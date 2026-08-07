WV 4-4, WV 6, WV 7 narrow suction nozzle (white) (170mm)
Perfekt til sprossevinduer og andre små vinduesoverflader: Den smalle sugemundstykke til WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 og WV 8 har en bredde på 170 millimeter.
Med en bredde på 170 millimeter er det smalle sugemundstykke til WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 og WV 8 særdeles velegnet til rengøring af sprossevinduer og andre smalle områder, der ikke kan rengøres eller er besværlige at rengøre med større sugemundstykker.
Funktioner og fordele
Xtra!Flex®-skraberblad
Kompakt størrelse
Nem at skifte
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|1
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|172 x 98 x 41
Anvendelsesområder
- Bondegårds vinduer
- Glatte overflader
- Vindue og glasoverflader.
- Spejle
- Fliser
- Brusebad / badekar
- Arbejdsområder i køkkenet
- Kondens
- Solcelleanlæg / Altan solcelleanlæg.