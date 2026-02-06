Märkä-kuivaimuri NT 22/1 Ap Te L

NT 22/1 Ap Te on monipuolinen ja tehokas kompaktisarjan märkä-kuivaimuri pienehköjen alueiden siivoukseen. Verkkovirralla toimiva malli, jossa on vakiona pistokeliitäntä sähkötyökaluille.

Kestävä ja tehokas NT 22/1 Ap Te on päivittäiseen ammattikäyttöön suunniteltu märkä-kuivaimuri, jossa pistokeliitäntä sähkötyökalulle. Puoliautomaattisen suodattimen puhdistus käy kätevästi nappia painamalla. PES-patruunasuodattimen suuri pinta-ala mahdollistaa pitkäaikaisen yhtäjaksoisen työskentelyn ja se on helposti vaihdettavissa. Imuri on erittäin helppo kuljettaa kevyesti rullaavien pyörien ja ergonomisen kantokahvan avulla. Tämä kompaktin kokoinen tehotyökalu soveltuu kaikenlaisen roskan imurointiin ja imee pölyn, lastun, karkean roskan ja nesteen. Imurissa on integroidut säilytyspaikat imuputkille ja suulakkeille. Pölyluokka L. Imuletkun liitos on moottoriosassa, joten säiliö on helppo irrottaa ja puhdistaa juoksevalla vedellä.

Ominaisuudet ja edut
Märkä-kuivaimuri NT 22/1 Ap Te L: Kevyt ja kompakti mitoiltaan
Laite on helppo ja kätevä kuljettaa sekä varastoida.
Märkä-kuivaimuri NT 22/1 Ap Te L: Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmä
Varmatoiminen ja helppokäyttöinen säiliön ravistus nappia painamalla. Pitää suodattimen auki ja säilyttää imutehon korkeana. Nopea asentaminen ja pidempi käyttöaika.
Märkä-kuivaimuri NT 22/1 Ap Te L: Kosteudenkestävä PES-patruunasuodatin
Nopea vaihto märkä- ja kuivaimuroinnin tarpeisiin. Erinomaisesti kosteutta kestävä ja helposti puhdistettava PES-suodatin. Kestävää kehitystä: pestävä suodatin.
Pistoke sähkötyökaluille (automaattinen imurin käynnistys)
  • Sähkötyökalujen helppo kytkentä imurin pariksi.
  • Helppokäyttöinen: automaattinen käynnistys ja sammutus.
  • Automaattinen sammutustoiminto säästää energiaa.
Virtapistoke sähkötyökaluille
  • Auttaa pitämään työtilan pölyttämänä sahatessa, poratessa ja hiomalaitteita käytettäessä.
  • Varusteena kuminen kartioliitin ja ilmansäätömekanismi.
  • Ilmansäädin imutehon muuttamiselle.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Ilman läpivirtaus (l/s) 72
Alipaine (mbar/kPa) 249 / 24,9
Säiliötilavuus (l) 22
Säiliön materiaali Muovi
Liitäntäteho (W) max. 1300
Varusteiden halkaisija ( ) DN 35
Virtajohdon pituus (m) 6
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 72
Väri Antrasiitti
Paino (ilman varusteita) (kg) 6,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 9,3
Mitat (p x l x k) (mm) 380 x 370 x 480

Toimitus sisältää

  • Imuletkun pituus: 1.9 m
  • Mutka: Muovi
  • Imuputkien määrä: 2 kpl
  • Imuputkien pituus: 505 mm
  • Imuputkien materiaali: Kromipinnoitettu teräs
  • Pölypussien määrä: 1 kpl
  • Pölypussin materiaali: Fleece
  • Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 300 mm
  • Rakosuulake
  • Patruunasuodatin: PES
  • Liitäntä sähkötyökaluille

Ominaisuuksia

  • Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle
  • Suodattimen puhdistus: Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmä
  • Turvallisuusluokitus: I
  • Säiliön pyörä seisontajarrulla
Märkä-kuivaimuri NT 22/1 Ap Te L
Käyttökohteet
  • Imuri soveltuu kevyeen päivittäiseen imurointiin
  • Sopii nesteiden ja kuivien jätteiden imurointiin
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.