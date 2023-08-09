RENGØRING AF VÆRKSTED

Betydningen af renlighed og orden

At have et rent og ordentligt værksted er meget vigtigt på flere niveauer. På den ene side efterlader disse faktorer kunderne med et overordnet positivt indtryk af virksomheden og forsikrer dem om, at deres køretøj er i professionelle hænder og vil blive behandlet med omhu.

På den anden side er et rent og ryddeligt miljø en vigtig komponent for at gøre arbejdsprocesserne effektive og sikre. Hvis hvert trin skal afbrydes for at finde det rette værktøj, eller hvis snavs forhindrer den næste handling, vil selv de nemmeste aktiviteter tage meget længere tid end nødvendigt, og produktiviteten vil være lavere.