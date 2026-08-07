WV 4-4, WV 6, WV 7 narrow suction nozzle (white) (170mm)

Perfekt til sprossevinduer og andre små vinduesoverflader: Den smalle sugemundstykke til WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 og WV 8 har en bredde på 170 millimeter.

Med en bredde på 170 millimeter er det smalle sugemundstykke til WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 og WV 8 særdeles velegnet til rengøring af sprossevinduer og andre smalle områder, der ikke kan rengøres eller er besværlige at rengøre med større sugemundstykker.

Funktioner og fordele
Xtra!Flex®-skraberblad
Kompakt størrelse
Nem at skifte
Specifikationer

Teknisk data

Antal (Stk.) 1
Farve hvid
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 172 x 98 x 41
Anvendelsesområder
  • Bondegårds vinduer
  • Glatte overflader
  • Vindue og glasoverflader.
  • Spejle
  • Fliser
  • Brusebad / badekar
  • Arbejdsområder i køkkenet
  • Kondens
  • Solcelleanlæg / Altan solcelleanlæg.
Tilbehør