Sugeledninger med PE-rørdiameter på 5/4" kan fastgøres til sugesiden af ​​en pumpe ved hjælp af koblingsstykket (vakuumsikker tilslutning). Det betyder, at der f.eks. kan drænes vand fra alternative vandkilder, cisterner eller brønde, og bruges til vaskemaskinen, til toiletskylning eller til at vande haven Takket være det indvendige G1-gevind kan der bruges almindelige tilgængelige sugeslanger med et G1-tilslutningsgevind. PerfectConnect-tætningsprincippet for BP-tilbehøret tilbyder yderst pålidelig tætning for at sikre problemfri drift.