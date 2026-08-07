Med en bredde på 170 millimeter er det smalle sugemundstykke til WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 og WV 8 særdeles velegnet til rengøring af sprossevinduer og andre smalle områder, der ikke kan rengøres eller er besværlige at rengøre med større sugemundstykker.