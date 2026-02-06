Kestävä ja tehokas NT 22/1 Ap Te on päivittäiseen ammattikäyttöön suunniteltu märkä-kuivaimuri, jossa pistokeliitäntä sähkötyökalulle. Puoliautomaattisen suodattimen puhdistus käy kätevästi nappia painamalla. PES-patruunasuodattimen suuri pinta-ala mahdollistaa pitkäaikaisen yhtäjaksoisen työskentelyn ja se on helposti vaihdettavissa. Imuri on erittäin helppo kuljettaa kevyesti rullaavien pyörien ja ergonomisen kantokahvan avulla. Tämä kompaktin kokoinen tehotyökalu soveltuu kaikenlaisen roskan imurointiin ja imee pölyn, lastun, karkean roskan ja nesteen. Imurissa on integroidut säilytyspaikat imuputkille ja suulakkeille. Pölyluokka L. Imuletkun liitos on moottoriosassa, joten säiliö on helppo irrottaa ja puhdistaa juoksevalla vedellä.