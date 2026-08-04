Märkä-kuivaimuri NT 30/1 Ap Te L
NT 30/1 Ap on kompaktin kokoinen, 30 litran säiliöllä varustettu ammattilaisen märkä-kuivaimuri. Tässä mallissa on painikkeella toimiva suodattimen puhdistusjärjestelmä sähkötyökaluliitäntä.
NT 30/1 Ap Te L on kompaktin kokoinen ja varmatoiminen ammattilaisen märkä-kuivaimuri. Tässä Te-mallissa on myös työkaluliitäntä, joka käynnistää imurin, kun pistorasiaan kytketty työkalu käynnistetään. Laite on varustettu puoliautomaattisella suodattimen puhdistusjärjestelmällä, jolloin voit itse suorittaa suodattimen puhdistuksen helposti nappia painamalla. Tämä imuri sopii eri toimialojen ammattilaisille kuten korjaamoiden, ajoneuvojen tai rakennustyömaiden nopeaan ja tehokkaaseen puhdistamiseen. Tämä on kustannustehokas ja luotettava valinta myös siivousliikkeille esimerkiksi peruspesuihin ja muihin vedenpoistokohteisiin. Lika ja nesteet voidaan luotettavasti kerätä kestävään 30 litran säiliöön. Imuria on helppo käsitellä ja käyttää pikavalintakiekon avulla. Imurissa tulee mukana kokonaan uudelleen suunniteltuja ja parannettuja lisävarusteita, jotka voidaan kätevästi säilyttää niille suunnitelluilla kiinnityspaikoilla. Kumipinnat ja kiinnitysvaihtoehdot mahdollistavat työkalujen ja laatikoiden sijoittamisen tukevasti koneen päälle tai jopa kiinnitettynä siihen. Tämä malli on sertifioitu pölyluokkaan L.
Ominaisuudet ja edut
Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulleSähkötyökalujen helppo kytkentä imurin pariksi. Helppokäyttöinen: automaattinen käynnistys ja sammutus. Automaattinen sammutustoiminto säästää energiaa.
Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmäVarmatoiminen ja helppokäyttöinen säiliön ravistus nappia painamalla. Pitää suodattimen auki ja säilyttää imutehon korkeana. Nopea asentaminen ja pidempi käyttöaika.
Imuletkun ja virtajohdon säilytyspaikatVirtajohdon ja imuletkun pidikkeet mahdollistavat turvallisen kuljettamisen. Eri mittaisille imuletkuille. Säästää työaikaa ja estää virtajohtoa vaurioitumasta.
Virtapistoke sähkötyökaluille
- Auttaa pitämään työtilan pölyttämänä sahatessa, poratessa ja hiomalaitteita käytettäessä.
- Varusteena kuminen kartioliitin ja ilmansäätömekanismi.
- Ilmansäädin imutehon muuttamiselle.
Laakasuodatin kuivaimurointiin
- Sertifioitu pölyluokkiin L ja M: suodatuskyky 99,%
- Ekotehokas vaihtoehto: Kierrätettyä selluloosakuitua.
- Sopii erinomaisesti pölyn ja kuivien partikkeleiden imurointiin.
Irrotettava suodatinkotelo
- Laakasuodatin on nopeampi ja helpompi puhdistaa.
- Saannollinen puhdistus: pidempi suodattimen huoltoväli.
- Ohjaa laakasuodattimen aina oikein päin paikoilleen.
Integroitu tarvikkeiden säilytys
- Varusteet eivät pääse katoamaan kuljettamisen aikana.
- Kaikki tarvikkeet omilla paikoillaan - aina käden ulottuvilla.
- Tilaa säästävä, kompakti rakenne helpottaa varastointia ja kuljettamista.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 - 240
|Taajuus (Hz)
|50 - 60
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|74
|Alipaine (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Säiliötilavuus (l)
|30
|Säiliön materiaali
|Muovi
|Liitäntäteho (W)
|max. 1380
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Virtajohdon pituus (m)
|7,5
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|70
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|11,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|16,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|525 x 370 x 560
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 2.5 m
- Mutka: Muovi
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 550 mm
- Imuputkien materiaali: Kromipinnoitettu teräs
- Pölypussien määrä: 1 kpl
- Pölypussin materiaali: Fleece
- Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 300 mm
- Rakosuulake
- Liitäntä sähkötyökaluille
- Laakasuodatin: Paperikuitu
Ominaisuuksia
- Automaattinen pinnanvartija säiliön täyttyessä
- Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle
- Antistaattinen rakenne laitteen rungossa
- Suodattimen puhdistus: Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmä
- Turvallisuusluokitus: I
- Säiliön pyörä seisontajarrulla
Videot
Käyttökohteet
- Sopii nesteiden ja kuivien jätteiden imurointiin
- Kaukokäynnistys sähkötyökalun avulla
- Ajoneuvojen sisätilat
- Koneiden ja laitteiden imurointiin