Kompakti ja kannettava: OC 4 on Kärcherin akkukäyttöinen matalapainepesuri, joka on ihanteellinen kaikille jotka tarvitsevat puhdistusratkaisua tien päällä. Integroidun litiumioniakun ja suuren 8 litran vesisäiliön ansiosta voit puhdistaa ilman verkkovirtaa tai vesiliitäntöjä. Kärcherin suutinteknologian ansiosta puhdistus on tehokasta mutta hellävaraista. 2,8 metriä pitkä kierreletku tarjoaa joustavuutta ja suuren liikesäteen. Pesukahvassa on snap-in -toiminto käyttömukavuuden lisäämiseksi. Mukana toimitettava pyöränpesusetti sisältää erilaisia ​​tarvikkeita, jotka on optimoitu erityisesti pyörien puhdistusta varten. OC 4:n tuottama matala paine on riittävän tehokas poistamaan vaivattomasti mudan, pölyn ja lian pyörästä. Toisin kuin painepesurit, jotka toimivat korkealla paineella, ei kuitenkaan ole vaaraa vahingoittaa herkkiä osia, kuten laakereita, tiivisteitä tai napoja. Laite vie vähän tilaa – tarvikepussi voidaan säilyttää tyhjän vesisäiliön sisällä.