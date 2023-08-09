RENGØRING AF VÆRKSTED
Uanset om det drejer sig om gulve, overflader eller køretøjer, er der en bred vifte af rengøringsopgaver, der skal udføres i værksteder. For at sikre, at hele værkstedet er fejlfrit rent, bør rengøringsmaskiner og metoder altid anvendes i overensstemmelse med rengøringskravene. Dette øger ikke kun værdibevarelsen - et rent værksted fører også til tilfredse kolleger og kunder samt øget produktivitet i virksomheden.
Betydningen af renlighed og orden
At have et rent og ordentligt værksted er meget vigtigt på flere niveauer. På den ene side efterlader disse faktorer kunderne med et overordnet positivt indtryk af virksomheden og forsikrer dem om, at deres køretøj er i professionelle hænder og vil blive behandlet med omhu.
På den anden side er et rent og ryddeligt miljø en vigtig komponent for at gøre arbejdsprocesserne effektive og sikre. Hvis hvert trin skal afbrydes for at finde det rette værktøj, eller hvis snavs forhindrer den næste handling, vil selv de nemmeste aktiviteter tage meget længere tid end nødvendigt, og produktiviteten vil være lavere.
Renlighed og sikkerhed går hånd i hånd
Derudover er værkstedsrengøring mere end bare en nødvendig plage, når det kommer til sikkerhed: At have rene gulve - for eksempel uden oliepletter - betyder, at der er lille risiko for at glide, som det kræves, og arbejdsulykker, herunder fald, kan forhindres. Fjernelse af løs snavs med en fejemaskine eller støvsuger minimerer risikoen for skader på grund af skarpe genstande, for eksempel. Regelmæssig fejning af gårdspladsen forhindrer løst snavs i overhovedet at komme ind i værkstedet, hvilket betyder, at det ikke kan sætte sig overhovedet. Intelligent integration af rengøringsmaskiner i arbejdsprocesser kan spare ekstra rengøringsarbejde. For eksempel, når der udføres slibearbejde, sikrer egnede våde og tørre støvsugere, at støvet ikke slipper ud i det omkringliggende område, men straks bliver suget væk ved kilden.
Oprettelse af en rengøringsplan
At udarbejde en sofistikeret plan for regelmæssig værkstedsrengøring kan ved første øjekast lyde som ekstra arbejde, der vil binde personalet. Men på lang sigt vil det være det værd at have en konsekvent værkstedsrengøring og endda spare omkostninger. Dette skyldes, at vedligeholdte redskaber, såsom værktøj, gulvbelægninger og møbler, bevarer deres værdi i længere tid og betyder, at de ikke behøver at blive udskiftet så ofte.
Omhyggelig dybderengøring
Uanset hvad bør der stadig udføres dybere rengøring med regelmæssige mellemrum. For eksempel bør gulvet gennemgå en grundig vådrengøring, vinduer skal rengøres, gamle værktøjer skal kasseres, sjældent anvendte områder skal rengøres, filtre skal rengøres eller udskiftes, pletter skal fjernes, og specialaffald skal bortskaffes korrekt osv.
Dyb værkstedsrengøring skal planlægges med faste, regelmæssige intervaller - hvis det er muligt baseret på tidligere erfaringer med, hvornår virksomheden er mindre travl, og områderne, der skal rengøres, er primært tomme.
Gulvrengøring i værksteder: Strenge krav til gulvbelægninger
Kravene til gulvbelægninger varierer meget mellem værksteder og for eksempel kundeområder eller kontorer: Ud over de nødvendige robuste og faste egenskaber er modstandsdygtighed over for alkalier og syrer også meget vigtigt. For eksempel kan tunge værktøjer gentagne gange blive tabt på gulvet, og dette bør ikke medføre øjeblikkelig synlig afskalning. Olie, fedt og fugt gør overflader glatte. Derfor kræves der et anti-slip beskyttelse for at forhindre ulykker. Overfladestøv, der allerede er til stede, kan betydeligt reducere trækkraften på hårde gulve. Ca. 30% af alle rapporterede arbejdsulykker skyldes løb og gang, dvs. de er ofte resultatet af, at medarbejdere snubler, glider eller falder.
Ikke mindst sikrer regelmæssig vedligeholdelse og dybderengøring værdibevaring af gulvbelægningen. Dette skyldes, at sand, støv og andre snavspartikler kan beskadige overfladen ved