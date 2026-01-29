Kompakti ja kannettava: OC 4 on Kärcherin akkukäyttöinen matalapainepesuri, joka on ihanteellinen kaikille jotka tarvitsevat puhdistusratkaisua tien päällä. Integroidun litiumioniakun ja suuren 8 litran vesisäiliön ansiosta voit puhdistaa ilman verkkovirtaa tai vesiliitäntöjä. Kärcherin suutinteknologian ansiosta puhdistus on tehokasta mutta hellävaraista. 2,8 metriä pitkä kierreletku tarjoaa joustavuutta ja suuren liikesäteen. Pesukahvassa on snap-in -toiminto käyttömukavuuden lisäämiseksi. Mukana toimitettava ulkoilusetti sisältää erilaisia ​​tarvikkeita, jotka on erityisesti optimoitu ulkoiluvälineiden pesuun. Olitpa sitten leirintäalueella, pyörälenkillä, mutaisella kävelyllä tai vain kotona puutarhassa – OC 4 ulkoilusetti varmistaa nopean puhdistusratkaisun moniin tilanteisiin. Vie vähän tilaa – tarvikepussi voidaan säilyttää tyhjän vesisäiliön sisällä.