Koblingsstykke til 5,4" (32 mm) sugerørledninger
Koblingsstykket gør det muligt at tilslutte en 5/4" rørledning til sugesiden af en pumpe (vakuumsikker forbindelse). Inklusiv PerfectConnect tætningsprincip for pålidelig tætning.
Sugeledninger med PE-rørdiameter på 5/4" kan fastgøres til sugesiden af en pumpe ved hjælp af koblingsstykket (vakuumsikker tilslutning). Det betyder, at der f.eks. kan drænes vand fra alternative vandkilder, cisterner eller brønde, og bruges til vaskemaskinen, til toiletskylning eller til at vande haven Takket være det indvendige G1-gevind kan der bruges almindelige tilgængelige sugeslanger med et G1-tilslutningsgevind. PerfectConnect-tætningsprincippet for BP-tilbehøret tilbyder yderst pålidelig tætning for at sikre problemfri drift.
Funktioner og fordele
Tilslutningsstykke direkte til indsugningsrørsledninger (1 1/4").
- Værktøjsfri tilslutning af pumpen til rørledninger (1 1/4").
Specifikationer
Teknisk data
|Gevindstørrelse
|G1
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|63 x 80 x 63
Udstyr
- Tilbehør i Kärchers PerfectConnect-sortiment
Anvendelsesområder
- Pumper vand fra f.eks. regnvandstønde, bassin eller anden kilde.