Udskifteligt tilbehør Universal til WB 120 og WB 100
Vaskebørstens udskiftelige tilbehør Universal til den roterende vaskebørste er ideel til rengøring af alle glatte overflader såsom maling, glas eller plast.
De gennemsigtige børstehår på vaskebørstetilbehøret kan bruges overalt i en ekstremt bred vifte af rengøringsopgaver. Det udskiftelige tilbehør Universal til WB 120 roterende vaskebørste er ideel til rengøring af alle glatte overflader såsom maling, glas eller plast. Tilbehøret er også kompatibelt med den tidligere model, WB 100 børsten.
Funktioner og fordele
Bløde, gennemsigtige børster
- Skånsom og effektiv rengøring
Kan anvendes overalt
- Til alle glatte overflader som f.eks. maling, glas eller plastik.
Valgfrit tilbehør
- Mere alsidighed til en roterende vaskebørste.
Kompabilitet
- Kan bruges med den WB 120 roterende vaskebørste og den tidligere model, WB 100 børsten.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|153 x 153 x 48
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Køretøjer
- Udestuer
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Garageporte
- Persienner/rulleskodder.
- Skærmelementer til beskyttelse af personlige oplysninger
- Vindueskarme
- Balkon beklædninger
- Have/terrasse/balkon møbler.