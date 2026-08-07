Spray lance Classic EASY!Lock, 1050 mm
Højtryks sprøjtelanse med EASY!Lock skrueforbindelser fra Classic-serien fra Kärcher. Også egnet til Kärcher varmtvands højtryksrensere.
Specifikationer
Teknisk data
|Længde (mm)
|1050
|Temperatur (°C)
|max. 155
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1
Kompatible maskiner
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 5/11 C
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M *EU
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agro
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further *EU
- HD 8/18-4 PU
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/20 G