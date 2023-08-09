Rengøring hos bilforhandlere

Gulvrengøring på bilforhandlere

Velholdte gulvbelægninger spiller en vigtig rolle for bilforhandlerens udseende og dermed den samlede købsoplevelse. Polering af gulve med en højglansfinish afspejler køretøjernes høje kvalitet, og denne rengøring bør derfor udføres på ugentlig eller endda daglig basis. Forskellige rengøringsmetoder kræves afhængigt af gulvbelægningen.

Udstillingslokaler har ofte kvalitetsgulve af natursten, der bidrager til den attraktive præsentation af køretøjerne. Finkornet stentøj anvendes også ofte i udstillingslokaler på grund af det brede udvalg af farver og mønstre. Til gengæld er kontorer normalt udstyret med gulvtæpper. Den korrekte metode skal vælges for at rengøre og vedligeholde de forskellige gulvbelægninger i bilforhandlere. Dette sikrer, at deres udseende og værdi opretholdes i mange år.