Märkä-kuivaimuri NT 22/1 Ap L
NT 22/1 Ap on monipuolinen ja tehokas kompaktisarjan märkä-kuivaimuri ammattilaisen työkaluksi pienehköjen alueiden siivoukseen. Verkkovirralla toimiva malli.
Kestävä ja kompaktin kokoinen NT 22/1 Ap on päivittäiseen ammattikäyttöön suunniteltu märkä-kuivaimuri. Suodattimen puhdistus tapahtuu AP-malleissa kätevästi koneikon päällä olevaa nappia painamalla PES-patruunasuodattimen suuri pinta-ala mahdollistaa pitkäaikaisen yhtäjaksoisen työskentelyn ja se on helposti vaihdettavissa. Imuri on erittäin helppo kuljettaa kevyesti rullaavien pyörien ja ergonomisen kantokahvan avulla. Soveltuu kaikenlaisen roskan imurointiin ja imee pölyn, lastun, karkean roskan ja nesteen. Imurissa on integroidut säilytyspaikat imuputkille ja suulakkeille. Pölyluokka L. Imuletkun liitos on moottoriosassa, joten säiliö on helppo irrottaa ja puhdistaa juoksevalla vedellä.
Ominaisuudet ja edut
Kevyt ja kompakti mitoiltaanLaite on helppo ja kätevä kuljettaa sekä varastoida.
Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmäPuoliautomaattinen suodattimen puhdistus takaa jatkuvan hyvän imutehon.
Kosteudenkestävä PES-patruunasuodatinKätevä vaihto kuiva- ja märkäimuroinnin välillä ilman, että pitää kuivata PES-patruunasuodatinta. Pestävä, erinomaisesti kosteutta kestävä PES-suodatin.
Imuletkun liitäntä koneen päässä
- Mahdollistaa koko säiliöntilan käytön.
- Aikaa säästyy, kun säiliötä ei tarvitse tyhjentää usein.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|72
|Alipaine (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Säiliötilavuus (l)
|22
|Säiliön materiaali
|Muovi
|Liitäntäteho (W)
|max. 1300
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Virtajohdon pituus (m)
|6
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|71
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|5,7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|8,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|380 x 370 x 480
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 1.9 m
- Mutka: Muovi
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 505 mm
- Imuputkien materiaali: Muovi
- Pölypussien määrä: 1 kpl
- Pölypussin materiaali: Fleece
- Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 300 mm
- Rakosuulake
- Patruunasuodatin: PES
Ominaisuuksia
- Suodattimen puhdistus: Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmä
- Turvallisuusluokitus: II
- Säiliön pyörä seisontajarrulla
Videot
Käyttökohteet
- Imuri soveltuu kevyeen päivittäiseen imurointiin