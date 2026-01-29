Matalapainepesuri OC 4 pyöränpesusetillä
Täydellinen polkupyörän pesuun: kompakti, omalla säiliöllä varustettu pesuri harrastusvälineiden pikaiseen pesemiseen tien päällä. Sisältää hyödylliset tarvikkeet polkupyörän pesuun.
Kompakti ja kannettava: OC 4 on Kärcherin akkukäyttöinen matalapainepesuri, joka on ihanteellinen kaikille jotka tarvitsevat puhdistusratkaisua tien päällä. Integroidun litiumioniakun ja suuren 8 litran vesisäiliön ansiosta voit puhdistaa ilman verkkovirtaa tai vesiliitäntöjä. Kärcherin suutinteknologian ansiosta puhdistus on tehokasta mutta hellävaraista. 2,8 metriä pitkä kierreletku tarjoaa joustavuutta ja suuren liikesäteen. Pesukahvassa on snap-in -toiminto käyttömukavuuden lisäämiseksi. Mukana toimitettava pyöränpesusetti sisältää erilaisia tarvikkeita, jotka on optimoitu erityisesti pyörien puhdistusta varten. OC 4:n tuottama matala paine on riittävän tehokas poistamaan vaivattomasti mudan, pölyn ja lian pyörästä. Toisin kuin painepesurit, jotka toimivat korkealla paineella, ei kuitenkaan ole vaaraa vahingoittaa herkkiä osia, kuten laakereita, tiivisteitä tai napoja. Laite vie vähän tilaa – tarvikepussi voidaan säilyttää tyhjän vesisäiliön sisällä.
Ominaisuudet ja edut
Puhdasta tien päälläSuuren, 8 litran vesisäiliön ja integroidun ladattavan akun ansiosta voit helposti puhdistaa liikkeellä ollessasi vesiliitännöistä tai verkkovirtalähteestä riippumatta. Säiliö voidaan irrottaa täytettäväksi mistä tahansa hanasta ja tiiviin korkin ansiosta se voidaan sitten kuljettaa huoletta esim. tavaratilassa. Joustava vaihtoehto käytettäväksi pyörän siivouksessa ja monissa muissa siivoustehtävissä, mm. puutarha- ja retkeilyvarusteille, koirille, vaelluskengille tai lastenvaunuille.
Tehokas ja hellävarainen matalapaineKärcherin tehokkaan suutintekniikan ansiosta painepesuri puhdistaa hellävaraisesti ja säästää vettä samalla kun se poistaa lian erittäin tehokkaasti. Ihanteellinen valinta pyörien herkkien osien suojaamiseen, esim. laakerit, tiivisteet tai navat. Luotettava ja tarkka puhdistusteho jopa vaikeapääsyisissä paikoissa.
Pyöränpesusetti - optimaalinen polkupyörän pesuunMulti Jet yhdistää neljä suihkutyyppiä samassa suuttimessa, jota voidaan säätää yksinkertaisesti kiertämällä suutinpäätä. Erityisesti muotoiltu, pehmeillä harjaksilla varustettu harja poistaa pinttyneenkin lian vaikeapääsyisiltä alueilta naarmuttamatta maalipintaa. Vaahdotin ja Natural Bike Cleaner -puhdistusaine hellävaraiseen mutta tehokkaaseen puhdistukseen ja mikrokuituliinalla viimeistelty kiilto.
Integroitu litiumionakku
- Pitkä, jopa 22 minuutin akun käyttöaika riittää useiden likaisten esineiden (esim. polkupyörien tai puutarhakalusteiden) perusteelliseen puhdistamiseen.
- LED antaa tietoja akun nykyisestä lataustilasta.
- USB C -latausliitäntä mahdollistaa joustavan latauksen myös ulkona, esim. autossa tai powerbankista.
Käytännöllinen säilytysratkaisu
- Vie vähän tilaa – laite voidaan säilyttää yhdessä letkun ja liipaisinpistoolin kanssa tyhjän vesisäiliön sisällä.
- Kätevä tarvikepussi voidaan säilyttää myös säiliön sisällä.
- Helppo kuljettaa ja vaivaton säilyttää.
Vaivaton käsitellä
- Nopea ja helppo asentaa ja käyttää. Täytä vain vedellä ja se on valmis käyttöön.
- Pesukahvassa on lukitustoiminto vaivattoman jatkuvaan suihkuun.
- 2,8 m pitkä kierreletku tarjoaa laajan työskentelysäteen.
Laaja valikoima lisävarusteita
- Laaja tavikevalikoima kasvattaa käyttömahdollisuuksia.
- Oikeat tarvikkeet jokaiseen siivoustehtävään (polkupyörät, ulkoiluvälineet, puutarhakalusteet, koirat ja paljon muuta).
Tiedot
Tekniset tiedot
|Painealue
|Matalapaine
|Virtausnopeus (l/min)
|max. 2
|Akkukäyttöinen
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Akun käyttöaika (min)
|max. 22
|Akun latausaika (h)
|3,5
|Väri
|Harmaa
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|3,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|5,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|296 x 291 x 240
Toimitus sisältää
- 4-in-1 Multi Jet
- Vaahdotin
- Yleisharja
- Mikrokuituliina
- Puhdistusaineet: 500 ml
- Säilytyslaukku
Ominaisuuksia
- Veden imu
- Vesisäiliön tilavuus: 8 l
- Letkun pituus: 2.8 m
- Letkun tyyppi: Matalapaineinen kierreletku
- Integroitu vesisuodatin
- Painekahva: Matalapainekahva
- Laitteen suodatin
Videot
Käyttökohteet
- Polkupyörät
- Teltat ja retkeilyvarusteet
- Lemmikkien turkki ja tassut
- Vaellus- ja ulkoilukengät
- Urheiluvarusteet (surffilaudat, kanootit, SUP-laudat)
- Lastenrattaat ja -vaunut
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Lasten ulkolelut ja rattaat
- Kukkaruukut