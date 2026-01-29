Märkä-kuivaimuri NT 22/1 Ap L

NT 22/1 Ap on monipuolinen ja tehokas kompaktisarjan märkä-kuivaimuri ammattilaisen työkaluksi pienehköjen alueiden siivoukseen. Verkkovirralla toimiva malli.

Kestävä ja kompaktin kokoinen NT 22/1 Ap on päivittäiseen ammattikäyttöön suunniteltu märkä-kuivaimuri. Suodattimen puhdistus tapahtuu AP-malleissa kätevästi koneikon päällä olevaa nappia painamalla PES-patruunasuodattimen suuri pinta-ala mahdollistaa pitkäaikaisen yhtäjaksoisen työskentelyn ja se on helposti vaihdettavissa. Imuri on erittäin helppo kuljettaa kevyesti rullaavien pyörien ja ergonomisen kantokahvan avulla. Soveltuu kaikenlaisen roskan imurointiin ja imee pölyn, lastun, karkean roskan ja nesteen. Imurissa on integroidut säilytyspaikat imuputkille ja suulakkeille. Pölyluokka L. Imuletkun liitos on moottoriosassa, joten säiliö on helppo irrottaa ja puhdistaa juoksevalla vedellä.

Ominaisuudet ja edut
Märkä-kuivaimuri NT 22/1 Ap L: Kevyt ja kompakti mitoiltaan
Kevyt ja kompakti mitoiltaan
Laite on helppo ja kätevä kuljettaa sekä varastoida.
Märkä-kuivaimuri NT 22/1 Ap L: Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmä
Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmä
Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus takaa jatkuvan hyvän imutehon.
Märkä-kuivaimuri NT 22/1 Ap L: Kosteudenkestävä PES-patruunasuodatin
Kosteudenkestävä PES-patruunasuodatin
Kätevä vaihto kuiva- ja märkäimuroinnin välillä ilman, että pitää kuivata PES-patruunasuodatinta. Pestävä, erinomaisesti kosteutta kestävä PES-suodatin.
Imuletkun liitäntä koneen päässä
  • Mahdollistaa koko säiliöntilan käytön.
  • Aikaa säästyy, kun säiliötä ei tarvitse tyhjentää usein.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Ilman läpivirtaus (l/s) 72
Alipaine (mbar/kPa) 249 / 24,9
Säiliötilavuus (l) 22
Säiliön materiaali Muovi
Liitäntäteho (W) max. 1300
Varusteiden halkaisija ( ) DN 35
Virtajohdon pituus (m) 6
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 71
Väri Antrasiitti
Paino (ilman varusteita) (kg) 5,7
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 8,2
Mitat (p x l x k) (mm) 380 x 370 x 480

Toimitus sisältää

  • Imuletkun pituus: 1.9 m
  • Mutka: Muovi
  • Imuputkien määrä: 2 kpl
  • Imuputkien pituus: 505 mm
  • Imuputkien materiaali: Muovi
  • Pölypussien määrä: 1 kpl
  • Pölypussin materiaali: Fleece
  • Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 300 mm
  • Rakosuulake
  • Patruunasuodatin: PES

Ominaisuuksia

  • Suodattimen puhdistus: Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmä
  • Turvallisuusluokitus: II
  • Säiliön pyörä seisontajarrulla
Märkä-kuivaimuri NT 22/1 Ap L
Märkä-kuivaimuri NT 22/1 Ap L
Videot
Käyttökohteet
  • Imuri soveltuu kevyeen päivittäiseen imurointiin
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.