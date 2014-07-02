Tehokas ja kätevästi liikuteltava kaksimoottorinen märkä-kuivaimuri. Ap suodattimen puhdistus toimii puoliautomaattisesti nappia painamalla. Imurissa on tilaa säästävä laakasuodatin, joka mahdollistaa koko säiliökapasiteetin hyödyntämisen. Nesteiden imurointi onnistuu kätevästi suodatinta vaihtamatta. Elektroninen uimuri varoittaa ajoissa jottei likavesisäiliö ylitäyty nesteitä imuroitaessa. NT 65/2 Ap märkä-kuivaimuri on varustettu suurella 65 litran säiliöllä. Kumipinnat ja kiinnitysvaihtoehdot mahdollistavat työkalujen ja laatikoiden sijoittamisen tukevasti koneen päälle tai jopa kiinnitettynä siihen.