Märkä-kuivaimuri NT 40/1 Tact Te M Wood ACD
Erikoisimuri, joka soveltuu suurten puu- ja kuitupölymäärien imurointiin. Varustettu tehokkaalla kynttiläsuodattimella ja automaattisella suodattimen puhdistusjärjestelmällä. 40 l säiliö.
Kynttiläsuodattimella varustettu Kärcher NT 40/1 Tact Te M Wood on suunniteltu erityisesti puunjalostusteollisuuden tarpeisiin. Se pystyy poistamaan suuretkin määrät puupölyä luotettavalla 99,9 prosentin suodatusteholla. Laajan suodatuspinta-alan tarjoava kynttiläsuodatin ja sen parina oleva automaattinen Tact-suodattimen puhdistusjärjestelmä mahdollistavat keskeytymättömän työskentelyn myös erittäin pölyisissä olosuhteissa. Suodattimen toimintaa ja imutehoa valvotaan anturin ohjaaman elektroniikan avulla, joten imuria on turvallista käyttää myös erityisen hienojakoista pölyjä imuroitaessa. Imurissa on integroitu sähkötyökaluliitäntä, jossa on automaattinen käynnistys. Antistaattisen järjestelmä suojaa käyttäjää: maadoitetun koneen ja johtavien lisävarusteiden yhdistelmä takaa, että kaikki staattinen varaus häviää tehokkaasti. NT 40/1 on varustettu myös ergonomisella työntökahvalla ja kestävällä 40 l säiliöllä, joten se soveltuu käytettäväksi työpajoissa, puusepäntyössä ja teollisuusyrityksissä. Tämä malli on sertifioitu pölyluokkaan M. Imuria voidaan käyttää myös nesteiden imurointiin varustamalla se laakasuodattimella. Uutena ominaisuutena on herkästi syttyvän pölyn ACD-luokitus.
Ominaisuudet ja edut
Kärcher Tact - automaattisesti ohjautuva suodattimenpuhdistusjärjestelmä
- Takaa maksimaalisen imutehon ja suodatuskapasiteetin.
- Optimaalinen, tarpeenmukainen suodattimen puhdistustiheys.
- Minimoitu äänenvoimakkuus.
Suuren pinta-alan tarjoava kynttiläsuodatin on sertifioitu pölyluokalle M
- Kynttiläsuodatin pitää imutehon korkeana myös suurilla pölymäärillä.
- 99,9 prosentin suodatusaste, kun imuroidaan suuria määriä kuitu- ja puupölyjä.
ACD-sertifiointi
- Hyväksytty räjähdysherkkien pölyjen imurointiin.
- Sertifioitu standardin IEC 60335-2-69:2021 mukaisesti.
- Turvallista työskentelyä.
Testattu suodatusteho 99,9 %
- Suojaa terveyttä hengityselimen kautta kulkeutuvilta hiukkasilta.
- Testattu pölyluokan M mukaisesti.
Antistaattinen järjestelmä
- Turvallista työskentelyä.
- Purkaa sähkövarauksen.
- Suojaa käyttäjää sähköpurkauksilta.
Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle
- Sähkötyökalujen helppo kytkentä imurin pariksi.
- Helppokäyttöinen: automaattinen käynnistys ja sammutus.
- Automaattinen sammutustoiminto säästää energiaa.
Turvallinen työkalu M-pölyluokkaa vaativiin kohteisiin
- Suodatusteho 99.9%.
- Elektroninen imutehon tunnistin.
- Turvallinen ja miellyttävä työskentely-ympäristö.
Jäähdytysilman suodatus
- Pidentää imuturbiinin käyttöikää.
Virtapistoke sähkötyökaluille
- Auttaa pitämään työtilan pölyttämänä sahatessa, poratessa ja hiomalaitteita käytettäessä.
- Varusteena kuminen kartioliitin ja ilmansäätömekanismi.
- Ilmansäädin imutehon muuttamiselle.
Ergonominen työntökahva
- Ergonominen muotoilu mahdollistaa koneen vaivattoman kuljetuksen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Jännite (V)
|220 - 240
|Taajuus (Hz)
|50 - 60
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|74
|Alipaine (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Säiliötilavuus (l)
|40
|Liitäntäteho (W)
|max. 1380
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Virtajohdon pituus (m)
|7,5
|Virtajohdon materiaali
|Kumi
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|69
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|17,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|22,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|650 x 370 x 1100
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 4 m
- Imuletkun tyyppi: Antistaattinen
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 500 mm
- Imuputkien materiaali: Ruostumaton teräs
- Mutka: Antistaattinen
- Pölypussien määrä: 1 kpl
- Pölypussin materiaali: Fleece
- Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 360 mm
- Rakosuulake
- Liitäntä sähkötyökaluille
- Kynttiläsuodatin puupölylle
- Työntöaisa
- PE-muovipussi pölyttömään hävittämiseen: 1 kpl
Ominaisuuksia
- Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle
- Antistaattinen rakenne kaikissa varusteissa
- Törmäyssuoja
- Turvallisuusluokitus: I
- Säiliön pyörä seisontajarrulla
- Suodattimen puhdistus: Suodattimessa tunnistimella varustettu, tarpeen mukaan käynnistyvä Kärcher Tact -puhdistin
- Suodatusluokka: M
- Säiliön materiaali: Muovi
Videot
Käyttökohteet
- Haitallisen hienon pölyn imuroimiseen. Pölyluokka M.
- Hienon pölyn ja karkean lian imurointiin.
- Korjaamoille, työpajoille, puuteollisuuteen: kivi- ja puupölyn tehokkaaseen torjuntaan.
- Poistaa tehokkaasti hiekkaa, sahausjätteitä ja pölyäviä jätteitä.
- Soveltuu syttymis- ja räjähdysherkkien pölyjen imurointiin ACD-standardin IEC 60335-2-69:2021 mukaisesti