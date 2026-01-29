Kestävä ja kompaktin kokoinen NT 22/1 Ap on päivittäiseen ammattikäyttöön suunniteltu märkä-kuivaimuri. Suodattimen puhdistus tapahtuu AP-malleissa kätevästi koneikon päällä olevaa nappia painamalla PES-patruunasuodattimen suuri pinta-ala mahdollistaa pitkäaikaisen yhtäjaksoisen työskentelyn ja se on helposti vaihdettavissa. Imuri on erittäin helppo kuljettaa kevyesti rullaavien pyörien ja ergonomisen kantokahvan avulla. Soveltuu kaikenlaisen roskan imurointiin ja imee pölyn, lastun, karkean roskan ja nesteen. Imurissa on integroidut säilytyspaikat imuputkille ja suulakkeille. Pölyluokka L. Imuletkun liitos on moottoriosassa, joten säiliö on helppo irrottaa ja puhdistaa juoksevalla vedellä.