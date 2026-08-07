Spray lance Classic EASY!Lock, 1050 mm

Højtryks sprøjtelanse med EASY!Lock skrueforbindelser fra Classic-serien fra Kärcher. Også egnet til Kärcher varmtvands højtryksrensere.

Specifikationer

Teknisk data

Længde (mm) 1050
Temperatur (°C) max. 155
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 1
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