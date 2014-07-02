Märkä-kuivaimuri NT 65/2 Ap
Väkivahva märkä-kuivaimuri kahdella moottorilla, 65 litran säiliöllä sekä puoliautomaattisella suodattimen ravistuksella. Uudet varusteet.
Tehokas ja kätevästi liikuteltava kaksimoottorinen märkä-kuivaimuri. Ap suodattimen puhdistus toimii puoliautomaattisesti nappia painamalla. Imurissa on tilaa säästävä laakasuodatin, joka mahdollistaa koko säiliökapasiteetin hyödyntämisen. Nesteiden imurointi onnistuu kätevästi suodatinta vaihtamatta. Elektroninen uimuri varoittaa ajoissa jottei likavesisäiliö ylitäyty nesteitä imuroitaessa. NT 65/2 Ap märkä-kuivaimuri on varustettu suurella 65 litran säiliöllä. Kumipinnat ja kiinnitysvaihtoehdot mahdollistavat työkalujen ja laatikoiden sijoittamisen tukevasti koneen päälle tai jopa kiinnitettynä siihen.
Ominaisuudet ja edut
Kumipintainen säilytystaso
- Tasainen päällystä mahdollistaa varusteiden säilyttämisen ja kuljettamisen.
- Kaikki varusteet aina käyttäjän ulottuvilla
Integroitu poistoletku (öljynkestävä)
- Helposti käytettävä poistoletku.
- Vaivaton ja hygieeninen nesteiden tyhjennys säiliöstä.
Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus
- Varmatoiminen ja helppokäyttöinen säiliön ravistus nappia painamalla.
- Pitää suodattimen auki ja säilyttää imutehon korkeana.
- Pidempi suodattimen käyttöikä.
Imuletku kahvalla
- Takaa tukevan kiinnityspisteen kuljetuksissa.
- Käytännöllinen ja siisti.
Ergonominen työntökahva
- Vaivaton ja ergonominen kuljettaa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|2 x 74
|Alipaine (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Säiliötilavuus (l)
|65
|Säiliön materiaali
|Muovi
|Liitäntäteho (W)
|max. 2760
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 40
|Virtajohdon pituus (m)
|10
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|73
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|20
|Mitat (p x l x k) (mm)
|600 x 480 x 920
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 4 m
- Mutka: Muovi
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 550 mm
- Imuputkien materiaali: Ruostumaton teräs
- Pölypussien määrä: 1 kpl
- Pölypussin materiaali: Paperi
- Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 360 mm
- Rakosuulake
- Tyhjennysletku (öljynkestävä)
- Laakasuodatin: Paperikuitu
- Työntöaisa
Ominaisuuksia
- Automaattinen pinnanvartija säiliön täyttyessä
- Suodattimen puhdistus: Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmä
- Törmäyssuoja
- Turvallisuusluokitus: II
- Säiliön pyörä seisontajarrulla
Videot
Käyttökohteet
- Sopii nesteiden ja kuivien jätteiden imurointiin
- Monipuolinen työkalu nesteiden ja pölyjen poistamiseen pinnoilta ja soveltuu hyvin ajoneuvojen imurointiin.