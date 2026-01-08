De gennemsigtige børstehår på vaskebørstetilbehøret kan bruges overalt i en ekstremt bred vifte af rengøringsopgaver. Det udskiftelige tilbehør Universal til WB 120 roterende vaskebørste er ideel til rengøring af alle glatte overflader såsom maling, glas eller plast. Tilbehøret er også kompatibelt med den tidligere model, WB 100 børsten.