Märkä-kuivaimuri NT 22/1 Ap Te L
NT 22/1 Ap Te on monipuolinen ja tehokas kompaktisarjan märkä-kuivaimuri pienehköjen alueiden siivoukseen. Verkkovirralla toimiva malli, jossa on vakiona pistokeliitäntä sähkötyökaluille.
Kestävä ja tehokas NT 22/1 Ap Te on päivittäiseen ammattikäyttöön suunniteltu märkä-kuivaimuri, jossa pistokeliitäntä sähkötyökalulle. Puoliautomaattisen suodattimen puhdistus käy kätevästi nappia painamalla. PES-patruunasuodattimen suuri pinta-ala mahdollistaa pitkäaikaisen yhtäjaksoisen työskentelyn ja se on helposti vaihdettavissa. Imuri on erittäin helppo kuljettaa kevyesti rullaavien pyörien ja ergonomisen kantokahvan avulla. Tämä kompaktin kokoinen tehotyökalu soveltuu kaikenlaisen roskan imurointiin ja imee pölyn, lastun, karkean roskan ja nesteen. Imurissa on integroidut säilytyspaikat imuputkille ja suulakkeille. Pölyluokka L. Imuletkun liitos on moottoriosassa, joten säiliö on helppo irrottaa ja puhdistaa juoksevalla vedellä.
Ominaisuudet ja edut
Kevyt ja kompakti mitoiltaanLaite on helppo ja kätevä kuljettaa sekä varastoida.
Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmäVarmatoiminen ja helppokäyttöinen säiliön ravistus nappia painamalla. Pitää suodattimen auki ja säilyttää imutehon korkeana. Nopea asentaminen ja pidempi käyttöaika.
Kosteudenkestävä PES-patruunasuodatinNopea vaihto märkä- ja kuivaimuroinnin tarpeisiin. Erinomaisesti kosteutta kestävä ja helposti puhdistettava PES-suodatin. Kestävää kehitystä: pestävä suodatin.
Pistoke sähkötyökaluille (automaattinen imurin käynnistys)
- Sähkötyökalujen helppo kytkentä imurin pariksi.
- Helppokäyttöinen: automaattinen käynnistys ja sammutus.
- Automaattinen sammutustoiminto säästää energiaa.
Virtapistoke sähkötyökaluille
- Auttaa pitämään työtilan pölyttämänä sahatessa, poratessa ja hiomalaitteita käytettäessä.
- Varusteena kuminen kartioliitin ja ilmansäätömekanismi.
- Ilmansäädin imutehon muuttamiselle.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|72
|Alipaine (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Säiliötilavuus (l)
|22
|Säiliön materiaali
|Muovi
|Liitäntäteho (W)
|max. 1300
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Virtajohdon pituus (m)
|6
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|72
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|6,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|9,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|380 x 370 x 480
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 1.9 m
- Mutka: Muovi
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 505 mm
- Imuputkien materiaali: Kromipinnoitettu teräs
- Pölypussien määrä: 1 kpl
- Pölypussin materiaali: Fleece
- Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 300 mm
- Rakosuulake
- Patruunasuodatin: PES
- Liitäntä sähkötyökaluille
Ominaisuuksia
- Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle
- Suodattimen puhdistus: Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmä
- Turvallisuusluokitus: I
- Säiliön pyörä seisontajarrulla
Videot
Käyttökohteet
- Imuri soveltuu kevyeen päivittäiseen imurointiin
- Sopii nesteiden ja kuivien jätteiden imurointiin