chodem na sucho
- Nastavení teoloty
- Bezpečnostní termostat
- Rám a kryt: Ušlechtilá ocel
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Elektrický generátor teplé vody pro provoz v interiéru bez nutnosti výfuku
- Ve výrobních halách a dílnách, kde je potřeba teplá voda.
- Ve vnitřních veřejných prostorách, kde je potřeba teplá voda
- Ideální pro čištění v potravinářském průmyslu
- Průmysl
- Zemědělství
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HWE 13/21-42kW
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
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● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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