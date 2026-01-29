Matalapainepesuri OC 4 ulkoilusetillä
Täydellinen ulkoilun ystäville: kompakti, omalla säiliöllä varustettu pesuri harrastusvälineiden pikaiseen pesemiseen tien päällä. Sisältää hyödylliset tarvikkeet ulkoiluvälineiden pesuun.
Kompakti ja kannettava: OC 4 on Kärcherin akkukäyttöinen matalapainepesuri, joka on ihanteellinen kaikille jotka tarvitsevat puhdistusratkaisua tien päällä. Integroidun litiumioniakun ja suuren 8 litran vesisäiliön ansiosta voit puhdistaa ilman verkkovirtaa tai vesiliitäntöjä. Kärcherin suutinteknologian ansiosta puhdistus on tehokasta mutta hellävaraista. 2,8 metriä pitkä kierreletku tarjoaa joustavuutta ja suuren liikesäteen. Pesukahvassa on snap-in -toiminto käyttömukavuuden lisäämiseksi. Mukana toimitettava ulkoilusetti sisältää erilaisia tarvikkeita, jotka on erityisesti optimoitu ulkoiluvälineiden pesuun. Olitpa sitten leirintäalueella, pyörälenkillä, mutaisella kävelyllä tai vain kotona puutarhassa – OC 4 ulkoilusetti varmistaa nopean puhdistusratkaisun moniin tilanteisiin. Vie vähän tilaa – tarvikepussi voidaan säilyttää tyhjän vesisäiliön sisällä.
Ominaisuudet ja edut
Puhdasta tien päälläSuuren, 8 litran vesisäiliön ja integroidun ladattavan akun ansiosta voit helposti puhdistaa liikkeellä ollessasi vesiliitännöistä tai verkkovirtalähteestä riippumatta. Säiliö voidaan irrottaa täytettäväksi mistä tahansa hanasta ja tiiviin korkin ansiosta se voidaan sitten kuljettaa huoletta esim. tavaratilassa. Joustava käytettäväksi monissa erilaisissa pesuaskareissa, sopii mm. polkupyörille, puutarha- ja retkeilyvarusteille, koirille tai lastenvaunuille.
Tehokas ja hellävarainen matalapaineKärcherin tehokkaan suutintekniikan ansiosta painepesuri puhdistaa hellävaraisesti ja säästää vettä samalla kun se poistaa lian erittäin tehokkaasti. Ihanteellinen valinta pyörien herkkien osien suojaamiseen, esim. laakerit, tiivisteet tai navat. Luotettava ja tarkka puhdistusteho jopa vaikeapääsyisissä paikoissa.
Ulkoilusetti - sopivat tarvikkeet ulkoiluvälineiden pesuunMulti Jet yhdistää neljä suihkutyyppiä samassa suuttimessa, jota voidaan säätää yksinkertaisesti kiertämällä suutinpäätä. Imuletku mahdollistaa veden käytön vaihtoehtoisista vesilähteistä, kuten kanisterista, ämpäristä tai purosta. Monipuolinen kuurausharja voidaan asentaa itse liipaisupistooliin ja se poistaa pinttyneen lian nopeasti ja perusteellisesti.
Käytännöllinen säilytysratkaisu
- Vie vähän tilaa – laite voidaan säilyttää yhdessä letkun ja liipaisinpistoolin kanssa tyhjän vesisäiliön sisällä.
- Kätevä tarvikepussi voidaan säilyttää myös säiliön sisällä.
- Helppo kuljettaa ja vaivaton säilyttää.
Vaivaton käsitellä
- Nopea ja helppo asentaa ja käyttää. Täytä vain vedellä ja se on valmis käyttöön.
- Pesukahvassa on lukitustoiminto vaivattoman jatkuvaan suihkuun.
- 2,8 m pitkä kierreletku tarjoaa laajan työskentelysäteen.
Laaja valikoima lisävarusteita
- Laaja tavikevalikoima kasvattaa käyttömahdollisuuksia.
- Oikeat tarvikkeet jokaiseen siivoustehtävään (polkupyörät, ulkoiluvälineet, puutarhakalusteet, koirat ja paljon muuta).
Tiedot
Tekniset tiedot
|Painealue
|Matalapaine
|Virtausnopeus (l/min)
|max. 2
|Akkukäyttöinen
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Akun käyttöaika (min)
|max. 22
|Akun latausaika (h)
|3,5
|Väri
|Harmaa
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|3,7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|5,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|296 x 291 x 240
Toimitus sisältää
- 4-in-1 Multi Jet
- Pesuharja
- Imuletku
- Säilytyslaukku
Ominaisuuksia
- Veden imu
- Vesisäiliön tilavuus: 8 l
- Letkun pituus: 2.8 m
- Letkun tyyppi: Matalapaineinen kierreletku
- Integroitu vesisuodatin
- Painekahva: Matalapainekahva
- Laitteen suodatin
Videot
Käyttökohteet
- Teltat ja retkeilyvarusteet
- Polkupyörät
- Lemmikkien turkki ja tassut
- Vaellus- ja ulkoilukengät
- Urheiluvarusteet (surffilaudat, kanootit, SUP-laudat)
- Lastenrattaat ja -vaunut
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Lasten ulkolelut ja rattaat
- Kukkaruukut