Kompakti ja kannettava: OC 4 on Kärcherin akkukäyttöinen matalapainepesuri, joka on ihanteellinen kaikille jotka tarvitsevat puhdistusratkaisua tien päällä. Integroidun litiumioniakun ja suuren 8 litran vesisäiliön ansiosta voit puhdistaa ilman verkkovirtaa tai vesiliitäntöjä. Kärcherin suutinteknologian ansiosta puhdistus on tehokasta mutta hellävaraista. 2,8 metriä pitkä kierreletku tarjoaa joustavuutta ja suuren liikesäteen. Pesukahvassa on snap-in -toiminto käyttömukavuuden lisäämiseksi. Mukana toimitettava lemmikinpesusetti sisältää erilaisia ​​tarvikkeita, jotka on optimoitu erityisesti koirien puhdistus- ja hoitotyöhön. OC 4:n tuottama alhainen paine on hellävarainen eläimille, mutta silti riittävän tehokas poistamaan kevyesti mutaa, pölyä ja likaa tassuista ja turkista. Optimoitu kompaktiin säilytykseen – tarvikepussi voidaan säilyttää tyhjän vesisäiliön sisällä varastoinnin helpottamiseksi.