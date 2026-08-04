Kynttiläsuodattimella varustettu Kärcher NT 40/1 Tact Te M Wood on suunniteltu erityisesti puunjalostusteollisuuden tarpeisiin. Se pystyy poistamaan suuretkin määrät puupölyä luotettavalla 99,9 prosentin suodatusteholla. Laajan suodatuspinta-alan tarjoava kynttiläsuodatin ja sen parina oleva automaattinen Tact-suodattimen puhdistusjärjestelmä mahdollistavat keskeytymättömän työskentelyn myös erittäin pölyisissä olosuhteissa. Suodattimen toimintaa ja imutehoa valvotaan anturin ohjaaman elektroniikan avulla, joten imuria on turvallista käyttää myös erityisen hienojakoista pölyjä imuroitaessa. Imurissa on integroitu sähkötyökaluliitäntä, jossa on automaattinen käynnistys. Antistaattisen järjestelmä suojaa käyttäjää: maadoitetun koneen ja johtavien lisävarusteiden yhdistelmä takaa, että kaikki staattinen varaus häviää tehokkaasti. NT 40/1 on varustettu myös ergonomisella työntökahvalla ja kestävällä 40 l säiliöllä, joten se soveltuu käytettäväksi työpajoissa, puusepäntyössä ja teollisuusyrityksissä. Tämä malli on sertifioitu pölyluokkaan M. Imuria voidaan käyttää myös nesteiden imurointiin varustamalla se laakasuodattimella. Uutena ominaisuutena on herkästi syttyvän pölyn ACD-luokitus.