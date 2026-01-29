Kompakti ja kannettava: OC 4 on Kärcherin akkukäyttöinen matalapainepesuri, joka on ihanteellinen kaikille, jotka tarvitsevat puhdistusratkaisua tien päällä. Integroidun litiumioniakun ja suuren 8 litran vesisäiliön ansiosta voit puhdistaa ilman verkkovirtaa tai vesiliitäntöjä: täytä vain vedellä ja aloita peseminen. Kärcherin suutinteknologian ansiosta puhdistus on hellävaraista mutta tehokasta. Olitpa sitten leirintäalueella, pyöräretkellä, mutaisen vaelluksen jälkimainingeissa tai vain kotona puutarhassa – OC 4 on ihanteellinen ja nopea ratkaisu erilaisiin pikaisiin siivoustehtäviin. LED-valo antaa tietoja akun ajankohtaisesta lataustilasta ja jäljellä olevasta tehosta. Laite vie vain vähän tilaa – itse laite ja kaikki lisävarusteet voidaan säilyttää tyhjän vesisäiliön sisällä tilan säästämiseksi. 2,8 metriä pitkä kierreletku tarjoaa joustavuutta ja suuren liikesäteen. Pesukahvassa on snap-in -toiminto käyttömukavuuden lisäämiseksi. Laaja valikoima valinnaisia ​​lisävarusteita on saatavana entistä laajempiin käyttökohteisiin.