Matalapainepesuri OC 4
Kompakti matalapainepesuri litiumioniakulla ja vesisäiliöllä puhdistukseen tien päällä ilman virtalähdettä tai vesiliitäntää. Optimaalinen puhdistustulos moniin käyttökohteisiin.
Kompakti ja kannettava: OC 4 on Kärcherin akkukäyttöinen matalapainepesuri, joka on ihanteellinen kaikille, jotka tarvitsevat puhdistusratkaisua tien päällä. Integroidun litiumioniakun ja suuren 8 litran vesisäiliön ansiosta voit puhdistaa ilman verkkovirtaa tai vesiliitäntöjä: täytä vain vedellä ja aloita peseminen. Kärcherin suutinteknologian ansiosta puhdistus on hellävaraista mutta tehokasta. Olitpa sitten leirintäalueella, pyöräretkellä, mutaisen vaelluksen jälkimainingeissa tai vain kotona puutarhassa – OC 4 on ihanteellinen ja nopea ratkaisu erilaisiin pikaisiin siivoustehtäviin. LED-valo antaa tietoja akun ajankohtaisesta lataustilasta ja jäljellä olevasta tehosta. Laite vie vain vähän tilaa – itse laite ja kaikki lisävarusteet voidaan säilyttää tyhjän vesisäiliön sisällä tilan säästämiseksi. 2,8 metriä pitkä kierreletku tarjoaa joustavuutta ja suuren liikesäteen. Pesukahvassa on snap-in -toiminto käyttömukavuuden lisäämiseksi. Laaja valikoima valinnaisia lisävarusteita on saatavana entistä laajempiin käyttökohteisiin.
Ominaisuudet ja edut
Puhdasta tien päällä8 litran vesisäiliö ja integroitu ladattava akku tekevät siivoamisesta helppoa – jopa ilman vesi- tai virtaliitäntää. Säiliö voidaan irrottaa täyttöä varten hanasta tai muista vesilähteistä ja tiiviin korkin ansiosta se voidaan kuljettaa huoletta esim. auton tavaratilassa. Joustava käytettäväksi monissa erilaisissa pesuaskareissa, sopii mm. polkupyörille, puutarha- ja retkeilyvarusteille, koirille tai lastenvaunuille.
Integroitu litiumionakkuYhdellä akun latauksella käyttöaika on jopa 22 minuuttia, mikä riittää useiden likaisten esineiden, kuten polkupyörien tai puutarhakalusteiden, perusteelliseen puhdistamiseen. LED-valo antaa tietoja akun ajantasaisesta varauksesta. USB C -latausliitäntä mahdollistaa joustavan latauksen myös ulkona, esim. autossa tai powerbankista.
Käytännöllinen säilytysratkaisuVie vähän tilaa kuljetuksen ja varastoinnin aikana – laite, letku ja pesukahva voidaan pakata tyhjään vesisäiliöön. Valinnaisena lisävarusteena saatavilla olevia tarvikepusseja voidaan säilyttää myös säiliön sisällä. Kuljeta helposti ja säästä säilytystilaa.
Tehokas ja hellävarainen matalapaine
- Kärcherin tehokkaan suutinteknologian ansiosta pesuri puhdistaa hellävaraisesti ja säästää samalla vettä. Lika poistetaan erittäin tehokkaasti.
- Ihanteellinen valinta pyörien herkkien komponenttien, kuten laakerien hellävaraiseen pesuun.
- Luotettava ja tarkka puhdistus myös vaikeapääsyisissä paikoissa.
Vaivaton käsitellä
- Ei vaadi monimutkaista asennusta. Täytä vain vedellä ja se on valmis käyttöön.
- Pesukahvassa on lukitustoiminto vaivattoman jatkuvaan suihkuun.
- 2,8 m pitkä kierreletku tarjoaa laajan työskentelysäteen.
Laaja valikoima tarvikkeita
- Laaja tavikevalikoima kasvattaa käyttömahdollisuuksia.
- Oikeat tarvikkeet jokaiseen puhdistustehtävään kuten polkupyörälle. Ulkoiluvarusteille, puutarhakalusteille, koiralle jne.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Painealue
|Matalapaine
|Virtausnopeus (l/min)
|max. 2
|Akkukäyttöinen
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Akun käyttöaika (min)
|max. 22
|Akun latausaika (h)
|3,5
|Väri
|Harmaa
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|3,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|4,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|296 x 291 x 240
Toimitus sisältää
- Viuhkasuutin
Ominaisuuksia
- Veden imu
- Vesisäiliön tilavuus: 8 l
- Letkun pituus: 2.8 m
- Letkun tyyppi: Matalapaineinen kierreletku
- Integroitu vesisuodatin
- Painekahva: Matalapainekahva
- Laitteen suodatin
Videot
Käyttökohteet
- Polkupyörät
- Teltat ja retkeilyvarusteet
- Lemmikkien turkki ja tassut
- Vaellus- ja ulkoilukengät
- Urheiluvarusteet (surffilaudat, kanootit, SUP-laudat)
- Lastenrattaat ja -vaunut
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Lasten ulkolelut ja rattaat
- Kukkaruukut