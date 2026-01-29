Matalapainepesuri OC 4 lemmikinpesusetillä
Täydellinen varuste koiran pesuun tien päällä: kompakti, omalla säiliöllä varustettu pesuri koiran pikaiseen pesemiseen. Sisältää hyödylliset tarvikkeet lemmikkieläinten pesuun.
Kompakti ja kannettava: OC 4 on Kärcherin akkukäyttöinen matalapainepesuri, joka on ihanteellinen kaikille jotka tarvitsevat puhdistusratkaisua tien päällä. Integroidun litiumioniakun ja suuren 8 litran vesisäiliön ansiosta voit puhdistaa ilman verkkovirtaa tai vesiliitäntöjä. Kärcherin suutinteknologian ansiosta puhdistus on tehokasta mutta hellävaraista. 2,8 metriä pitkä kierreletku tarjoaa joustavuutta ja suuren liikesäteen. Pesukahvassa on snap-in -toiminto käyttömukavuuden lisäämiseksi. Mukana toimitettava lemmikinpesusetti sisältää erilaisia tarvikkeita, jotka on optimoitu erityisesti koirien puhdistus- ja hoitotyöhön. OC 4:n tuottama alhainen paine on hellävarainen eläimille, mutta silti riittävän tehokas poistamaan kevyesti mutaa, pölyä ja likaa tassuista ja turkista. Optimoitu kompaktiin säilytykseen – tarvikepussi voidaan säilyttää tyhjän vesisäiliön sisällä varastoinnin helpottamiseksi.
Ominaisuudet ja edut
Puhdasta tien päälläSuuren, 8 litran vesisäiliön ja integroidun ladattavan akun ansiosta voit helposti puhdistaa liikkeellä ollessasi vesiliitännöistä tai verkkovirtalähteestä riippumatta. Säiliö voidaan irrottaa täytettäväksi mistä tahansa hanasta ja tiiviin korkin ansiosta se voidaan sitten kuljettaa huoletta esim. tavaratilassa. Joustava käytettäväksi koirien pesu- ja hoitotyössä sekä monissa muissa siivoustehtävissä, sopii mm. polkupyörille, puutarha- ja retkeilyvarusteille, vaelluskengille tai lastenvaunuille.
Tehokas ja hellävarainen matalapaineKärcherin tehokkaan suutintekniikan ansiosta painepesuri puhdistaa hellävaraisesti ja säästää vettä samalla kun se poistaa lian erittäin tehokkaasti. Ihanteellinen puhdistamaan hellävaraisesti likaiset tassut kävelyn jälkeen ja saamaan pölyisen turkin taas kiiltämään.
Lemmikkien puhdistussetti koirien hellävaraiseen puhdistukseenErityisesti kehitetty lemmikkieläinten harja, jossa on silikoniset hierontanupit, poistaa jopa pinttyneen lian turkista. Kartiomainen suihkusuutin on erityisen hellävarainen, joten se sopii erinomaisesti likaisen turkin ja likaisten tassujen huolelliseen puhdistamiseen. Pörröinen mikrokuituliina imee paljon vettä, tuntuu hyvältä koiran turkissa ja ehkäisee epämiellyttäviä hajuja.
Integroitu litiumionakku
- Pitkä, jopa 22 minuutin akun käyttöaika riittää useiden likaisten lemmikkien perusteelliseen puhdistamiseen.
- LED antaa tietoja akun nykyisestä lataustilasta.
- C-tyypin USB-latausliitäntä mahdollistaa joustavan latauksen myös ulkona, esim. autossa tai powerbankista.
Käytännöllinen säilytysratkaisu
- Vie vähän tilaa – laite voidaan säilyttää yhdessä letkun ja liipaisinpistoolin kanssa tyhjän vesisäiliön sisällä.
- Kätevä tarvikepussi voidaan säilyttää myös säiliön sisällä.
- Helppo kuljettaa ja vaivaton säilyttää.
Vaivaton käsitellä
- Nopea ja helppo asentaa ja käyttää. Täytä vain vedellä ja se on valmis käyttöön.
- Pesukahvassa on lukitustoiminto vaivattoman jatkuvaan suihkuun.
- 2,8 m pitkä kierreletku tarjoaa laajan työskentelysäteen.
Laaja valikoima lisävarusteita
- Laaja tavikevalikoima kasvattaa käyttömahdollisuuksia.
- Oikeat tarvikkeet jokaiseen siivoustehtävään (polkupyörät, ulkoiluvälineet, puutarhakalusteet, koirat ja paljon muuta).
Tiedot
Tekniset tiedot
|Painealue
|Matalapaine
|Virtausnopeus (l/min)
|max. 2
|Akkukäyttöinen
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Akun käyttöaika (min)
|max. 22
|Akun latausaika (h)
|3,5
|Väri
|Harmaa
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|3,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|4,9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|296 x 291 x 240
Toimitus sisältää
- Viuhkasuutin
- Kartiosuihkusuutin
- Lemmikkiharja
- Lemmikin kuivausliina
- Säilytyslaukku
Ominaisuuksia
- Veden imu
- Vesisäiliön tilavuus: 8 l
- Letkun pituus: 2.8 m
- Letkun tyyppi: Matalapaineinen kierreletku
- Integroitu vesisuodatin
- Painekahva: Matalapainekahva
- Laitteen suodatin
Videot
Käyttökohteet
- Lemmikkien turkki ja tassut
- Polkupyörät
- Teltat ja retkeilyvarusteet
- Vaellus- ja ulkoilukengät
- Urheiluvarusteet (surffilaudat, kanootit, SUP-laudat)
- Lastenrattaat ja -vaunut
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Lasten ulkolelut ja rattaat
- Kukkaruukut